《影后》「流氓」驚喜加盟！熱播台劇《何百芮的地獄戀曲》6大主要角色盤點！

全新台式喜劇《何百芮的地獄戀曲》是《何百芮的地獄毒白》續作，該劇改編自宅女小紅故事、延續黑色幽默風格，並網羅郭書瑤、鍾瑶、孫可芳與阿Ken…原班人馬回歸。《何百芮的地獄戀曲》劇情描述女主角「何百芮」（郭書瑤 飾）逐漸適應當網紅的日子，卻又在幫老闆拯救甜點店時愛上人家，害自己再度陷入棘手的境地…今天就跟著女子漾一起來盤點劇中6大主要角色吧！

《何百芮的地獄戀曲》角色盤點1：何百芮-郭書瑤 飾

「何百芮」起初是平凡OL，因在社群媒體上辱罵劈腿前男友洩恨，憑著真性情與犀利言論圈粉無數，陰錯陽差地成為網紅。為了早日清償房貸，「何百芮」開始以變裝之姿拋頭露面，卻仍堅守著原本會計的工作，同時她也希望趕在晉升大齡產婦之前找到真命天子。

《何百芮的地獄戀曲》角色盤點2：羅人傑-姚淳耀 飾

前任工程師「羅人傑」在被前女友分手之後一蹶不振，陷入自暴自棄的漩渦之中，就連甜點店也無心經營，旗下會計「何百芮」，不僅在他失意時打理店內事務，甚至拉著他一起參加各式單身聯誼，在她的陪伴之下，「羅人傑」發現自己似乎重新找回笑容…

《何百芮的地獄戀曲》角色盤點3：克拉拉-孫可芳 飾

「何百芮」閨蜜、造型師「克拉拉」奉行著「活在當下、開心就好」人生原則，她只在乎男方是否先是有帥氣外表，才願意去探索皮相之下的靈魂。「克拉拉」被初戀男友二次背叛之後，對愛情更加不信任，身邊男人來來去去，想不到被自己直視為弟弟的「何萬生」竟然對自己表白，她能夠接受對方的心意嗎？

《何百芮的地獄戀曲》角色盤點4：Vivian-鍾瑶 飾

慈善基金會公關「Vivian」外型優雅亮麗、交際手腕高超，熟諳人際之間的應對進退，其男友「Showta」是日本人，遠距離戀愛絲毫不讓她感到寂寞，反而相當享受，原來「Vivian」私下是懶惰、髒亂又任性的魚乾女，生平最怕的就是真面目被人發現，然而「Showta」卻偏偏有了求婚的意願…

《何百芮的地獄戀曲》角色盤點5：梁恕誠-林暐恆 飾

事業有成的資深副總「梁恕誠」是黃金單身漢，卻深愛著前妻、「何百芮」姊姊「何十美」（李杏 飾），即便離婚多年，「梁恕誠」仍反反覆覆地追求，「何十美」始終一再地打槍對方。然而「何媽」住院，「何十美」從美國飛回台灣，讓「梁恕誠」決定再次奮力一搏，2人的情感會走向何處呢？

《何百芮的地獄戀曲》角色盤點6：何萬生-詹懷雲 飾

「何萬生」與三姊「何百芮」，因為年紀相近，自然而然地混進她的交友圈。身為理工男的「何萬生」是航太工程研究生，平時沒機會認識女孩子，感情經驗少得可憐，至今仍是個純情處男。但其實「何萬生」心裡有個祕密，他國中時期初次見到姐姐閨蜜「克拉拉」時，就一直對她抱持著好感。