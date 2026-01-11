【追劇】十年迎來最終大結局 不算精彩但至少讓科幻經典圓滿落幕—《怪奇物語》

追了十年總算迎來結局，從一個平凡小鎮、到冷戰鐵幕之內，最後再回到小鎮，觀賞《怪奇物語》的樂趣不只在於隨著情節而擴張的世界觀，還有看著主角們在現實時間裡成長，無形中也有種家長的感覺。舖陳了五季，就算是擁有高人氣的影集似乎也難以抗拒主流市場的喜好，多了一點濫情與英雄式的排場，但至少是個完整的故事，算是畫下了一個不太差的結尾，讓觀眾與這些角色們都可以告別這個章節，迎向下一個階段。

圖片來源：Netflix FB

《怪奇物語》的故事背景設定在1980年代美國印地安納州的霍金斯鎮，隨著一位名叫威爾的男孩失蹤、另一個名叫「伊萊雯（11號）」的女孩突然出現，鎮上也開始出現一連串難以解釋的事件。為了找回威爾，他的母親與三名同樣只是小學生的摯友用盡一切方法，卻發現背後有著遠超他們控制的力量存在，而這一切事件似乎都與這位神秘的「伊萊雯」有關⋯⋯

說到Netflix影集，《怪奇物語》大概已經成為一個註冊商標，不論在劇情、畫面、音樂，還有童星的表現上，都讓它在前幾季就已經累積了不錯的口碑與大量死忠粉絲。我覺得最厲害的部分在於，藉由對於細節的掌控，《怪奇物語》在前幾季並不會太常讓人有尷尬、空白的地方，緊湊的劇情也讓觀眾不太會想要快轉，因為那幾秒鐘可能就會錯過一些關鍵的場面。

圖片來源：Netflix FB

另一方面，幾位男主角的興趣，或許也造就了一種「奇觀」。他們這個小團體並不是什麼熱門校園明星，相反的他們在學校經常被欺負，並且有著明顯與其他人格格不入的愛好，像是喜歡一起窩在地下室玩奇幻桌遊「龍與地下城」、彼此用無線通訊，同時對科學有著深深的熱愛。也因為如此，在觀看影集的同時，觀眾其實也無形中接收了許多科學知識，而且不論我們是否有興趣，它們都不會被草率帶過，這樣的結構讓故事本身變得更加紮實、觀眾也更容易沈浸在劇情當中。

從2016到2026的第一天，這部影集的十年跨度讓觀眾共同見證了童星的成長，而他們的角色同樣也在劇情當中遭遇了每個人都會在成長中所經歷的痛楚、歡笑與淚水。包含同儕的情誼、小情侶的酸甜，或者是自我認同的掙扎，這些角色不完美，卻也因此更完整立體，並且讓這部奇幻影集同時扣合著觀眾的生命經驗，進而豐富了整體的追劇體驗。





大概是為了回應粉絲的熱情與話題性，《怪奇物語》最後一集選擇在1/1推出，長度甚至跟一部電影差不多，但最後的結果大概只能說毀譽參半，而且劇情也沒有前面的明快；相較之下，個人其實更喜歡第五季前幾集著墨在威爾成長的部分。不過能夠看到自己喜歡的影集劃下句點，還是一件值得開心的事情，只是就不知道下一部能夠如此長壽的作品還要等多久才會出現了。



