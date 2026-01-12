板橋最美療癒工作坊！諮商心理師帶你編織「星之花」：拋開焦慮、找回呼吸的 2 小時實錄 ｜ 同在心理諮商所 🌿✨

最近過得還好嗎？是不是感覺腦袋裡的快取空間快要爆掉了，急需一個重新整理的按鈕？🤯

其實身為一個文字工作者，我最怕的不是沒靈感，而是心靜不下來。

這次參加的這個活動我是在票票 PPTiki 看到的！

這裡的空間感真的很棒，木質地板配上幾株長得正好的龜背竹，空氣裡有一種淡淡的、讓人想把肩膀垂下來的安心感。

你看過「星之花」嗎？那種用彩色毛線在木棒上繞啊繞，

最後變成像星星一樣的幾何藝術，那天我就是為了這朵小花而去的

其實我以前對這種手作課都有點心理障礙，總覺得自己手殘，萬一繞得歪七紐八怎麼辦？

結果帶領活動的吳宛亭老師，人溫柔得跟雲朵一樣，她笑著對大家說，這不是在比賽，這只是在跟自己對話。

這句話真的瞬間救贖了我。

想像一下，如果你現在手裡拿著幾根交叉的小木棍，就像我們人生中那些糾結在一起、不知道該怎麼梳理的難題，而毛線就是你的念頭。

當你開始繞第一圈的時候，你的心跳可能還很快，腦袋裡還在想下午的 Email 沒回，

但隨著毛線一圈又一圈地覆蓋，那種重複、規律的節律，就像是有人在幫你的大腦按摩一樣。

活動一開始，老師沒讓我們急著動手，而是請我們把今年的期望、想對自己說的話寫下來，會放在中間的星芒。

我在宇宙卡的區，選了一張綠色的卡片，上面寫著「我讓愛流入我的世界，祝福每個人和每件事」。

這對當時剛忙完一陣子的我來說，簡直像是喝了一口冰鎮過的酸梅汁，酸酸甜甜又透心涼。

這就是所謂的「潛意識投射」吧？我們往往在忙碌中弄丟了對自己的祝福，而這場工作坊最核心的靈魂，就是把這些弄丟的碎片一點一滴撿回來。

接著重頭戲來了，我們要開始纏繞那顆屬於自己的星星。

你知道嗎？編織這件事真的跟呼吸一樣重要。

老師會在你快要抓狂、覺得毛線要亂掉的時候，幽幽地在旁邊提醒：「記得呼吸喔，把氣吐長一點。」

這不是教條式的命令，而是一種溫暖的指引。

繞線的過程其實非常像是在料理一道精緻的法式甜點，你得先打好基底，再一層層地疊加上去。

如果你的心是亂的，線就會跟著打結；如果你學會了放鬆，那些彩色絲線就會像絲綢一樣聽話。

我選擇了草綠色、淡粉色和一點點的天藍色，看著這些顏色在木棒上交織出幾何圖形，我突然感覺到一種久違的掌控感。





最讓我印象深刻的部分，是我們要寫下一份對自己的承諾。

我把剛才選的那張綠色牌卡塞進星之花的中間，就像是給這顆星星裝上了一顆心臟。

這不是什麼偉大的宣言，可能只是「今天要早點睡」或是「每天多喝一杯水」這種日常的小確幸。

當我拿著成品拍照時，看著陽光灑在毛線的纖維上，那種毛茸茸、飽滿的感覺，真的會讓人的眼眶熱熱的。

在這個快節奏的世界裡，我們花了太多時間去滿足別人的期待，卻很少花兩個小時，只為了跟自己的呼吸待在一起。

如果你也覺得最近生活有點迷路，或者心裡的噪音太大聲，我真的建議你來這裡坐坐，讓星之花幫你把那些混亂的頻率調回靜音模式。

最後分享一個小驚喜，雖然這是「享心藝」的系列活動，但參加完後那種內在的充盈感是無法用金錢衡量的。

如果你跟我一樣，喜歡這種像是在城市裡進行微冒險的感覺，真的不要猶豫。

與其花錢去買那些很快就消失的快感，不如給自己一段「溫柔的心時間」。

當你最後離開諮商所，走在板橋街頭，你會發現原本刺耳的喇叭聲好像變遠了，心裡那顆剛織好的星星，正閃閃發光地幫你指引回家的路。

