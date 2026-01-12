不用飛法國！台北美麗華 BY YAN PERFUME 法式 AI 調香初體驗 ✨ 100% 訂製專屬靈魂香氣 🌸 寵物友善＋超高質感銀白包裝開箱！小資族也能擁有的格拉斯頂級儀式感，送禮自用都超推薦

其實我一直在找一種味道，它不用很張揚，

而是那種只有親近的人才聞得到的氣息，像是海邊浪花帶來的海藻濕潤感 🌊

或是春天剛開的第一朵櫻花，那種若有似無的溫柔 🌸

前幾天逛大直美麗華百樂園，意外在一樓發現了一個充滿現代感的質感空間——來自法國格拉斯傳承的BY YAN PERFUME

店內有很多產品，我跟朋友在這邊逛得失心瘋！

這裡主打「AI 訂製香水」，冷冰冰的科技居然能跟感性的香氛結合？

這反差萌太吸引我了，二話不說決定坐下來體驗這場法式調香旅程 🚀





當感性靈魂遇見理性 AI——一場比心理測驗還準的嗅覺分析 🤖

坐下來的第一件事，不是拿著試香紙盲聞，而是拿起平板進行一場「AI 嗅覺性格分析」。剛開始我有點半信半疑，想說電腦怎麼可能懂我的喜好？

但隨著我回答關於生活風格、情緒偏好，甚至是一些抽象的圖像選擇題，我發現這個過程好像在跟心理諮商師對話 🤔

AI 透過演算法，把那些我說不出口的感覺，轉化成了具體的「氣味數據圖譜」。

結果出來真的嚇了我一跳，AI 精準抓到了我對「輕盈感」的偏執，它沒有推薦厚重的辛香料，

而是給出了一份完全命中我心裡香氣的小角落 🌿

這讓我想到，選香水跟選另一半很像，AI 就像是最懂你的老朋友，幫你撥開迷霧，直接找到命定的方向 ✨





來自香水之都格拉斯的堅持 —— 連毛小孩都能安心的頂級原料 🇫🇷

有了 AI 的地圖，接下來就是探索時間

架上擺著精緻的瓶器，是有著不同香調的小瓶子。

店員溫柔地介紹，這裡每一滴香精都來自「香水之都」法國格拉斯及瑞士的精品級原料 🏔️

我很在意成分安不安全，畢竟家裡有養寵物，很怕香水對毛小孩造成負擔 🐈

但調香師拍胸脯保證，原料都符合 IFRA 國際標準，持有 SDS 和 COA 認證，對寵物、孕婦和兒童都非常友善

聽到這我整個大放心，終於不用在「讓自己香香的」跟「保護貓咪」之間做選擇題了 🥰

我們一邊聊一邊品聞，我特別喜歡他們家原料那種圓潤的厚度，

完全沒有廉價香精的刺鼻化工感，而是一種很天然、舒服的呼吸感 🍃

像科學家也像藝術家：享受時間靜止的調香儀式 🧪

確定位道後，重頭戲來了！

看著手裡拿著玻璃滴管，是不是覺得很有職人感？雖然有 AI 的黃金比例建議，但實際操作時，那種專注感真的非常療癒 🧘‍♀️

除了AI的推薦，你也可以在聞嗅後，在試香紙記下自己喜歡的味道，然後把它疊起來聞聞看是不是自己喜歡的味道！

最後就是加減乘除，看看哪一個味道要重、哪一個要少，整個過程都很快樂～

看著透明香精一滴滴緩慢落下、在燒杯裡暈染，彷彿時間都在這一刻靜止。

這過程有點像做料理，需要精準控制火候，在這裡則是控制香氣比例。

我在調製過程中，心裡一直想著最近看的一部電影，試著把電影帶給我的感動，透過氣味封存進瓶子裡 🎥

當最後一滴落下，輕搖燒杯讓它們融合，那種成就感難以言喻

這不只是一瓶香水，它混合了我當下的心情與期待，是世界上絕對找不到第二瓶的、只屬於我的味道 🎨

為什麼是 10ml？藏在小瓶子裡的溫柔哲學 🎒

包裝環節時，我發現

BY YAN Perfume

有個特別的堅持，不像市面上推崇大包裝，而是專注於10ml的精緻設計。

一開始我納悶這樣不是比較麻煩嗎？但聽完品牌理念後完全被圈粉 🤨

他們認為，10ml 是為了讓每一滴香氣都能維持在最新鮮的狀態，就像咖啡要現磨現沖一樣，大瓶裝用到最後往往味道都變質了 ☕️

而且，這樣小巧的設計能隨時放進包包或口袋。

當你在工作遇到鳥事需要深呼吸，或約會前想增加自信時，伸手就能摸到這瓶小小的香水。

它就像隨身攜帶的隱形護身符，當你需要一點安定力量時，它都在你身邊 🔋

這種「陪伴感」，比起一大瓶放在家裡長灰塵的香水，實在貼心太多了 ❤️





為香氣命名——寫下祝福，成為最棒的禮物 🏷️

體驗的最後有一個我最喜歡的環節——「命名儀式」。

品牌提供有質感的標籤貼紙，讓我們幫這瓶剛誕生的香水取名

我毫不猶豫用了最近單曲循環的歌名，還有那部讓我哭得唏哩嘩拉的電影名字 🎬

當我親手把印著名字的標籤貼在銀白色瓶身上時，這瓶香水瞬間有了生命，感覺就像剛完成一部小說的最終章般慎重 ✍️

如果你正煩惱要送什麼給朋友或另一半，我真心大推這個體驗！

你可以親手調製一瓶香水，在標籤寫下祝福或通關密語，最後用充滿現代美學的銀白包裝盒裝起來，這份禮物的「含金量」跟「含情量」絕對爆表 🎁

我自己做完後心裡已列好名單，準備下次把閨蜜們都拉來玩，這絕對會是我們之間很棒的回憶 👯‍♀️

在台北找到屬於你的法式浪漫 ✨

這次在

BY YAN Perfume的體驗，真的讓我重新定義了什麼叫「質感生活」

不是花大錢買名牌，而是願意花時間尋找最適合自己的頻率。

重點是，這樣一套包含 AI 分析、頂級原料和全套包裝的體驗，價格居然意外平易近人，完全是小資族也能輕鬆負擔的快樂 💰

如果你也想找一個不容易撞香、又能展現個性的味道，或者單純想找個地方放鬆、玩點不一樣的 DIY，非常推薦來這裡，用一個下午調製一瓶懂你的靈魂香水。

相信我，當你噴上它的那一刻，你會覺得這就是最好的自己 🌟

BY YAN Perfume 香水店 法式AI調香體驗 美麗華分店

地址｜台北市中山區敬業三路 20 號 1F

（位於美麗華百樂園周邊，捷運劍南路站步行可達）

營業時間｜11:00 - 22:00（每日營業）。