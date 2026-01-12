2026-01-12 14:21 女子漾／編輯黃冠婷
台日美合製話題作登場！西島秀俊×桂綸鎂《最親愛的陌生人》紐約街頭真打上陣
西島秀俊紐約街頭「真打」上陣！在國際合製電影《最親愛的陌生人》中，他挑戰一鏡到底的互毆重頭戲，影帝一個 Take 便打完收工、全程零 NG，連導演都直呼完美。由《在車上》日本影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演，將於 1 月 16 日全台上映。全片於紐約實景拍攝，西島秀俊不僅挑戰九成以上全英語演出，更在片中呈現高度寫實的肢體衝突場面，成為全片最具張力的亮點之一。
《最親愛的陌生人》電影劇情
國際合製話題作，描繪婚姻與失控的極限邊界。集結台、日、美製作團隊的《最親愛的陌生人》，描繪一對定居紐約的夫妻，在文化差異、生活壓力與未解創傷中逐漸失衡。當年幼的兒子突然失蹤，警方介入調查，這場突如其來的災難宛如利刃，劃開他們精心維持的日常假象，被壓抑的怒火與深藏的祕密接連浮現，婚姻關係也一步步走向失控。
收起身手不炫技 一鏡到底打出「真利子式暴力美學」
片中西島秀俊飾演沉迷廢墟研究的學者「賢治」，在追查兒子綁架案的過程中，與神祕男子多尼爆發激烈肢體衝突。導演真利子哲也事前特別說明，這場戲非動作炫技，而是兩個「不擅長打架的普通男人」，在極端情緒下的本能反擊，因此呈現「笨拙卻拼命」的真實感。
為了符合角色設定，西島秀俊刻意收起過往矯健身手，在情緒失控的狀態中本能出手。拍攝當晚正值紐約寒冬且剛下過雨，地面積水增加安全風險，現場評估後幾乎沒有重拍空間。沒想到在高度壓力下，西島秀俊僅用一個Take便完成整場拍攝，成果讓導演當場讚不絕口，也成為電影中極具代表性的暴力場面。
桂綸鎂為戲苦練人偶劇 開拍首日迎關鍵
除了西島秀俊的突破演出，桂綸鎂在《最親愛的陌生人》中飾演人偶劇藝術總監「珍」，為了角色，她特別接受美國芝加哥人偶劇藝術總監布萊爾・湯瑪斯（Blair Thomas）的一對一指導，為演出做足準備。
電影開拍首日，就拍攝她在鏡子前與人偶共舞的重要場面，象徵角色在母職責任與藝術理想之間的拉扯。布萊爾・湯瑪斯盛讚桂綸鎂的表現：「她真的非常出色，每個動作與表情都充滿悲痛與美感。」桂綸鎂也分享，拍完那場戲後，自己完全理解角色對人偶劇的執著，「那是一種無法割捨的生命狀態，很感謝導演這樣的安排。」
影迷必搶！桂綸鎂1/17現身影人場 分享幕後祕辛
《最親愛的陌生人》將於1月17日在信義威秀影城舉辦影人場，桂綸鎂將親臨現場，與觀眾分享首度與西島秀俊合作的幕後點滴。詳細售票資訊將於近日公布，影迷可密切關注甲上娛樂與威秀影城官方社群平台。
《最親愛的陌生人》將於1月16日全台上映，更多電影相關資訊，請持續關注甲上娛樂官方平台。
