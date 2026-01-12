2026-01-12 11:15 女子漾／編輯黃冠婷
啦啦隊女神走進街頭送暖！ 兆群自爆：蔡依林大巨蛋場刊被我拿來當餐墊
強烈寒流來襲，街頭更顯寒冷!心潮麗天協會於1月10日啟動寒冬送暖關懷行動，攜手啦啦隊女神衣宸與新加坡藝人兆群全程親自走進街頭，前往街友聚集熱點發放上百份熱食、熱茶與防寒物資，並同步進行避寒宣導，在全台氣溫驟降之際，用實際行動守住街頭安全。
再度走進街頭 衣宸：能付出本身就是一種幸福
曾於2023年底也參與過的她分享，實際到現場、親手分送物資，對她而言是一件很有意義的事，「能付出本身就是一種幸福。」長期關注流浪動物與弱勢族群，這次直面街友的生活處境，也讓她更深刻感受到人生的重量與溫度。
談到未來規劃，衣宸坦言戲劇與舞台始終是她最想深耕的方向，只要有演戲機會就會全力爭取，也將公益現場看見的真實人生視為表演養分，期許在2026年持續累積表演厚度。至於夢想合作對象，她直言相當欣賞金馬影帝吳慷仁在角色轉換上的深度與真實，若未來有機會合作，將視為重要的學習歷程。
首次街頭發送餐盒 兆群笑談「蔡依林場刊變餐墊」
首次參與街頭發送營養餐盒的兆群也分享，自己私下長期投入各類公益行動，曾參與流浪貓狗救援與罕見疾病族群的公益支持，也在能力範圍內持續捐款、捐物資回饋社會。「每一次參與，都是提醒自己去關心不同生命與處境的機會。」他坦言，這次親手發送餐盒的感受特別不一樣，「天氣這麼冷，希望他們能感受到我們送上的溫暖。」
聊到近日參加蔡依林大巨蛋演唱會的趣事，兆群笑說，會把演唱會場刊帶回家當餐墊，「很多人沒帶回家，最後可能被丟掉或回收，那不如實際使用，也算是一種環保。」他也幽默補充：「回家吃飯還可以看著蔡依林，算是督促自己更努力！」
談及未來計畫，兆群透露正積極籌備個人首張專輯，也期待更多演出機會，並許願未來能與偶像S.H.E合作。
低調不募款 心潮麗天協會寒冬關懷不間斷
心潮麗天協會指出，多年來始終秉持「低調、不募款」原則，透過實際行動長期走入城市角落，陪伴弱勢族群度過艱難時刻。
