2026-01-12 13:17 女子漾／編輯Wendi
2026年4大K-POP神團回歸！BTS、BLACKPINK、BIGBANG、EXO引領 K-Pop 回歸浪潮嗨翻樂迷！
K-POP迷們看過來！4大南韓神團即將回歸，BTS、BLACKPINK、BIGBANG、EXO接連於2026上半年重組回歸，因此被譽為 K-POP 的「神仙打架」的一年，今天就讓我們一起來掌握偶像們的最新行程與嶄新計畫吧！
BIGBANG 出道20周年再創傳奇 霸氣登上Coachella
BIGBANG 2026年 迎來出道20週年的全面回歸活動，繼GD（權志龍）2024年底推出與太陽、大聲合作的人氣夯曲〈HOME SWEET HOME〉之後，預計今年將有完整的團體作品發行。BIGBANG 已確定登上 2026年4月12日、4月19日 的美國 Coachella音樂節主舞台，作為20週年全球活動的起點，預計將再掀起朝聖狂潮。
BLACKPINK即將迎來出道10周年 新專輯蓄勢待發
BLACKPINK 去年7月已率先發行先行單曲〈Jump〉為回歸預熱，她們在去年10月底進行主打歌MV拍攝工作，即將在今年春季帶著全新正規專輯亮麗回歸，這將是她們自 2022 年《BORN PINK》後，睽違4年的完整體專輯。由於2026年適逢BLACKPINK出道10週年（2016年8月出道），YG娛樂已預告今年將有一系列大型項目即將展開。
BTS防彈少年團 3月推出新專輯並開啟世界巡演
隨著最後一位成員Suga去年6月完成兵役，BTS防彈少年團7名成員已全員履行完服兵役義務，他們即將於2026年3月20日以「完成體」之姿強勢回歸，並發行第5張正規專輯。該專輯一共收錄 14 首歌曲，內容將記錄成員們在過去約3年9個月（包含服役期間）的心路歷程，緊接著BTS也將順勢啟動2026全新世界巡迴演唱會。
EXO 1月發行新專輯 6人陣容回歸樂壇
EXO在 2026年1月19日 發行第8張正規專輯 《REVERXE》， 帥氣回歸樂壇，該專輯收錄 9首歌曲，包括：主打歌〈Crown〉、表演曲〈Back It Up〉及冬季單曲〈I'm Home〉。EXO本次回歸採 6人體制，成員包括： Suho、燦烈、D.O.、Kai、去年9月20日退伍的世勳以及中國籍成員張藝興（Lay）；伯賢、Xiumin、Chen （EXO-CBX）因與SM娛樂的合約法律糾紛，將不參與此次新專輯及相關團體活動。
