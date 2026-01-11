行車記錄器推薦｜四鏡頭視角整合，完整記錄正前方與左右車側｜MiVue™ R888W4

我一直以來使用的，都是買車時業務附贈的單鏡頭行車記錄器。起初我覺得，只要能穩定拍到正前方的路況，紅綠燈、前車距離和路口的畫面就已經很夠用了。

MiVue™ R888W4搭配 1500 nits 的高亮度後視鏡螢幕

隨著上路的經驗慢慢累積，我才開始意識到，許多突發狀況，並不一定發生在正前方。變換車道時從側邊貼近的機車、路邊臨停後突然切出的車輛，甚至是在狹窄路段會車時，左右兩側的距離判斷，都很容易成為單鏡頭拍不到的空白。等要釐清肇責，回頭查看影像時，卻只剩下不完整的畫面和滿滿的問號。

MiVue™ R888W4 車麗屋獨家販售

正是這些經驗，讓我漸漸萌生了更換行車記錄器的念頭。行車記錄器不只是拍下前方畫面，更應該把整個行車過程如實記錄下來。MiVue™ R888W4 吸引我的地方，正是它「完整視野」的設計。透過四鏡頭同步錄影，將正前方、左右車側與後方畫面同時納入影像之中，當突如其來的事件發生時，能留下更完整的紀錄，也多了一份對行車安全的保障。

👉MiVue™ R888W4 前鏡頭（白天+夜晚+駐車監控實測）觀看連結

實際使用 MiVue™ R888W4 之後，我才真正感受到「四鏡頭全方位紀錄」帶來的差異。它不只是多拍幾個角度，而是讓整段行車過程變得完整，前方路況、左右車側距離與後方車輛位置能同時對照。像是在市區變換車道、路邊車輛突然切出，或機車從側邊貼近時，回看影像不再缺角，更容易還原事情發生的脈絡。

MiVue™ R888W4 四鏡頭 360 度全景行車記錄器｜分離式設計，前鏡頭不受 ADAS 遮擋

MiVue™ R888W4 的四鏡頭設計，可以 360 度全景紀錄行車過程

我目前駕駛的車款是 Ford Focus 4D ST-Line Lommel，前擋風玻璃上設有 ADAS 感測器盒，因此在挑選行車記錄器時，我會特別留意前鏡頭與主機是否為分離式設計，避免視野受到遮擋，保留更完整的路況畫面。

前鏡頭與主機採分離式設計，避免前鏡頭的視野受到ADAS 遮擋

MIO 的 MiVue™ R888W4 是車麗屋獨家販售商品，採用鏡頭與主機分離式設計，同時搭載 四顆 2K 超高解析鏡頭，並具備內外鏡頭的前後鏡頭同步錄影，能將正前方、左右車側與後方畫面一併納入紀錄之中，讓整個行車過程變得更有脈絡。

前鏡頭實拍畫面，前方視野不受ADAS 遮擋

行駛時不論是變換車道時左右兩側的距離、會車時車身與路緣之間的位置關係，甚至是路邊車輛突然起步的瞬間，都能在影像中被完整保留下來。再加上四顆 2K 超高解析鏡頭同時運作，回看畫面時不只看得到事件發生的位置，連距離與相對關係都能更清楚辨識。

藉由前內側鏡頭，可以記錄變換車道時左右兩側的距離、會車時車身與路緣之間的位置關係，甚至是路邊車輛突然起步的瞬間

這樣的紀錄方式，讓行車影像不再只是單一方向的片段，而是一段連續、可回溯的行車過程。當需要回看影像時，不必再猜測事情是從哪個角度發生，也少了許多無法對照的空白。對於經常在市區或路況較為複雜的環境中開車的人來說，這樣的完整視角，帶來滿滿的安全感。

搭配後內側鏡頭，同時可以記錄變換車道時左右兩側的距離、會車時車身與路緣之間的位置關係，甚至是路邊車輛突然起步的瞬間的另一個角度

另外，由於我的車款後擋風玻璃本身設有除霧線，在安裝後鏡頭時，需要刻意避開除霧線較密集的區域，才能降低對畫面的干擾，因此最後選擇將後鏡頭安裝在玻璃的最上方位置。

為了避開除霧線較密集的區域，我的後鏡頭安裝是在最上方，因此會有些許的倒影，同時也是為了走線不要拉太長。

同時，後擋風玻璃上方本身也有較大範圍的內裝擋板。若鏡頭位置過低，反而容易被擋板遮住部分視野；將鏡頭安裝在上方，能確保後方道路的主要畫面完整呈現，也比較不會受到車內結構影響。

為了避開除霧線的密集區，後鏡頭安裝在頂部

此外，後鏡頭安裝在較高的位置，也能讓走線距離維持在合理範圍內，避免線材拉得過長，讓整體安裝看起來更俐落，也較不影響車內原有的配置。

後鏡頭安裝在較高的位置，也能讓走線距離維持在合理範圍內

H.265 最新壓縮格式，畫質與儲存空間之間的平衡

在日常使用行車記錄器時，我其實也很在意影片儲存這件事。畫質如果拉高，檔案容易變得很大；但如果壓縮過頭，又會影響回看時的細節判斷。MiVue™ R888W4 採用 H.265 最新影像壓縮格式，在維持畫面品質的同時，也能有效降低檔案容量，讓長時間錄影變得更沒有負擔。

MIO MiVue™ R888W4

即使在高解析錄影的情況下，記憶卡的可用空間仍然相對充裕，影片會以循環錄影的方式持續更新，不需要頻繁為了空間問題而手動整理檔案。對我來說，這樣的設計讓行車記錄器可以專心做好「持續記錄」這件事，而不是變成需要時常管理的設備。

在車麗屋購買加安裝一次搞定

在回看影像時，畫面細節依然能被保留下來，無論是車牌、路況或當下的行車環境，都能清楚辨識。H.265 帶來的，不只是技術上的更新，而是一種更貼近日常用車節奏的使用體驗，讓畫質與儲存之間取得更好的平衡。

高亮度1500nits 後視鏡螢幕，畫面清晰有感｜智慧調光，長時間觀看也舒服

MiVue™ R888W4 是一款後視鏡型的行車記錄器。安裝之後，除了可以透過 11.26 吋可觸控的鏡面螢幕切換不同鏡頭畫面，也能直接作為電子後視鏡使用，讓行車記錄與後方視野整合在同一個畫面中。

11.26吋可以觸控鏡面螢幕切換不同鏡頭畫面，也能直接作為電子後視鏡使用

相較於傳統後視鏡，電子後視鏡顯示的是後鏡頭的即時畫面，不會受到後座乘客、車內物品或頭枕高度影響。當後車廂放置物品，或是後座乘客身高較高時，後方視野依然能完整呈現，也減少行車過程中需要反覆調整視線的情況。

2K 超高解析鏡頭，前後鏡頭可以自由對調安裝

我特別有感的是 MiVue™ R888W4 採用 1500 nits 的高亮度後視鏡螢幕。以我過去接觸過的後視鏡型行車記錄器來說，多數亮度大約落在 500 nits 左右，在白天陽光直射時，畫面容易被倒影或反光干擾，需要刻意調整角度才能看清楚。R888W4 的高亮度表現，則讓畫面在強光下依然清楚可辨，後方車況不容易被反射蓋過，對行車判斷來說多了一層安全感。

👉MiVue™ R888W4 後鏡頭（白天+夜晚+駐車監控實測）觀看連結

*影片上方的倒影來自後擋風玻璃與車內結構在夜間光線下的反射，而畫面中可見的細線則為後擋風玻璃的除霧線，這些都是車內安裝後鏡頭在實際使用時常見的正常現象

再加上螢幕智慧調光技術，亮度會隨著環境光源自動調整，不論是白天光線強烈，或是夜晚進入較暗的路段，畫面都能維持清楚、不刺眼。這樣的顯示方式，讓電子後視鏡不只是「看得到」，而是在各種光線條件下都能穩定使用，長時間觀看下來也更舒適。

頂規感光元件 STARVIS 2 搭配 HDR 曝光強化｜在夜間與隧道下的穩定表現

夜晚與進出隧道的瞬間，是真正考驗行車記錄器畫質的時候。這類場景光線變化大，容易出現過暗、過曝，或因車燈直射而讓畫面失去細節，這也是過去使用舊款行車記錄器時，最容易留下模糊畫面的情況。

👉MiVue™ R888W4前車內鏡頭（白天+夜晚+駐車監控實測）觀看連結

MiVue™ R888W4 採用 Sony STARVIS 2 感光元件，在夜間行駛或微光環境下，能保留更多畫面細節。即使是在路燈不多的路段，或是車輛較少、光線偏暗的環境中，畫面仍能清楚呈現道路輪廓與周邊狀況。

MiVue™ R888W4 採用 Sony STARVIS 2 感光元件，在夜間行駛或微光環境下，依舊可以清晰記錄下細節

STARVIS 2 搭配 HDR 曝光強化，在行經隧道或遇到對向車燈直射的情況時，表現相當穩定。畫面不會因為瞬間亮度變化而過曝，隧道出口的明暗轉換過程依然保有層次，讓後視鏡畫面在環境切換時，不至於出現刺眼或難以辨識的狀況。這樣穩定、不失真的畫面呈現，讓夜間行車或經常行經隧道路段時，回看影像更有參考價值，也更容易釐清當下的行車狀況。

MiVue™ R888W4 九合一 GPS 安全預警｜行車時多一層提醒

MiVue™ R888W4 對我來說，不只是行車記錄器，也像是開車上路時多了一位安靜的提醒者。它內建 九合一 GPS 安全預警功能，將常見的測速與科技執法情境整合在一起，行車過程中只要依照路況行駛，就能在需要的時候收到對應的提示。

MiVue™ R888W4 九合一 GPS 安全預警，行車時多一層提醒

九合一 GPS 安全預警涵蓋一般測速與動態測速的雙重提醒、動態區間測速提示，以及各類科技執法相關預警，通常都會在行經路段前先出現提示，讓駕駛有時間留意當下的車速與路況。即使是在高架道路、匝道，或設有可轉向固定測速的路段，也能依照行駛方向給出相對應的提醒。

當提醒出現時，自然調整速度加上專心看路，就能安心通過該路段

當提醒出現時，只需要自然調整速度、專心看路，就能安心通過該路段，也減少因不熟悉路況而分心查看導航或路牌的情況。這樣的預警設計，不會帶來壓力，反而讓整體駕駛節奏更穩定，開起車來也更輕鬆。

MiVue™ R888W4 駐車模式｜設定彈性，守護愛車更容易

MiVue™ R888W4 還內建一個我覺得相當超貼心的駐車模式，可以依照當下需求，直接在後視鏡螢幕上進行設定。例如選擇全時監控時，系統會針對車輛移動或碰撞進行偵測；若希望降低耗電，也能切換為較省電的模式，僅在發生碰撞時才啟動錄影。當車輛熄火後，系統會依照事先設定自動進入駐車狀態，整個流程不需要再多做操作，使用起來相當直覺。

MiVue™ R888W4 駐車模式可以彈性設定

以我的用車情境來說，車子大多停放在自家的車庫中，環境相對單純，因此平時不會特別開啟駐車監控。只有在需要路邊停車，或停放在較不熟悉的環境時，我才會視情況開啟駐車模式。這種「要用再開」的設定方式，剛好符合我的用車習慣，也能在需要的時候發揮功用。

車子大多停放在自家的車庫中，環境相對單純，因此平時不會特別開啟駐車監控

搭配 MiVue™ Pro App｜日後調整與管理更省心

MiVue™ R888W4 搭配使用 MiVue™ Pro App，也讓後續管理變得輕鬆不少

除了行車記錄本身，MiVue™ R888W4 搭配使用 MiVue™ Pro App，也讓後續管理變得輕鬆不少。這款 App 是 Mio 的獨家專利設計，透過與行車記錄器配對連線，當偵測到事件發生時，相關影片可以自動快速備份到手機中，不需要再另外拆卡或手動複製，回看與保存都更方便。

相關影片可以自動快速備份到手機中，不需要再另外拆卡或手動複製

除此之外，像是透過 App 直接格式化行車記錄器的記憶卡，或接收即時更新通知進行韌體更新，也都能在手機上完成，不必額外接電腦處理。這些看似細節的小功能，實際用起來卻很有感，讓行車記錄器在日常使用與後續維護上，都少了不少麻煩。

MiVue™ R888W4 行車記錄器評價｜一台能完整記錄行車過程的行車記錄器

MiVue™ R888W4 對我來說，是一台真正「全方位紀錄」的行車記錄器。透過四鏡頭同步錄影，前後左右的行車畫面能同時被保留下來，讓整段行車過程不再只是單一視角的片段，而是一段有前後脈絡、可以相互對照的紀錄。搭配 2K 高解析畫質、STARVIS 2 與 HDR，即使在夜晚或光線變化較大的情況下，回看影像時也比較容易看清楚當下發生的狀況。

MiVue™ R888W4 是一台多功能的行車記錄器

後視鏡型設計結合高亮度螢幕與智慧調光，讓後方視野在各種光線環境下都能穩定呈現；再加上九合一 GPS 安全預警、可依需求開啟的駐車模式，以及 MiVue™ Pro App 帶來的管理便利性，從行車中、停車時到後續回看與整理影像，都能順順地融入日常用車習慣，不會增加額外負擔。

👉MiVue™ R888W4 後車內鏡頭（白天+夜晚+駐車監控實測）觀看連結

如果你正在尋找一台能透過 4 鏡頭全方位紀錄，把行車過程完整保存下來，並在關鍵時刻提供足夠參考依據的行車記錄器，MiVue™ R888W4 會是一台在使用上讓人感到安心、也值得長時間陪伴的選擇。