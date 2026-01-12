【劇評】鄭敬淏《公益律師》：輕鬆幽默卻又「代理正義」的律政喜劇！錯過超級可惜！鄭少女真的好會挑劇本~

結論先說：真的很好看~跳脫一般律政劇的勾心鬥角、通俗苦悶，我們可愛的鄭少女用自己的演技詮釋永遠在道德與利益間權衡的《公益律師》！千萬不要忽略這部優質好劇~

鄭敬淏主演的《公益律師》開播後收視持續走高，這部劇開播前因為其他較受矚目的作品 (如 來到第三季的《模範計程車》、朴敘俊回歸愛情的《等待京道》及兩大影后飆戲的《認罪之罪》)而被稍稍冷落，好在劇情節奏緊湊、案件張力十足，口碑評價也隨著故事一起攀升，2025年末的大黑馬劇！

《公益律師》預告：

差點被我忽略的律政黑馬劇！

《公益律師》（韓語：프로보노）是tvN播出的週末連續劇，由《魔幻之音》的導演金聲允與《惡魔法官》文裕皙編劇聯手打造，全劇有12集；這部劇名프로보노，其實是英文的「Pro Bono」！What?什麼意思？ 原來這個源自拉丁文 Pro bono publico 的縮寫，指的是律師為弱勢族群提供無償法律服務的公益行為，也就是我們了解的「公益律師」，這類沒收入又辛苦付出的律師們 (講白了就是「吃力不討好」)真的是佛心來著的。

這部劇情講述一位出身貧困家庭、靠自身努力成為法官的「姜大衛(鄭敬淏 飾)」， 在他即將圓夢、晉升大法官的前夕，卻遭有心人士設局，使他背上貪腐嫌疑，被迫辭去職位，離開高光點。 正當人生陷入低谷，他意外接到公益訴訟團隊的邀請，成為一名公益律師，引領一群只有正義感卻沒有實績的菜鳥律師們，為社會上弱勢族群而奮戰。





※以

下內容涉及

劇透，請斟酌瀏覽※

一場充滿人性幽默的公益辯護之旅

故事要從一位超傲嬌又自信爆棚的人氣法官「姜大衛（鄭敬淏飾）」說起，具備優異的法律專業能力與快速的思辨反應，原本前途一片大好，即將升任為最高大法官，萬萬沒想到某天和「老同學」喝酒敘舊後，竟然酒醉斷片地收下裝滿現金的箱子，而收賄的過程還被偷拍下來。

大衛因此非自願離職，巧合地進入了初戀情人「吳貞仁（李裕英飾）」所在的「吳氏聯合律師事務所」，被迫投入公益法律服務，成為一名公益律師；一心想出人頭地的大衛，從沒料到自己竟然會淪落到此地步，而他也不情願地帶領原本”業績倒數、營收掛蛋”的團隊，與對法律及公益充滿熱情的「喜悅（蘇珠妍飾）」、有著不堪過去的低調富二代私生子「英實（尹那武飾）」、一看就惹不起卻是個追星族的「蘭熙（徐慧原飾）」、沒背景但努力生計的「俊宇（姜亨碩飾）」成了同部門的伙伴，就這樣，5人組成公益辯護團隊。

不過，一開始，原來的成員們對於這位「空降部隊」有著諸多懷疑，畢竟大衛曾是一位知名的法官，即使辭去法官之位，當一名律師，也不會選擇做一個不講利益的公益律師；雖然看似”賊頭賊腦"的大衛，卻在一次又一次的案件中，慢慢突破每個成員的心牆，融化了他們；更是為每個弱勢族群盡心盡力，保衛這群被社會忽略的人們。

《公益律師》這部劇真的算是出乎我意料的優秀！開播前，真的沒有一絲絲想法去追 (大概是我自己滿心對《模範計程車3》的超期待導致)，但沒想到我只是無聊一打開，就被鄭敬淏的演技深深吸引，他真的非常適合「姜大衛」這個角色。

而這部劇的故事也編排地相當順暢，用「兩集一案件」的節奏慢慢讓觀眾們進入它們的世界，最後用大衛自己的故事和案件，讓整部劇情推到顛峰；能寫出這些深入人心、引起觀眾共鳴的案件故事，肯定是要對社會上真實發生過且又對律政界的陰暗面有著相當了解，這部編劇「文裕皙」可不是單憑想像力創造故事的一般韓劇編劇而已，他可是名副其實的韓國法官！！

2018年韓劇《漢摩拉比小姐》和2021年的《惡魔法官》都是出自於文編 (我要稱他為文法官)之手，很特別的是，這三部雖然都屬於律政劇，但劇情走向和故事主軸完全不一樣，《公益律師》也算是一部「無須情愛也能精彩」的韓劇，非~常~值~得~一~看！

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結https://dramawife.soci.vip