家裡的貓貓狗狗變得更有精神！雅米芙營養粉使用後的驚喜變化

老實說，會挑珮慈星系-【雅米芙】寵物超級營養粉，其實就是一個很單純的念頭——我想讓吉吉一直健健康康的。

你也知道嘛，當貓奴久了，心裡那個「想把主子照顧好」的開關就永遠關不起來。





尤其吉吉又是那種有時候吃得好、有時候又突然挑到不行的小公主個性，我每次看牠胃口不好，心裡就會默默抓緊一下。

後來遇到【雅米芙】寵物超級營養粉，是那種會讓人有「欸？好像可以試試看」的小心動。

它的成分單純、味道也不會太重，加在罐罐或乾乾裡吉吉接受度意外地高。

最神奇的是，用了一陣子後，吉吉的精神真的變得比較穩定，連平常偶爾的小挑食也改善不少，整個人（貓？）看起來就是舒服很多。

對我來說，就是這種類似小小安心感的變化，讓我覺得挑選【雅米芙】寵物超級營養粉真的有選對。

照顧毛孩本來就沒有什麼華麗的理由，就是每天希望牠吃好、睡好、開心、健康。

而【雅米芙】寵物超級營養粉剛好就是在我努力當好媽咪的路上，給了我一點踏實感的那款小幫手。

其實我會想分享這件產品，就是因為它真的讓我家吉吉的狀態變好了。

當我看見牠吃得更穩定、精神更放鬆，那種安心感讓我忍不住想跟其他毛爸媽說：這真的值得一試。」

不是什麼推銷心態，而是那種用過、有感、然後真心希望別人的毛孩也能受益的分享。





今天要來分享的是

























珮慈星系-【雅米芙】寵物超級營養粉













第一眼看到

【雅米芙】寵物超級營養粉

，我其實有點被它的包裝吸引。

它的外觀是白色的為主，藍色為輔的顏色看起來很簡約，品牌的LOGO和產品名稱都有上去，

成分清清楚楚的寫在外面一大排，要餵食前可以先仔細看一下，產地寫明是台灣製造，





























這樣我給我家寶貝吃我就安心多了，

整體設計走的是那種乾淨、舒服、不浮誇的風格——不像有些寵物保健品是大大的字、很「功能導向」的感覺，【雅米芙】寵物超級營養粉反而有一種溫柔但專業的氣質。

罐身摸起來是霧面的材質，質感很好，不會有塑膠感太重的廉價感。

這一罐容量是100克，不多也不少的容量，罐子拿起來很有質感，感覺不是那種便宜的塑膠罐，

顏色搭配也很舒服，看起來清爽又不花俏，放在家裡櫃子上也不會突兀。

字體簡潔，資訊排得很清楚，不會讓人看了眼花撩亂——這點我真的很喜歡，因為我常常在買保健品時找成分找得很煩（笑）。

而且蓋子很好開！不會卡卡的，也不會硬到需要使出洪荒之力。

每天要拌粉的時候，這小細節真的很重要。

裡面附的小湯匙也算貼心，一湯匙的容量約5G左右，每天餵食約三分之一的湯匙，

食用的時候不建議配上溫熱的水，一般的溫度就可以搭配食用了，

建議與益生菌間隔至少 2 小時食用，使各自發揮應有的作用與價值

如其他生病貓犬身體問題要食用此營養粉可以先詢問獸醫。

整體來說，它的外觀就是走那種「低調有質感」的路線。

不炫技、不亂花色，就是簡單、乾淨、看起來讓人安心的那種。

說真的，光是看到它放在那邊，就有一種「嗯，這罐應該蠻值得信任的」的小確幸感。

這款營養粉的味道有點像飼料，我會搭配肉泥一起餵食，讓貓咪更容易接受。因為我家貓咪比較挑嘴，所以採取少量多餐的方式，一天約 2～5 次，慢慢補足營養。

成分寫得很清楚，都是蠻高級的食材，讓我有驚喜感，沒想到寵物可以吃得那麼好，

















實在是太幸福了~

我加的不多，第一次不要加太多慢慢地調整到適當的量，這樣是最好的吃法

保存方式放在乾燥陰涼處即可，此產品有投保千萬保險，所以可以安心的食用喔~

我會把這罐營養粉留下來當日常固定班底，其實原因很單純，它給人的感覺不是「補很多」，而是「補得剛剛好」。

裡頭集合了多達四十種自然來源的營養成分，對我來說就像幫毛孩把生活中零零散散的營養缺口一次整理好，不用再東補一點、西補一點，反而更安心。

使用上也完全不費心。

粉末本身非常細緻，拌進餐點裡幾乎瞬間融合，不會結塊，也不影響原本的味道，毛孩吃起來順順的，適口性自然就高。

配方中加入定位酶解大豆粉與啤酒酵母粉，對消化吸收和腸胃機能是溫和型的支持，長期下來，飲食節奏看起來更穩定。

我觀察到比較明顯的改變，是日常活力的維持。補充的不是刺激型能量，而是讓精神狀態保持在舒服的水平，該活動時有精神，休息時也能好好放鬆。

免疫力照顧這一塊，它選用北蟲草與五色靈芝萃取粉，走的是日常調理路線，不急、不猛，卻很適合長時間陪伴。

全齡貓狗都能使用，家裡不論是年紀小的還是熟齡毛孩，都能一起補充；如果同時有貓有狗，一罐就能搞定，真的省下不少心力。

再加上通過安全檢驗、沒有人工添加，這點對我來說很關鍵。

能夠安心天天加進餐裡，而不是三天兩頭猶豫要不要用，這種穩定感，才是我選擇它繼續放在日常裡的原因。

內容物含有五色靈芝粉，真的是吃得太好了，難怪這罐價格偏高一些，原來是有原因的啊!

























並不是所有的貓咪狗狗的保養品都含有這個成分，大概能理解這個價位的原因，

在正式加入這罐營養粉之前，其實我心裡是有點保留的。

平常毛孩飲食已經算用心，但偶爾還是會看到精神起伏、腸胃狀況不太穩，皮毛摸起來也沒有那種「健康亮感」，卻又不想一次加太多不同補充品，怕反而造成負擔。

真正開始使用後，最先感受到的不是外在，而是日常細節的改變。

內容物本身是非常細的粉末，拌進餐裡幾乎完全隱形，毛孩完全沒有適應期，照樣把碗舔得乾乾淨淨，這點對我來說就先過一關。

再來是精神狀態的變化。

使用前有時會覺得活動力忽高忽低，但現在整體看起來更有元氣，卻不是那種過度亢奮，而是精神穩、反應也更靈活。

補充到的是日常所需的能量營養，不是短暫撐場，而是讓狀態慢慢拉到一個舒服的水平。

外在的改變則是慢慢浮現。

黑芝麻與藍莓這類成分，讓皮毛的光澤感變得比較明顯，摸起來也更柔順，看起來都覺得氣色不一樣。

至於免疫力這塊，北蟲草與五色靈芝萃取粉走的是長期保養型路線，沒有立即的戲劇化變化，但整體狀態穩定度提升，讓人很有安全感。

用了一段時間後，我更確定這罐不是「吃了馬上有感」的類型，而是把四十種自然營養成分慢慢融入日常，默默把底子顧好。

全齡貓狗都能使用，家裡不只一位毛孩也能一起補充，加上通過安全檢驗、沒有人工添加，讓我可以放心長期使用。

對我來說，這種看得到前後差異、又不造成負擔的改變，才是真正值得留下來的日常營養品。

說真的，第一次給吉吉吃

【雅米芙】寵物超級營養粉

，我自己還比牠緊張。

這罐營養粉全齡的貓狗都適合食用~就是幼貓到老貓老狗都可以食用，

它成分含好消化以及免疫力的保養，毛髮和皮膚的保養也有照顧到，守護關節的部分也有含，

內容物也含抗氧化的部分，以及精神的補足，幾乎是全方位的保養照顧，

畢竟牠就是那種很有個性的小祖宗，喜歡的會瘋狂喜歡，不喜歡的看都不看一眼。

結果沒想到這粉末一拌進去，它竟然很自然地就吃掉了——那一瞬間我整個心都放下來，還有點小驚喜。

粉末很細、味道又不會太重，這點真的大加分。

像我家吉吉有時候腸胃比較敏感，我也會特別觀察牠吃了會不會不舒服。

結果用了幾天後，牠的便便狀況變得比較穩，精神也明顯好很多，那種「有活力的小貓咪又回來了」的感覺真的讓人超安心。

對我們這種想照顧毛孩但又怕補過頭的飼主來說，真的是很方便。

其實照顧毛孩就是這樣啦，看似小事，但每一口吃進去的東西、每一次精神好不好，都是我們放在心上的事。





















我每天看著吉吉吃得開心、精神穩定，我也會有種「啊～這罐真的選得不錯」的滿足感。

不是什麼儀式感，而是一種很樸實的愛：

我希望牠舒服、健康、活得自在，而這罐

【雅米芙】寵物超級營養粉

就是在這條路上，讓我覺得被支持、被幫助的小朋友。

到最後，我的心得其實很簡單：

雅米芙不是什麼神奇魔法粉，但它是一罐你會願意默默持續放在家裡、每天加上一小匙，然後讓你家毛孩慢慢變好的那種東西。

身為飼主，看著牠吃得好、精神穩、便便順、毛摸起來更柔，這些小變化累積起來，就是我最實在的滿足感。

所以我會繼續給吉吉吃，因為…牠確實變得更好，而我也因此更安心。

就是這麼簡單，也就是這麼重要。還有這罐營養粉是貓貓和狗狗都可以食用的喔!!








































