2026-01-10 12:21 銀杏樹
2026 金唱片轉播、LIVE 線上看連結一次整理！點擊即可前往金唱片直播專區（Disney+、TVBS、PRIZM、NAVER）
2026 年第 40 屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將於 1 月 10 日（星期六） 在臺北大巨蛋盛大舉行。
如果無法前往現場也不用擔心，官方已公布多個電視與線上直播、轉播管道，以下整理 2026 金唱片轉播、直播、LIVE 線上看管道。
卡司陣容、表演嘉賓看這裡👉2026 金唱片 12/13 ibon 售票網開搶！售票時間、票價、座位圖、主持人、頒獎嘉賓、卡司陣容一次看
2026 金唱片頒獎典禮活動時間（台灣時間）
- 星光大道（紅毯）：16:00
- 正式頒獎典禮：17:30
如果想看藝人進場、造型與受訪內容，可以在下午 4 點前提前鎖定轉播平台！
2026 金唱片轉播：電視
- TVBS 歡樂台（ 42 頻道 ）：直播時間 16:00 起，全台獨家電視轉播。
- 若無法即時收看影像直播，也可透過「TVBS 新聞網」掌握最新進度，點擊超連結即可前往 TVBS 2026 金唱片專區。
2026 金唱片轉播：線上串流平台直播
- Disney+：同步播出星光大道與完整頒獎典禮，是台灣獨家線上直播平台（點擊超連結即可前往 2026 金唱片直播專區）
2026 金唱片轉播：全球數位串流平台
2026 金唱片轉播：韓國境內官方直播平台
2026 金唱片轉播小提醒：收看前先確認登入與訂閱
由於部分串流平台可能需要會員登入或訂閱，大家可以提前確認帳號狀態與裝置支援情形，以免錯過 2026 金唱片直播喔！
【延伸閱讀】
我是銀杏樹，也歡迎看看我的底片作品：IG、Threads、FB
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數