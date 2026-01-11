笑聲背後，全是刀！嘲諷李多慧炎上事件，狠狠打醒所有想蹭流量的創作者

李多慧，被狠狠的嘲笑了。而且是在一個被稱為「喜劇舞台」的地方。

她努力學中文、適應台灣文化、用她最習慣的方式跟粉絲互動，卻被拿來模仿口音、質疑做作，甚至被臆測私下的樣子「一定變臉、會罵髒話、會抽菸喝酒」。這些話，被包裝成段子，換來台上的笑聲。

這不是一個「好不好笑」的問題，而是當笑點建立在他人的國籍、語言、文化差異與私生活想像上時，麥克風就不再只是道具，而是一把公開的刀。

▋一句玩笑，怎麼會燒成炎上風暴？

​爭議來自一場脫口秀演出。喜劇演員林妍霏在台上，把矛頭對準兩位在台灣極具人氣的韓籍啦啦隊女孩：李多慧與李珠珢。

​她模仿李多慧因為不熟中文、反應慢半拍後，用可愛語氣對粉絲說「晚安、回家」的影片，直接評價「太做作」，質疑：「有人類這樣講話嗎？」

接著，嘲諷被推得更深。她開始臆測李多慧私下的樣子，說她關上車窗後一定秒變臉，低聲罵韓國髒話，甚至形容她在家可能抽菸、喝酒、罵髒話。

​這不是觀察，這是想像；這不是幽默，而是把別人的努力與形象，當成笑料譏諷。​

▋為什麼這麼多人不舒服？關鍵不在「冒犯」

​很多人會說：脫口秀本來就會冒犯。但這次讓人難以下嚥的，是笑點踩在「弱勢差異」上。

語言不是母語，本來就會慢半拍；文化不同，本來就會有可愛與笨拙的時刻。這些都是一個外國人在異地工作的日常。

​你可以不喜歡她的風格，但當「口音」「文化差異」「學語言的樣子」被拿來取笑，​觀眾自然會問一句：你是在笑她，還是在笑她不夠像你？

更讓人反感的，是後面那一整串私生活臆測。沒有證據，卻被說得斬釘截鐵。那一刻，舞台上的表演，已經很像一場公開審判。

▋真正讓火燒大的，是「人設的迴力鏢」

​如果只是段子翻車，事情可能不會燒這麼久。但林妍霏過去曾因替女性朋友出聲，被視為「為女性發聲」的代表人物。

​也正因如此，當她在舞台上嘲諷、臆測、貶低同樣身為女性、同樣承受公眾目光的外籍啦啦隊女孩時，觀眾的困惑與憤怒被瞬間放大。

​你一邊捍衛女權，一邊踐踏另一群女性，那個矛盾，觀眾看得一清二楚。

​這就是創作者最怕的事：人設一旦前後不一致，觀眾會覺得被騙而憤怒，然後轉身離開。

▋給所有創作者的三個提醒

第一，最高級的幽默，是嘲諷自己，不是嘲笑別人。

​關於身體、身心狀況、國籍、文化與社經背景，都該被尊重。換個位置想想，如果你在國外努力工作，卻被笑口音與文化，你真的會覺得那是玩笑嗎？

第二，想蹭名人流量，議題一定要慎選。流量是兩面刃，它會帶來關注，也會反咬你一口。你真的願意用短暫的曝光，換來長期的品牌損傷嗎？

第三，人設不一致，會讓閱聽眾不知道你是誰。你今天批評別人「人前人後不一樣」，明天就會被檢視：那你呢？

▋李多慧最優雅的反擊

反觀李多慧的回應，我認為根本是教科書等級的危機處理。

​她沒有開戰。她沒有長文。她只用一張美照、三個問號，配上一首《Love To Hate Me》。

沒有對嗆，沒有解釋。她只是安靜地告訴大家：不管你愛我還是恨我，我還是我。那是一種極高段的危機處理。也是這場風暴裡，最成熟的一幕。

▋給創作者的提醒

這件事走到最後，我其實沒有想要定誰的罪。

我也希望，這次被炎上的喜劇演員可以記住教訓、深刻反省，然後繼續為世界帶來歡笑。因為真正可惜的，從來不是一次失言，而是失去重新調整、變得更好的機會。

我也想提醒每一個正在創作的人：我們手上握著的，不只是麥克風、鍵盤、更是影響力。

希望我們的創作，都能為這世界，帶來一點光、一點亮，讓我們在被看見的同時，沒有忘記怎麼溫柔對人。