終於有一項數據，能讓我挺胸昂首。

即使那早已是三十多年前的往事，直到此刻才被清楚攤開，但當真相浮現時，內心湧上的，仍是一種遲來卻真切的喜悅。

那不是炫耀，而是一種終於被理解的釋然。

那一年，大學聯考整體錄取率已逼近四成，看似寬鬆；然而身為第一類組（乙組）考生，實際能擠入大學之門校系的比例，只有 25.86%。

我很清楚，那並不是一條被放寬的道路，而是一道仍需用力跨越的門檻。

幸運的是，我光明正大走進去了。

成為最高學府戲劇系影劇組的一員，對當年的我而言，不只是升學結果，更像是一張通往未知世界的入場券。

回頭看，那確實像是搭上了一班末班車，列車緩緩駛離月台，而青春，也在窗外漸行漸遠。

多年之後，當數字終於被確認，當過往不再只是模糊的記憶，而有了具體的刻度，我才明白，那份努力並沒有被時代沖淡，它只是安靜地等待，被重新看見。

感謝天地、父母、師長，也感謝那個在當年

選擇相信自己、沒有輕易退場的我。

謝謝我的青春年少。