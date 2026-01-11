2026-01-11 19:00 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【一段脫口秀，燒出個人品牌危機】 ——當踩到別人紅線，玩笑一點都不好笑
▋ 從模仿，變成替別人寫人格
林妍霏在脫口秀舞台上，點名了兩位現在最紅的韓籍啦啦隊成員：李多慧、李珠珢。
她模仿李多慧下班時用可愛聲音跟粉絲說「晚安、回家」，接著話鋒一轉，說這種人私下肯定不是這樣，比出抽菸手勢，暗指李多慧抽菸，並且非真心寵粉絲，只是假掰，是雙面人。
全場有笑聲，網路卻很快炸鍋。
林妍霏嘲諷李多慧的橋段，證據在哪裡？
沒有證據，卻幫別人寫出負面人格，完全顛覆李多慧多年經營的正面形象。
這已經不是好不好笑的問題，而是直接觸碰到品牌與名譽風險。
另一段，她還拿李珠珢的喝水廣告來說，笑她只會一直講自己名字賣可愛，還丟下一句「X小啊，這樣也可以？」
這不只是吐槽創意，而是把一個專業啦啦隊員的拍攝廣告，簡化成可以被嘲諷的廉價表演。
▋ 球團出面，事件正式升級
當這段脫口秀播出，在網路炸鍋，媒體也報導了。
味全龍更直白：幽默不該建立在貶低他人之上，國籍、語言、文化差異都不該成為被嘲笑的理由。
富邦育樂也出來說，希望外界尊重啦啦隊員的職業。
卻沒看見林妍霏出來說明，出來道歉。
薩泰爾娛樂經過一天，也沒出來滅火。
當球團開口，這件事就從網路情緒，正式進入品牌、商業合作與職業尊嚴的層級。
▋ 危機真正開始，是在她沒說話的時候
在品牌公關裡，時間就是關鍵。
沉默，會被解讀為默認，也會放大所有惡意揣測。
這起事件裡，林妍霏與所屬單位沒有第一時間回應，就是風險開始失控的起點。這不只是輿論問題，而是會直接影響未來節目邀約、品牌合作與產業信任。
▋ 這起危機，其實有非常清楚的三個雷點
1 她用自己的觀點，將李多慧塑造成「抽菸、罵髒話、假掰」的雙人負面人設
2 她把李珠珢的廣告片簡化為「只會賣萌」
3 她讓球團覺得自己的啦啦隊球員被公開羞辱
這三件事，已經同時構成職業形象、商業價值與跨文化關係的多重傷害。
▋ 如果用標準危機處理流程，她其實只有一條路
1 立即發表公開道歉聲明，向兩位當事人、球團與粉絲致歉
2 私下與李多慧、李珠珢或球團溝通，說明
3 若可能，透過合作或同台，把對立轉為修復
否則，林妍霏將失去的不只是掌聲，而是未來被市場與製作單位信任的資格。
▋ 嘲諷自己才是幽默
最高明的脫口秀，是嘲諷自己，搏得滿堂彩。 而不是嘲諷別人，贏得掌聲。
這一場風波，已經不只是好不好笑，而是她如何經營個人品牌與危機處理。
