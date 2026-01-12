家庭必備抗菌好物【Savlon 沙威隆潔身液】-來自英國的抗菌專家， 溫和清潔肌膚，清潔及保護同時啟動，全家都能安心使用的潔身好幫手。

如果家中有小孩，家長們應該對於抗菌相關的這些小物，都非常需要吧!

你知道我們每天接觸的細菌，其實比想像中還要多嗎？

今天分享的沙威隆潔身液，是苳從幼兒園就開始接觸，

它的味道，不會過於刺鼻，苳很喜歡，我也能接受。

我們家泡澡、居家清潔時，都少不了沙威隆潔身液。

Savlon 沙威隆潔身液 品牌介紹

Savlon 沙威隆潔身液來自英國，

擁有超過 60 年歷史，可以說是抗菌專家了。

主打 ICP 抗菌配方、99.9% 抗菌力，

不只清潔，更是全家日常的防護小幫手。

話說我當初會選擇這個品牌，就是被它主打抗菌力高達 99.9%所吸引。

尤其針對五大常見細菌:

白色念珠菌、腸道沙門氏菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌，

是不是覺得很熟悉?

這幾個都是我們日常生活中，最容易接觸到的細菌來源啊!

Savlon 沙威隆潔身液 稀釋使用

沙威隆潔身液使用方法很簡單，開瓶即用，

重點在於一定要記得稀釋喲!

我們家最常使用的方式就是拿來泡澡，

泡澡的話，一般浴缸裝8分滿的水，就倒入5個瓶蓋的沙威隆潔身液。

按比例來說，就是1:2000。

使用在其他不同的地方，也都要稀釋。

比如泡腳、女性盆浴，或是消毒玩具，

使用500 c.c.清水，倒入2瓶蓋 ，大概1:10的比例。

拿來拖地的話，4000c.c.清水，倒入8瓶蓋，約1:20的比例。

Savlon 沙威隆潔身液 實際使用

我們家最開始只用來泡澡，大概一個月會讓苳泡一次，

後來我也跟她一起，大人小孩都消毒的概念。

因為冬天冷冷的時節，有時候太冷，

泡澡需要勇氣，我就拿來泡腳。

泡在溫熱的水裡，一邊放鬆、一邊做好清潔防護。

提醒一下，使用完沙威隆潔身液，

記得再用清水沖或是將身體擦一遍。

畢竟會有泡泡，不沖的話會感覺黏黏的喔!

除了泡澡泡腳，細菌無所不在，

像是浴室、廁所、廚房流理台、門把、玩具....等地方，

都有可能成為它們滋生的環境。

沙威隆潔身液也能拿來居家清潔使用，

像是拖地時，我會用 1：20 的比例稀釋，

清潔完再用清水拖過一次，加倍防護加倍安心。

家中若有小小孩，它們常常玩的玩具、會碰觸到的物品，

也可以使用沙威隆潔身液進行消毒動作。

Savlon 沙威隆潔身液 心得推薦

Savlon 沙威隆潔身液，從苳小的時候用到現在，

我真心覺得它是一個能讓人信任的老品牌。

也非常值得收一瓶在家，

像我們家，是直接入手一大一小。

大瓶的放家裡，平時消毒、泡澡使用；

小瓶的方便攜帶，外出旅行有需要的時候，也可以拿來用，

該用的時候隨手就有，感到安心。

我自己是在用來泡腳以後，更加感覺到它的實用性。

泡完腳再用清水沖洗一次，

不只覺得清爽，連心情都跟著放鬆了。

一瓶可以多用，又能用得安心，

加上價格平易近人，變成家裡的常備日用品，一點都不為過。

Savlon 沙威隆潔身液 購買資訊

Savlon 沙威隆潔身液，

可以用於日常清潔、泡澡泡腳， 讓全家人都能使用的安心潔身產品。

而且購買方便，實體通路像是:屈臣氏、康是美、寶雅、全聯、家樂福、大全聯、愛買，

這些常見的量販店，通通都買得到，補貨完全不用擔心。

選一個對你來說最方便的通路，帶一瓶回家，

試看看這瓶，擁有60年歷史的Savlon 沙威隆潔身液吧!

Savlon 沙威隆潔身液 線上購買連結

Momo官方旗艦店 https://pse.is/7zecbq

官方購物網 https://pse.is/7ztq5w

產品使用注意事項

**使用前務必加水稀釋

**僅適用5歲以上兒童

**不適用蠶豆症患者