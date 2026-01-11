音樂人田定豐、朱衍舞新書登上暢銷榜，號召20多位群星金光閃閃同台挑戰金氏紀錄

2026-01-11 17:41 司徒建銘

音樂人田定豐和靈性導師朱衍舞1/11舉辦暢銷新書「敲出自我療癒力」分享會。號召20多位金鐘、金曲藝人一起參與演出無排練的默契頌缽音樂會，讓現場「金光閃閃」來挑戰金氏紀錄規格，也是台灣首創超過400人參與的震撼視聽的靈性音樂盛宴！

照片提供/ 唱戲世界娛樂
照片提供/ 唱戲世界娛樂

活動一開場，金曲獎導演比爾賈與金曲獎音樂製作人張之愷聯手手持薩滿鼓，以充滿原始力量的節奏環繞全場，低頻的鼓聲瞬間穿透人心，為整場儀式揭開了神秘而莊嚴的序幕。然而，更令人屏息的畫面緊接而來—多達20多位演藝圈知名藝人竟罕見地齊聚台上，人手一個頌缽，與主演者共同構成了極具張力的聲波矩陣。這場看似排練已久、默契十足的宏大演出，背後竟藏著一個不為人知的「極限挑戰」。

照片提供/ 唱戲世界娛樂
照片提供/ 唱戲世界娛樂

事實上，這20多位藝人在上台前幾乎全是頌缽新手！就在演出正式開始前的短短30分鐘，田定豐與朱衍舞老師才在後台進行了一場頌缽特訓。兩位老師將頌缽最核心的磨缽與敲缽兩大高難度技巧，濃縮成精華傳授給藝人們。令人驚嘆的是這20多位藝人展現出了不可思議的專注與天賦，沒想到整個無綵排演出大家默契十足，共同創造出一個前所未見的「巨型音場」，將現場 400 多位粉絲環繞包圍在強大的聲波振動中。

照片提供/ 唱戲世界娛樂
照片提供/ 唱戲世界娛樂

此舉在規模與形式上已實質超越了目前金氏世界紀錄（2025年4月在印度的蓋亞佛教僧侶375人同步頌缽）的障礙，也是開創了台灣頌缽集體療癒的新標竿。田定豐開心的宣示：「今年我們用400 人的共振能量震撼全場，年底我們更要號召 500 人同時頌缽，正式申請金氏紀錄認證，讓世界看見台灣的療癒實力！」

而這場活動最具話題性的情節，莫過於田定豐與情歌王子林隆璇這段橫跨 30 年的情誼。田定豐回憶，兩人早於1993 年一同赴上海演出時結緣，當時林隆璇是紅透半邊天的創作天王。兩人雖在樂壇成長路上各有成就，卻因忙碌已超過 20 年未曾見面。田定豐透露：「這次我試著發了一則邀請訊息給隆璇，沒想到他二話不說，排開所有困難行程、義氣現身支持，這份情義讓我太驚訝也太開心！」

兩人一見面便激動擁抱，現已升格為政大教育系博士並推廣正念冥想的林隆璇，與深耕頌缽的田定豐在人生的覺察之路上再度交會，見證彼此的蛻變與成長。林隆璇感性表示：「我和定豐認識超過30年，雖然有20多年沒見了，但一見面那份熟悉感立刻就回來了。以前我們在流行音樂的戰場努力，現在我們在『自我覺察』的道路上相遇。看到他能將頌缽推廣到這種規模，真的很替他開心，這是一份真正能安定社會的力量。」

剛推出新歌的蜜雪也現身力挺，並分享了一段幕後佳話。蜜雪透露，雖然與田定豐老師是第一次正式見面，但其實兩人早有「因緣」。蜜雪表示：「從入行開始，田老師就是我一直敬仰的音樂前輩。沒想到經紀人世豪哥在我的新歌錄完後，特別先給豐哥聽，他給了許多非常精準且深刻的建議，讓歌曲情感張力完全提升，也算圓了我多年的合作心願！」

作為田定豐的「明星徒弟」，金鐘視后林辰唏與創作歌手陳謙文近年已多次參與田定豐主辦的聲波活動。兩人提到，這次挑戰 400 人同步共振最神奇之處，在於 與30多位頌缽師和這麼多第一次接觸頌缽的藝人們之間「完全沒有彩排」，卻能和諧地創造出療癒音場 兩人不約而同表示：這種集體共振的頻率太神奇了，這不只是表演，而是一場深層的心靈洗禮。」

金曲獎製作人同時也是竹北市長的鄭朝方，在繁忙市政下也特地從新竹趕來參加這場創紀錄的頌缽音樂會，表示：「雖然現在有很多方式讓我們重建自己、但豐哥敲出了一個很清新的、特別是跟朱老師共同的合作，讓大家可以更快速地瞭解頌缽，我覺得這件事情非常值得肯定」。

金鐘獎主持人廖科溢和魏華萱在現場表示，能在巨大的聲波中感受到前所未有的平靜，身心彷彿被徹底「格式化」。

八點檔女神方馨也驚嘆：「這種放鬆感比 SPA 更深層，感覺細胞都在跟著振動！」金鐘廣播主持人溫士凱表示：「剛剛在台上的時候，之前去新疆、內蒙的畫面全部都出現了，有些快要遺忘的那些美好的moment都在此刻出現。」

照片提供/ 唱戲世界娛樂
照片提供/ 唱戲世界娛樂

金鐘視后林辰唏分享：「這種共振的力量是騙不了人的，當大家心念一致，能量自然就和諧。」八點檔男神陳謙文也補充，這場活動不只療癒了現場粉絲，身為引導者的他們也深受感動。偶像劇女星陳語安參加過多次田定豐的頌缽課程，直說：「每次只要感覺心情有起伏就會找豐哥頌缽真的非常有感！」

親身體驗被 30 位導師包圍共振的蜜雪，更驚艷地描述：「第一次在如此巨大的音場中，感覺整個身心都被徹底沖刷過一遍，非常震撼！」蜜雪說，來參加豐哥座談會前，還在為了自己新歌製作的事情煩惱，可是來到這後，整個心情反而變得更平靜，腦子到現在一直都還是頌缽的頻率，煩躁的頻率已經全都不見了。

蜜雪也會準備一個頌缽在工作室裡，當我被很多頻率打亂的時候，思緒失去判斷的時候，可以透過頌缽來讓自己回到一個最原始、自然的頻率，幫助自己更客觀的判斷。蜜雪也說，會寄一個頌缽給薇琪，好東西當然要跟好姐妹分享；蕭亞軒Elva也要，我們可以一起感受共鳴跟平靜。

坦言近期，在新歌製作上遇到蠻多瓶頸，畢竟都是自己來，所以很感謝有許多專業的老師，像是豐哥也給予許多好的建議，當然Elva也有給我很多的建議，因為新歌她自己也很喜歡，她還會跟我和製作人一起開會討論。談到「蜜雪薇琪」合體的部分，蜜雪則是說，只要薇琪有時間，我們隨時都可以合體。

司徒建銘

司徒建銘

由擁有百萬訂閱的YouTube含羞草日記，找來文史工作者司徒建銘一同開設的頻道《看你老墓》是台灣首個走訪各地墳場，尋找歷史上的經典人物，述說傳奇故事，以歷史人文類為主的知識型頻道，開設至今紀錄了許多關於傳奇名人、國軍將領、日本總督，甚至就連天后王菲的祖父故事都被紀錄下來，頻道也邀請過港星錢小豪、職棒啦啦隊女孩、偶像女團、知名網紅等擔任來賓，一起到墓園聽故事。

#音樂 #老師 #藝人

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

2026-01-05 08:00 廖嘉紅

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

2026-01-06 23:23 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】

—— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

台北市長蔣萬安去年底在雙城論壇發表的8分鐘演說，北一女中的國文老師在班級群組分享，要學生聽聽市長的演講技巧，更直呼「真精彩」。不過遭到學生質疑「政治不入校園呢？」

我看完蔣萬安8分鐘的演說，拿掉政黨與立場，不論是不是政治人物，都可以跟蔣萬安學習的演說表達力。

▋1 氣勢和自信做好做滿。

他上台後沒有急著開口，而是眼光掃過全場，微笑、站穩，再說第一句話。觀眾在他開口前，就已經被他的自信氣勢帥氣「接住」了。

▋2 幾乎沒有念稿感

不管有沒有題字機，他的眼睛都在看人。很多人一說話，眼神就追著字跑，溫度瞬間歸零，沒有感情，觀眾真的看的出來，聽得出來。甚至脫稿演出，不知道在說啥？

蔣萬安這場幾乎沒有。

▋3 語調有設計

講到1999、市政效率、生生喝鮮奶，語氣鏗鏘有力。提到1219北捷攻擊事件，語調自然放慢、變沉，情緒跟著轉彎，觀眾會跟著走。

▋4 豐富的肢體語言

提到賽先生、德先生，拳頭一握、比出2，視覺焦點立刻被鎖住。你不用記內容，也知道那一刻是重點。

▋5 一開場就吸睛

他說「飛越台灣海峽並不容易」，暗喻之前的卡關，陳述感受加一個停頓，掌聲就出現，高手讓觀眾替他說完沒說出口的話。

▋6 對比法印象深刻

「接觸」比「牴觸」好

「對話」比「對抗」好

「了解」比「誤解」好

「互動」比「衝動」好。

四組排比淬鍊，一句一句敲進腦袋。

▋7 比喻法是高招

蔣萬安說「雙城好，兩岸好」，上海就像是一棵聖誕樹—這是長篇小說「繁花」的作者金宇澄說的。「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」這招厲害，連繁花都用上了。高招。

▋8 用溫度政策行銷

以1999市政回應、生生喝鮮奶說明學生每周有牛奶喝，他把治理拆成高度與溫度，讓冷冰冰的政策變成日常感受。

如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

▋9 金句結尾鏗鏘有力

蔣萬安說，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。「這是我的期待，也是我努力的方向。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功「雙城好，兩岸好。」

▋10 幾乎沒有贅字

沒有嗯、沒有那，代表這不是臨時抱佛腳，是練到肌肉記憶的結果。

如果是你，這8分鐘，就算背稿，可以游刃有餘，匆匆容容？

你可以不同意他的政治立場，但很難否認，蔣萬安確實說出影響力。

這８分鐘演講，我相信，絕對不是一次就完成，刻意練習再練習，才能成就這一場致詞。為他的認真，努力以及超強記憶力拍拍手。




中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#老師 #上海 #蔣萬安

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

2026-01-08 08:00 廖嘉紅

72 歲的張爸爸，是白手起家的企業家。名下幾筆不動產、一棟穩定出租的套房，生活早就不缺。但那天，他拿著一疊地契走進顧問事務所，第一句話就說：

💬「R姐啊~我不是要逃稅，我只是怕有一天我不在了，孩子會為了這些房子吵到翻臉。」這句話，其實說出了很多父母不敢講出口的焦慮。因為真正讓人不安的，從來不是財產多不多，而是--錢在，人卻散了 💔很多父母的第一個直覺都是一樣的。趁自己還清醒、孩子感情還好，先把房子過戶好，事情就算交代完了！

但R姐回張爸爸一句話:⚠️「張先生，你知道嗎?房子一旦過戶，你其實同時失去了三樣東西。控制權、彈性，還有晚年的安全感。」

------

這不是在講稅，而是在講一個多數人沒想清楚的現實。房子一過戶，法規與制度就不再站在父母這一邊。

👉 現在過戶，無論是贈與還是買賣，先繳土地增值稅

👉 現在過戶，舊制變新制，孩子將來出售，再面對高額房地合一稅

👉 更現實的是，一旦孩子缺錢、投資失利、被債務追著跑

房子被賣、被抵押，長輩完全沒有話語權。不是孩子不孝，是法規制度從來不替你顧感情，只認所有權。

-----

很多人接著會問：孩子離婚，跟爸媽的房子無關吧？答案很現實。

❗ 如果沒有事先安排，真的有可能有關！

張爸爸當下愣住，只問了一句：「那我一輩子辛苦留下來的，會不會最後跑到不相干的人手上？」

------

還有一個父母最常做、也最容易後悔的決定。

為了避免被說偏心，選擇每個孩子分一樣。

但家庭從來不是這麼簡單。

有人長年陪伴 🧡

有人在海外打拚 ✈️

有人需要教育支持 🎓

有人適合穩定給付 💰

張爸爸沉默很久，才說：「原來真正的公平，不是數字一樣，而是被理解的分配。」

------

很多人以為，只要寫了遺囑，一切就沒問題了。但不少網友是第一次知道，遺囑會被特留分限制。你想怎麼分，不一定百分之百照你的意思走。寫了，不代表交代清楚了。R姐換了一個角度提醒張爸爸。關鍵不是留給誰，而是什麼時候給、怎麼用、誰來管。

✔️ 有些安排，可以指定對象

✔️ 有些設計，不會落入婚姻分配

✔️ 有些資產，不適合一次給光

------

留言區最多人共鳴的一句話是：

💬「如果最後為了繳稅，只能賣祖產，那到底傳承了什麼？」這是很多台灣家庭的真實結局。不是不想留，而是現金在最需要的時候斷鏈了。R姐最後幫張爸爸換了一個完全不同的視角。

📖 傳承，不只是資產的數量，而是順序與節奏。有些資產，適合慢慢給。有些錢，必須在第一時間就到位。有些安排，是留給未來老年的自己。

這不是悲觀，是成熟 🌱

不是不信任孩子，而是提前替所有人留後路。

🔹 定期給，不一次掏空

🔹 分批用，不怕被騙

🔹 有人管，不怕失控

這不是對人不放心，是對人生有準備！張爸爸最後說的一句話，讓人紅了眼眶 😢

💬「我原本以為，我留下的是房子。現在才知道，我留下的是，孩子不用為錢互相傷害的未來。」

規劃代表--你希望家人，用什麼方式記得你 ❤️

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷

#繼承 #遺囑 #房地產 #財富傳承 #不動產抵繳遺產稅

從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏

從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏

2025-12-30 18:04 女子漾／編輯許智捷
從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏。圖／小紅書、侯明昊@官方微博
從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏。圖／小紅書、侯明昊@官方微博

如果要選出 2025 年中國影劇圈最不能忽視的名字，侯明昊一定榜上有名。他不只是長得精緻、被封為「猴系帥哥」的高顏值代表，更是一位背景硬核、才華全面、角色跨度極大的實力型演員。

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

從年底接連霸榜的《玉茗茶骨》《逍遙》，到全年多部作品《入青雲》、《大夢歸離》等輪番上線，不只曝光密集，更關鍵的是每一個角色都讓人記住「不一樣的他」。

以下用 6 件事，帶你重新認識這位在 2025 年真正站上核心舞台的名字。

1. 2025 年「霸屏劇王」：一年四部全是話題作

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

2025 年成為侯明昊演藝生涯的重要轉折點。年底開播的《玉茗茶骨》中，他飾演落難狀元「陸江來」，外表溫順、內心腹黑，被網友封為「茶裡茶氣天花板」、「男版魏瓔珞」，成功顛覆過往少年形象。

隨後在《逍遙》中，他與譚松韻搭檔化身銀髮妖王「紅燁」，氣場與性張力全面升級，穩坐「仙俠劇門面」。同年《入青雲》、《大夢歸離》接連播出，更展現他往成熟、層次型角色轉型的企圖。

2. 「軍三代」出身 在部隊大院長大的演員

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊身上的自律與穩定氣場，來自他的成長背景。身為土生土長的北京人，爺爺、父親與大伯皆為軍人，自小在部隊大院長大，這種嚴謹的家教讓他極度自律，且具備一種不輕言放棄的韌性。即便進入演藝圈，他也始終保持著低調、不走捷徑的處事態度。

3. 「手風琴王子」是真的有底子

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊從來不只是靠臉吃飯的偶像。在紀律與藝術並行的家庭環境中長大，父母一路支持他的音樂興趣，他 4 歲開始學習手風琴，練琴長達 8 年，曾拿下北京市一等獎。長時間練習，甚至讓大腿被琴身夾破，卻也磨出了超乎年齡的耐力與專注力。

他也曾公開以義大利文演唱聲樂作品，音準與共鳴都展現專業水準，證明鏡頭之外，他同樣有紮實實力撐起舞台。

4. 曾是 SM 練習生？15 歲赴訓練

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊 15 歲時就獨自赴韓，在 SM 娛樂接受長達一年半的練習生訓練，唱跳、舞台、體能樣樣從零開始磨。即使最後沒能在韓國出道，他也沒有停下來。2014 年轉戰選秀舞台，在層層淘汰中被看見，以「Fresh 極客少年團」成員身分出道，與曾舜晞等人一起走過團體時期。

圖／抖音
圖／抖音

兩年後選擇離開團體，那段年少時咬牙撐過的訓練，成了他日後站在鏡頭前最穩定、也最值得信賴的底氣。

5. 穿衣顯瘦、脫衣有肉：演藝圈公認的自律天花板

圖／小紅書
圖／小紅書

侯明昊的身材反差，是不少粉絲入坑關鍵。他是出了名的運動狂熱者，愛打籃球到在橫店自建球場，拍戲空檔也不放過訓練。滑板、滑雪、游泳、重機樣樣來，甚至因拍戲考照後愛上騎車，常與愛車 Indian Chief 同框。長期自律累積的體態，也讓他在古裝與現代戲間切換自如。

6. 「明知不可為而為」：他不是走捷徑的那種人

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊曾用一句話形容自己的人生選擇：「明知不可為而為。」從最初不被看好能撐起古裝角色，到如今成為公認的「古裝神顏」，他始終選擇挑戰舒適圈，而不是複製成功公式。

更少人知道的是，他 18 歲起便低調資助貧困兒童，成為當年最年輕的明星慈善家之一，卻從未主動對外宣傳。對侯明昊而言，似乎被看見從來不是目標，把角色站穩，才是他一路走到現在的方式。

#古裝 #侯明昊 #入青雲 #玉茗茶骨

2026 金唱片轉播、LIVE 線上看連結一次整理！點擊即可前往金唱片直播專區（Disney+、TVBS、PRIZM、NAVER）

2026 金唱片轉播、LIVE 線上看連結一次整理！點擊即可前往金唱片直播專區（Disney+、TVBS、PRIZM、NAVER）

2026-01-10 12:21 銀杏樹
圖源：超級圓頂 FB
圖源：超級圓頂 FB

2026 年第 40 屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將於 1 月 10 日（星期六） 在臺北大巨蛋盛大舉行。

如果無法前往現場也不用擔心，官方已公布多個電視與線上直播、轉播管道，以下整理 2026 金唱片轉播、直播、LIVE 線上看管道。

卡司陣容、表演嘉賓看這裡👉2026 金唱片 12/13 ibon 售票網開搶！售票時間、票價、座位圖、主持人、頒獎嘉賓、卡司陣容一次看

2026 金唱片頒獎典禮活動時間（台灣時間）

  • 星光大道（紅毯）：16:00
  • 正式頒獎典禮：17:30

如果想看藝人進場、造型與受訪內容，可以在下午 4 點前提前鎖定轉播平台！

2026 金唱片轉播：電視

  • TVBS 歡樂台（ 42 頻道 ）：直播時間 16:00 起，全台獨家電視轉播。
  • 若無法即時收看影像直播，也可透過「TVBS 新聞網」掌握最新進度，點擊超連結即可前往 TVBS 2026 金唱片專區。

2026 金唱片轉播：線上串流平台直播

  • Disney+：同步播出星光大道與完整頒獎典禮，是台灣獨家線上直播平台（點擊超連結即可前往 2026 金唱片直播專區）

2026 金唱片轉播：全球數位串流平台

2026 金唱片轉播：韓國境內官方直播平台

2026 金唱片轉播小提醒：收看前先確認登入與訂閱

由於部分串流平台可能需要會員登入或訂閱，大家可以提前確認帳號狀態與裝置支援情形，以免錯過 2026 金唱片直播喔！

我是銀杏樹，也歡迎看看我的底片作品：


銀杏樹

銀杏樹

影劇、書籍、展覽、攝影、咖啡，都是我的續命水。

#金唱片 #韓國女團 #頒獎典禮 #藝人大小事

