2026-01-12 10:27 女子漾／編輯黃冠婷
陳孟賢認了！鼻子真的「進廠維修」15分鐘帶貨飆150萬！廠商直呼業績太狂 「立馬續約」
跨年主持＋直播雙線爆發！陳孟賢15分鐘賣破150萬廠商直呼太狂、火速續約!「全球巨星」陳孟賢2026一開年就火力全開。日前他站上西螺跨年晚會主持台，以節奏穩、反應快的臨場表現成功掌控全場，被觀眾點名是新一代跨年主持擔當；舞台之外，他在直播帶貨市場同樣繳出破紀錄成績。
陳孟賢代言的葉黃素，直播場場逼近百萬業績，最高更在短短15分鐘內賣破150萬元，刷新個人與品牌紀錄。他笑認2025年是「豐收年」，主持、商演與直播成績同步成長，「這些業績加起來位數我就不數了，怕數錯。」
他也不忘點名幕後團隊的重要性，直言直播能穩住節奏、快速轉單，絕對不是一個人的功勞。年終與員工旅遊時，他霸氣宣布：「海外員旅走起，年終厚度很有感。」
事業衝刺之餘，陳孟賢也透露近期為改善長年困擾的過敏性鼻炎，已接受微創手術治療，術後恢復狀況良好。他幽默澄清整形傳聞：「鼻子是爸媽生的，只是把路修通了。」氣順後也更敢挑戰各種可能，不排斥戲劇演出，甚至笑喊若有機會與金曲歌后陳小雲合作，「要我當〈舞女〉幫她伴舞也可以。」
2025年推出專輯《全球巨星》，陳孟賢形容是「用盡力氣完成的作品」，而最放不下的身分始終是歌手。2026年，他宣告全面升級，演唱會、主持舞台與品牌代言同步推進，也向粉絲喊話：「2026年，你們會看到一個更敢拚的陳孟賢，我都準備好了。」
