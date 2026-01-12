ZICO、 Lilas 跨國聯手！風格迥異卻和諧交融的超可愛〈DUET〉！

via ZICO's YouTube

Hi there，上個月時韓國饒舌歌手ZICO지코和日本歌手Lilas推出了合作單曲〈DUET〉(2025)，這是首在釋出前雙方歌迷都非常期待的作品，雖然跨國、跨語種的合作越來越常見，但是畢竟還算是少數而已，而在雙方都享有盛名的同時，合作的機會也就越來越小，所以在這首合作曲真正發行之後，在日、韓兩地都引起了很不錯的迴響，不僅因為兩位歌手的實力都是頂級的，還要加上歌曲實在是非常地可愛又洗腦。

或許有些人對於 Lilas 這個名字有點陌生，順道一提他就是YOASOBI的主唱ikura，在團體活動之外，他會用本名幾田りら來進行個人活動，因此在歌曲中看到 ikura、Lilas 都是只同一人。再把話題拉回《DUET》本身，很顯而易見的在歌曲中 ZICO 負責饒舌、ikura 負責旋律的部分，必須說目前日、韓兩地的兩大實力派合作，聽起來的感覺就是不一樣，在看起來詮釋輕鬆的同時，給出的感覺卻真的是順暢又耐聽！

據兩人的說法，融合了日文、韓文及英文的〈DUET〉，是兩人各自創作各自的段落，之後再共同修飾、融合起來，而這點在歌曲中倒是讓人看不出什麼痕跡的感覺，順暢的程度看起來就像是一體成型或是共同創作而成的感覺，也再次證明了語言並不會是音樂的隔閡，儘管語言不同，但歌曲創作完成之後照樣能夠是高品質的展現，並且歌聲部分的交織也非常和諧，完全不會認為跨國、跨語言這件事有造成太大的影響。

饒舌的唱段由 ZICO 一如既往的發揮，他富有質感的聲音沒有做出太多的變化，用顯著的個人特色去詮釋這首歌，可以聽出聲音中有點痞痞的壞男孩聲線；另外 Lilas 也並沒有因此做出遷就，他高亢又自帶 auto-tune 的招牌嗓音也是正常發揮。理論上以想像中來說，兩副聲音的差距蠻大的，感覺結合起來會是有點衝突的聲音，不過實際上聽起來卻十分地神奇，有種相互呼應、對話的融洽感，在不斷跳動的電子背景音樂中，兩副歌聲的一來一往聽起來是很有趣的。

ZICO 很有誠意地直接到了日本和 Lilas 合體拍攝了 MV，整部影片都是滿滿的日本風，並且演員、舞者、服裝等方面也都充滿了日本風格。其實 MV 有點奇葩，最洗腦的部分應該就是手部的舞蹈部分了吧，隨著音樂擺動的特別舞蹈動作雖然簡單但卻讓人印象深刻，ZICO 和 Lilas 也都參與了大部分的劇情及舞蹈拍攝，必須說真的是很有活力的演出啊！額外一提，Lilas 為了〈DUET〉戴上了不常出現的眼鏡，在日本也掀起了一陣討論，都說他在這首展現出了不一樣的可愛面向。

ZICO 及 Lilas 為了這首〈DUET〉的宣傳十分努力，不但在韓國 MMA 頒獎典禮合體演出，也登上了 YouTube 頻道 THE FIRST TAKE 獻唱，從而能夠看出兩人的實力是真的非常強大，在看似輕鬆之餘的表現卻一點也不馬虎，最難能可貴的是在穩定發揮演唱的同時，也可以看到兩人玩音樂的那種開心，總的來說實在是很模範的一次合作啊！希望兩人之後也能有更多的合作，或者是能夠再多來點現場演出的機會也很不錯啊！

