行車記錄器推薦｜四鏡頭視角整合，完整記錄正前方與左右車側｜MiVue™ R888W4

2026-01-11 14:52 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

我一直以來使用的，都是買車時業務附贈的單鏡頭行車記錄器。起初我覺得，只要能穩定拍到正前方的路況，紅綠燈、前車距離和路口的畫面就已經很夠用了。

MiVue™ R888W4搭配 1500 nits 的高亮度後視鏡螢幕
MiVue™ R888W4搭配 1500 nits 的高亮度後視鏡螢幕

隨著上路的經驗慢慢累積，我才開始意識到，許多突發狀況，並不一定發生在正前方。變換車道時從側邊貼近的機車、路邊臨停後突然切出的車輛，甚至是在狹窄路段會車時，左右兩側的距離判斷，都很容易成為單鏡頭拍不到的空白。等要釐清肇責，回頭查看影像時，卻只剩下不完整的畫面和滿滿的問號。

MiVue™ R888W4 車麗屋獨家販售

正是這些經驗，讓我漸漸萌生了更換行車記錄器的念頭。行車記錄器不只是拍下前方畫面，更應該把整個行車過程如實記錄下來。MiVue™ R888W4 吸引我的地方，正是它「完整視野」的設計。透過四鏡頭同步錄影，將正前方、左右車側與後方畫面同時納入影像之中，當突如其來的事件發生時，能留下更完整的紀錄，也多了一份對行車安全的保障。

👉MiVue™ R888W4 前鏡頭（白天+夜晚+駐車監控實測）觀看連結

實際使用 MiVue™ R888W4 之後，我才真正感受到「四鏡頭全方位紀錄」帶來的差異。它不只是多拍幾個角度，而是讓整段行車過程變得完整，前方路況、左右車側距離與後方車輛位置能同時對照。像是在市區變換車道、路邊車輛突然切出，或機車從側邊貼近時，回看影像不再缺角，更容易還原事情發生的脈絡。

MiVue™ R888W4 四鏡頭 360 度全景行車記錄器｜分離式設計，前鏡頭不受 ADAS 遮擋

MiVue™ R888W4 的四鏡頭設計，可以 360 度全景紀錄行車過程

我目前駕駛的車款是 Ford Focus 4D ST-Line Lommel，前擋風玻璃上設有 ADAS 感測器盒，因此在挑選行車記錄器時，我會特別留意前鏡頭與主機是否為分離式設計，避免視野受到遮擋，保留更完整的路況畫面。

前鏡頭與主機採分離式設計，避免前鏡頭的視野受到ADAS 遮擋

MIO 的 MiVue™ R888W4 是車麗屋獨家販售商品，採用鏡頭與主機分離式設計，同時搭載 四顆 2K 超高解析鏡頭，並具備內外鏡頭的前後鏡頭同步錄影，能將正前方、左右車側與後方畫面一併納入紀錄之中，讓整個行車過程變得更有脈絡。

前鏡頭實拍畫面，前方視野不受ADAS 遮擋

行駛時不論是變換車道時左右兩側的距離、會車時車身與路緣之間的位置關係，甚至是路邊車輛突然起步的瞬間，都能在影像中被完整保留下來。再加上四顆 2K 超高解析鏡頭同時運作，回看畫面時不只看得到事件發生的位置，連距離與相對關係都能更清楚辨識。

藉由前內側鏡頭，可以記錄變換車道時左右兩側的距離、會車時車身與路緣之間的位置關係，甚至是路邊車輛突然起步的瞬間

這樣的紀錄方式，讓行車影像不再只是單一方向的片段，而是一段連續、可回溯的行車過程。當需要回看影像時，不必再猜測事情是從哪個角度發生，也少了許多無法對照的空白。對於經常在市區或路況較為複雜的環境中開車的人來說，這樣的完整視角，帶來滿滿的安全感。

搭配後內側鏡頭，同時可以記錄變換車道時左右兩側的距離、會車時車身與路緣之間的位置關係，甚至是路邊車輛突然起步的瞬間的另一個角度

另外，由於我的車款後擋風玻璃本身設有除霧線，在安裝後鏡頭時，需要刻意避開除霧線較密集的區域，才能降低對畫面的干擾，因此最後選擇將後鏡頭安裝在玻璃的最上方位置。

為了避開除霧線較密集的區域，我的後鏡頭安裝是在最上方，因此會有些許的倒影，同時也是為了走線不要拉太長。

同時，後擋風玻璃上方本身也有較大範圍的內裝擋板。若鏡頭位置過低，反而容易被擋板遮住部分視野；將鏡頭安裝在上方，能確保後方道路的主要畫面完整呈現，也比較不會受到車內結構影響。

為了避開除霧線的密集區，後鏡頭安裝在頂部

此外，後鏡頭安裝在較高的位置，也能讓走線距離維持在合理範圍內，避免線材拉得過長，讓整體安裝看起來更俐落，也較不影響車內原有的配置。

後鏡頭安裝在較高的位置，也能讓走線距離維持在合理範圍內

H.265 最新壓縮格式，畫質與儲存空間之間的平衡

在日常使用行車記錄器時，我其實也很在意影片儲存這件事。畫質如果拉高，檔案容易變得很大；但如果壓縮過頭，又會影響回看時的細節判斷。MiVue™ R888W4 採用 H.265 最新影像壓縮格式，在維持畫面品質的同時，也能有效降低檔案容量，讓長時間錄影變得更沒有負擔。

MIO MiVue™ R888W4

即使在高解析錄影的情況下，記憶卡的可用空間仍然相對充裕，影片會以循環錄影的方式持續更新，不需要頻繁為了空間問題而手動整理檔案。對我來說，這樣的設計讓行車記錄器可以專心做好「持續記錄」這件事，而不是變成需要時常管理的設備。

在車麗屋購買加安裝一次搞定

在回看影像時，畫面細節依然能被保留下來，無論是車牌、路況或當下的行車環境，都能清楚辨識。H.265 帶來的，不只是技術上的更新，而是一種更貼近日常用車節奏的使用體驗，讓畫質與儲存之間取得更好的平衡。

高亮度1500nits 後視鏡螢幕，畫面清晰有感｜智慧調光，長時間觀看也舒服

MiVue™ R888W4 是一款後視鏡型的行車記錄器。安裝之後，除了可以透過 11.26 吋可觸控的鏡面螢幕切換不同鏡頭畫面，也能直接作為電子後視鏡使用，讓行車記錄與後方視野整合在同一個畫面中。

11.26吋可以觸控鏡面螢幕切換不同鏡頭畫面，也能直接作為電子後視鏡使用

相較於傳統後視鏡，電子後視鏡顯示的是後鏡頭的即時畫面，不會受到後座乘客、車內物品或頭枕高度影響。當後車廂放置物品，或是後座乘客身高較高時，後方視野依然能完整呈現，也減少行車過程中需要反覆調整視線的情況。

2K 超高解析鏡頭，前後鏡頭可以自由對調安裝

我特別有感的是 MiVue™ R888W4 採用 1500 nits 的高亮度後視鏡螢幕。以我過去接觸過的後視鏡型行車記錄器來說，多數亮度大約落在 500 nits 左右，在白天陽光直射時，畫面容易被倒影或反光干擾，需要刻意調整角度才能看清楚。R888W4 的高亮度表現，則讓畫面在強光下依然清楚可辨，後方車況不容易被反射蓋過，對行車判斷來說多了一層安全感。

👉MiVue™ R888W4 後鏡頭（白天+夜晚+駐車監控實測）觀看連結

*影片上方的倒影來自後擋風玻璃與車內結構在夜間光線下的反射，而畫面中可見的細線則為後擋風玻璃的除霧線，這些都是車內安裝後鏡頭在實際使用時常見的正常現象

再加上螢幕智慧調光技術，亮度會隨著環境光源自動調整，不論是白天光線強烈，或是夜晚進入較暗的路段，畫面都能維持清楚、不刺眼。這樣的顯示方式，讓電子後視鏡不只是「看得到」，而是在各種光線條件下都能穩定使用，長時間觀看下來也更舒適。

頂規感光元件 STARVIS 2 搭配 HDR 曝光強化｜在夜間與隧道下的穩定表現

夜晚與進出隧道的瞬間，是真正考驗行車記錄器畫質的時候。這類場景光線變化大，容易出現過暗、過曝，或因車燈直射而讓畫面失去細節，這也是過去使用舊款行車記錄器時，最容易留下模糊畫面的情況。

👉MiVue™ R888W4前車內鏡頭（白天+夜晚+駐車監控實測）觀看連結

MiVue™ R888W4 採用 Sony STARVIS 2 感光元件，在夜間行駛或微光環境下，能保留更多畫面細節。即使是在路燈不多的路段，或是車輛較少、光線偏暗的環境中，畫面仍能清楚呈現道路輪廓與周邊狀況。

MiVue™ R888W4 採用 Sony STARVIS 2 感光元件，在夜間行駛或微光環境下，依舊可以清晰記錄下細節

STARVIS 2 搭配 HDR 曝光強化，在行經隧道或遇到對向車燈直射的情況時，表現相當穩定。畫面不會因為瞬間亮度變化而過曝，隧道出口的明暗轉換過程依然保有層次，讓後視鏡畫面在環境切換時，不至於出現刺眼或難以辨識的狀況。這樣穩定、不失真的畫面呈現，讓夜間行車或經常行經隧道路段時，回看影像更有參考價值，也更容易釐清當下的行車狀況。

MiVue™ R888W4 九合一 GPS 安全預警｜行車時多一層提醒

MiVue™ R888W4 對我來說，不只是行車記錄器，也像是開車上路時多了一位安靜的提醒者。它內建 九合一 GPS 安全預警功能，將常見的測速與科技執法情境整合在一起，行車過程中只要依照路況行駛，就能在需要的時候收到對應的提示。

MiVue™ R888W4 九合一 GPS 安全預警，行車時多一層提醒

九合一 GPS 安全預警涵蓋一般測速與動態測速的雙重提醒、動態區間測速提示，以及各類科技執法相關預警，通常都會在行經路段前先出現提示，讓駕駛有時間留意當下的車速與路況。即使是在高架道路、匝道，或設有可轉向固定測速的路段，也能依照行駛方向給出相對應的提醒。

當提醒出現時，自然調整速度加上專心看路，就能安心通過該路段

當提醒出現時，只需要自然調整速度、專心看路，就能安心通過該路段，也減少因不熟悉路況而分心查看導航或路牌的情況。這樣的預警設計，不會帶來壓力，反而讓整體駕駛節奏更穩定，開起車來也更輕鬆。

MiVue™ R888W4 駐車模式｜設定彈性，守護愛車更容易

MiVue™ R888W4 還內建一個我覺得相當超貼心的駐車模式，可以依照當下需求，直接在後視鏡螢幕上進行設定。例如選擇全時監控時，系統會針對車輛移動或碰撞進行偵測；若希望降低耗電，也能切換為較省電的模式，僅在發生碰撞時才啟動錄影。當車輛熄火後，系統會依照事先設定自動進入駐車狀態，整個流程不需要再多做操作，使用起來相當直覺。

MiVue™ R888W4 駐車模式可以彈性設定

以我的用車情境來說，車子大多停放在自家的車庫中，環境相對單純，因此平時不會特別開啟駐車監控。只有在需要路邊停車，或停放在較不熟悉的環境時，我才會視情況開啟駐車模式。這種「要用再開」的設定方式，剛好符合我的用車習慣，也能在需要的時候發揮功用。

車子大多停放在自家的車庫中，環境相對單純，因此平時不會特別開啟駐車監控

搭配 MiVue™ Pro App｜日後調整與管理更省心

MiVue™ R888W4 搭配使用 MiVue™ Pro App，也讓後續管理變得輕鬆不少

除了行車記錄本身，MiVue™ R888W4 搭配使用 MiVue™ Pro App，也讓後續管理變得輕鬆不少。這款 App 是 Mio 的獨家專利設計，透過與行車記錄器配對連線，當偵測到事件發生時，相關影片可以自動快速備份到手機中，不需要再另外拆卡或手動複製，回看與保存都更方便。

相關影片可以自動快速備份到手機中，不需要再另外拆卡或手動複製

除此之外，像是透過 App 直接格式化行車記錄器的記憶卡，或接收即時更新通知進行韌體更新，也都能在手機上完成，不必額外接電腦處理。這些看似細節的小功能，實際用起來卻很有感，讓行車記錄器在日常使用與後續維護上，都少了不少麻煩。


MiVue™ R888W4 行車記錄器評價｜一台能完整記錄行車過程的行車記錄器

MiVue™ R888W4 對我來說，是一台真正「全方位紀錄」的行車記錄器。透過四鏡頭同步錄影，前後左右的行車畫面能同時被保留下來，讓整段行車過程不再只是單一視角的片段，而是一段有前後脈絡、可以相互對照的紀錄。搭配 2K 高解析畫質、STARVIS 2 與 HDR，即使在夜晚或光線變化較大的情況下，回看影像時也比較容易看清楚當下發生的狀況。

MiVue™ R888W4 是一台多功能的行車記錄器

後視鏡型設計結合高亮度螢幕與智慧調光，讓後方視野在各種光線環境下都能穩定呈現；再加上九合一 GPS 安全預警、可依需求開啟的駐車模式，以及 MiVue™ Pro App 帶來的管理便利性，從行車中、停車時到後續回看與整理影像，都能順順地融入日常用車習慣，不會增加額外負擔。

👉MiVue™ R888W4 後車內鏡頭（白天+夜晚+駐車監控實測）觀看連結

如果你正在尋找一台能透過 4 鏡頭全方位紀錄，把行車過程完整保存下來，並在關鍵時刻提供足夠參考依據的行車記錄器，MiVue™ R888W4 會是一台在使用上讓人感到安心、也值得長時間陪伴的選擇。

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#實測 #都更 #Pro #行車安全

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

2026-01-05 08:00 廖嘉紅

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #媽媽 #感情 #房地產

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

2026-01-06 23:23 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】

—— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

台北市長蔣萬安去年底在雙城論壇發表的8分鐘演說，北一女中的國文老師在班級群組分享，要學生聽聽市長的演講技巧，更直呼「真精彩」。不過遭到學生質疑「政治不入校園呢？」

我看完蔣萬安8分鐘的演說，拿掉政黨與立場，不論是不是政治人物，都可以跟蔣萬安學習的演說表達力。

▋1 氣勢和自信做好做滿。

他上台後沒有急著開口，而是眼光掃過全場，微笑、站穩，再說第一句話。觀眾在他開口前，就已經被他的自信氣勢帥氣「接住」了。

▋2 幾乎沒有念稿感

不管有沒有題字機，他的眼睛都在看人。很多人一說話，眼神就追著字跑，溫度瞬間歸零，沒有感情，觀眾真的看的出來，聽得出來。甚至脫稿演出，不知道在說啥？

蔣萬安這場幾乎沒有。

▋3 語調有設計

講到1999、市政效率、生生喝鮮奶，語氣鏗鏘有力。提到1219北捷攻擊事件，語調自然放慢、變沉，情緒跟著轉彎，觀眾會跟著走。

▋4 豐富的肢體語言

提到賽先生、德先生，拳頭一握、比出2，視覺焦點立刻被鎖住。你不用記內容，也知道那一刻是重點。

▋5 一開場就吸睛

他說「飛越台灣海峽並不容易」，暗喻之前的卡關，陳述感受加一個停頓，掌聲就出現，高手讓觀眾替他說完沒說出口的話。

▋6 對比法印象深刻

「接觸」比「牴觸」好

「對話」比「對抗」好

「了解」比「誤解」好

「互動」比「衝動」好。

四組排比淬鍊，一句一句敲進腦袋。

▋7 比喻法是高招

蔣萬安說「雙城好，兩岸好」，上海就像是一棵聖誕樹—這是長篇小說「繁花」的作者金宇澄說的。「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」這招厲害，連繁花都用上了。高招。

▋8 用溫度政策行銷

以1999市政回應、生生喝鮮奶說明學生每周有牛奶喝，他把治理拆成高度與溫度，讓冷冰冰的政策變成日常感受。

如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

▋9 金句結尾鏗鏘有力

蔣萬安說，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。「這是我的期待，也是我努力的方向。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功「雙城好，兩岸好。」

▋10 幾乎沒有贅字

沒有嗯、沒有那，代表這不是臨時抱佛腳，是練到肌肉記憶的結果。

如果是你，這8分鐘，就算背稿，可以游刃有餘，匆匆容容？

你可以不同意他的政治立場，但很難否認，蔣萬安確實說出影響力。

這８分鐘演講，我相信，絕對不是一次就完成，刻意練習再練習，才能成就這一場致詞。為他的認真，努力以及超強記憶力拍拍手。




中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#老師 #上海 #蔣萬安

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

2026-01-08 08:00 廖嘉紅

72 歲的張爸爸，是白手起家的企業家。名下幾筆不動產、一棟穩定出租的套房，生活早就不缺。但那天，他拿著一疊地契走進顧問事務所，第一句話就說：

💬「R姐啊~我不是要逃稅，我只是怕有一天我不在了，孩子會為了這些房子吵到翻臉。」這句話，其實說出了很多父母不敢講出口的焦慮。因為真正讓人不安的，從來不是財產多不多，而是--錢在，人卻散了 💔很多父母的第一個直覺都是一樣的。趁自己還清醒、孩子感情還好，先把房子過戶好，事情就算交代完了！

但R姐回張爸爸一句話:⚠️「張先生，你知道嗎?房子一旦過戶，你其實同時失去了三樣東西。控制權、彈性，還有晚年的安全感。」

------

這不是在講稅，而是在講一個多數人沒想清楚的現實。房子一過戶，法規與制度就不再站在父母這一邊。

👉 現在過戶，無論是贈與還是買賣，先繳土地增值稅

👉 現在過戶，舊制變新制，孩子將來出售，再面對高額房地合一稅

👉 更現實的是，一旦孩子缺錢、投資失利、被債務追著跑

房子被賣、被抵押，長輩完全沒有話語權。不是孩子不孝，是法規制度從來不替你顧感情，只認所有權。

-----

很多人接著會問：孩子離婚，跟爸媽的房子無關吧？答案很現實。

❗ 如果沒有事先安排，真的有可能有關！

張爸爸當下愣住，只問了一句：「那我一輩子辛苦留下來的，會不會最後跑到不相干的人手上？」

------

還有一個父母最常做、也最容易後悔的決定。

為了避免被說偏心，選擇每個孩子分一樣。

但家庭從來不是這麼簡單。

有人長年陪伴 🧡

有人在海外打拚 ✈️

有人需要教育支持 🎓

有人適合穩定給付 💰

張爸爸沉默很久，才說：「原來真正的公平，不是數字一樣，而是被理解的分配。」

------

很多人以為，只要寫了遺囑，一切就沒問題了。但不少網友是第一次知道，遺囑會被特留分限制。你想怎麼分，不一定百分之百照你的意思走。寫了，不代表交代清楚了。R姐換了一個角度提醒張爸爸。關鍵不是留給誰，而是什麼時候給、怎麼用、誰來管。

✔️ 有些安排，可以指定對象

✔️ 有些設計，不會落入婚姻分配

✔️ 有些資產，不適合一次給光

------

留言區最多人共鳴的一句話是：

💬「如果最後為了繳稅，只能賣祖產，那到底傳承了什麼？」這是很多台灣家庭的真實結局。不是不想留，而是現金在最需要的時候斷鏈了。R姐最後幫張爸爸換了一個完全不同的視角。

📖 傳承，不只是資產的數量，而是順序與節奏。有些資產，適合慢慢給。有些錢，必須在第一時間就到位。有些安排，是留給未來老年的自己。

這不是悲觀，是成熟 🌱

不是不信任孩子，而是提前替所有人留後路。

🔹 定期給，不一次掏空

🔹 分批用，不怕被騙

🔹 有人管，不怕失控

這不是對人不放心，是對人生有準備！張爸爸最後說的一句話，讓人紅了眼眶 😢

💬「我原本以為，我留下的是房子。現在才知道，我留下的是，孩子不用為錢互相傷害的未來。」

規劃代表--你希望家人，用什麼方式記得你 ❤️

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

 👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #遺囑 #房地產 #財富傳承 #不動產抵繳遺產稅

從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏

從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏

2025-12-30 18:04 女子漾／編輯許智捷
從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏。圖／小紅書、侯明昊@官方微博
從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏。圖／小紅書、侯明昊@官方微博

如果要選出 2025 年中國影劇圈最不能忽視的名字，侯明昊一定榜上有名。他不只是長得精緻、被封為「猴系帥哥」的高顏值代表，更是一位背景硬核、才華全面、角色跨度極大的實力型演員。

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

從年底接連霸榜的《玉茗茶骨》《逍遙》，到全年多部作品《入青雲》、《大夢歸離》等輪番上線，不只曝光密集，更關鍵的是每一個角色都讓人記住「不一樣的他」。

以下用 6 件事，帶你重新認識這位在 2025 年真正站上核心舞台的名字。

編輯推薦

1. 2025 年「霸屏劇王」：一年四部全是話題作

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

2025 年成為侯明昊演藝生涯的重要轉折點。年底開播的《玉茗茶骨》中，他飾演落難狀元「陸江來」，外表溫順、內心腹黑，被網友封為「茶裡茶氣天花板」、「男版魏瓔珞」，成功顛覆過往少年形象。

隨後在《逍遙》中，他與譚松韻搭檔化身銀髮妖王「紅燁」，氣場與性張力全面升級，穩坐「仙俠劇門面」。同年《入青雲》、《大夢歸離》接連播出，更展現他往成熟、層次型角色轉型的企圖。

2. 「軍三代」出身 在部隊大院長大的演員

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊身上的自律與穩定氣場，來自他的成長背景。身為土生土長的北京人，爺爺、父親與大伯皆為軍人，自小在部隊大院長大，這種嚴謹的家教讓他極度自律，且具備一種不輕言放棄的韌性。即便進入演藝圈，他也始終保持著低調、不走捷徑的處事態度。

3. 「手風琴王子」是真的有底子

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊從來不只是靠臉吃飯的偶像。在紀律與藝術並行的家庭環境中長大，父母一路支持他的音樂興趣，他 4 歲開始學習手風琴，練琴長達 8 年，曾拿下北京市一等獎。長時間練習，甚至讓大腿被琴身夾破，卻也磨出了超乎年齡的耐力與專注力。

他也曾公開以義大利文演唱聲樂作品，音準與共鳴都展現專業水準，證明鏡頭之外，他同樣有紮實實力撐起舞台。

4. 曾是 SM 練習生？15 歲赴訓練

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊 15 歲時就獨自赴韓，在 SM 娛樂接受長達一年半的練習生訓練，唱跳、舞台、體能樣樣從零開始磨。即使最後沒能在韓國出道，他也沒有停下來。2014 年轉戰選秀舞台，在層層淘汰中被看見，以「Fresh 極客少年團」成員身分出道，與曾舜晞等人一起走過團體時期。

圖／抖音
圖／抖音

兩年後選擇離開團體，那段年少時咬牙撐過的訓練，成了他日後站在鏡頭前最穩定、也最值得信賴的底氣。

5. 穿衣顯瘦、脫衣有肉：演藝圈公認的自律天花板

圖／小紅書
圖／小紅書

侯明昊的身材反差，是不少粉絲入坑關鍵。他是出了名的運動狂熱者，愛打籃球到在橫店自建球場，拍戲空檔也不放過訓練。滑板、滑雪、游泳、重機樣樣來，甚至因拍戲考照後愛上騎車，常與愛車 Indian Chief 同框。長期自律累積的體態，也讓他在古裝與現代戲間切換自如。

6. 「明知不可為而為」：他不是走捷徑的那種人

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊曾用一句話形容自己的人生選擇：「明知不可為而為。」從最初不被看好能撐起古裝角色，到如今成為公認的「古裝神顏」，他始終選擇挑戰舒適圈，而不是複製成功公式。

更少人知道的是，他 18 歲起便低調資助貧困兒童，成為當年最年輕的明星慈善家之一，卻從未主動對外宣傳。對侯明昊而言，似乎被看見從來不是目標，把角色站穩，才是他一路走到現在的方式。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#古裝 #侯明昊 #入青雲 #玉茗茶骨

2026 金唱片轉播、LIVE 線上看連結一次整理！點擊即可前往金唱片直播專區（Disney+、TVBS、PRIZM、NAVER）

2026 金唱片轉播、LIVE 線上看連結一次整理！點擊即可前往金唱片直播專區（Disney+、TVBS、PRIZM、NAVER）

2026-01-10 12:21 銀杏樹
圖源：超級圓頂 FB
圖源：超級圓頂 FB

2026 年第 40 屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將於 1 月 10 日（星期六） 在臺北大巨蛋盛大舉行。

如果無法前往現場也不用擔心，官方已公布多個電視與線上直播、轉播管道，以下整理 2026 金唱片轉播、直播、LIVE 線上看管道。

卡司陣容、表演嘉賓看這裡👉2026 金唱片 12/13 ibon 售票網開搶！售票時間、票價、座位圖、主持人、頒獎嘉賓、卡司陣容一次看

2026 金唱片頒獎典禮活動時間（台灣時間）

  • 星光大道（紅毯）：16:00
  • 正式頒獎典禮：17:30

如果想看藝人進場、造型與受訪內容，可以在下午 4 點前提前鎖定轉播平台！

2026 金唱片轉播：電視

  • TVBS 歡樂台（ 42 頻道 ）：直播時間 16:00 起，全台獨家電視轉播。
  • 若無法即時收看影像直播，也可透過「TVBS 新聞網」掌握最新進度，點擊超連結即可前往 TVBS 2026 金唱片專區。

2026 金唱片轉播：線上串流平台直播

  • Disney+：同步播出星光大道與完整頒獎典禮，是台灣獨家線上直播平台（點擊超連結即可前往 2026 金唱片直播專區）

2026 金唱片轉播：全球數位串流平台

2026 金唱片轉播：韓國境內官方直播平台

2026 金唱片轉播小提醒：收看前先確認登入與訂閱

由於部分串流平台可能需要會員登入或訂閱，大家可以提前確認帳號狀態與裝置支援情形，以免錯過 2026 金唱片直播喔！

【延伸閱讀】

我是銀杏樹，也歡迎看看我的底片作品：IGThreadsFB


銀杏樹

銀杏樹

影劇、書籍、展覽、攝影、咖啡，都是我的續命水。

#金唱片 #韓國女團 #頒獎典禮 #藝人大小事

