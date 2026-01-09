【莫莉澄清前助理風波懶人包】詐騙事件來龍去脈、5大澄清說明一次看

近期關於知名時尚網紅莫莉與前助理的紛爭在網路上鬧得沸沸揚揚，甚至傳出「墜樓」、「欠薪」等嚴重指控。為了回應不實言論，莫莉與經紀人 Henry 透過影片公開了所有對話紀錄與銀行往來明細，以下為這場風波的五大關鍵轉折：

1. 導火線：2025 年 8 月的「賈司機」詐騙案

事件起源於 2025 年 8 月。莫莉團隊在米蘭與巴黎時裝週期間有長期合作的包車司機，溝通皆在 LINE 群組進行。然而，一名**冒充司機的人（以下簡稱「賈司機」）**私下聯絡了前助理，聲稱未收到款項。

圖片來源：翻攝自 莫莉 IG

前助理在未經確認、未按公司流程通報且未核對正確金額的情況下，私自拿著公司的公司章與大、小章到銀行匯款。前助理先後匯出了 384940元與 606000元台幣，總計損失約 98 萬台幣。

圖片來源：翻攝自 莫莉 IG

當莫莉於 8 月 25 日發現帳戶異常並詢問時，前助理才坦承可能被詐騙。雖然莫莉對此感到震驚且憤怒，但考慮到前助理也是受害者，且觀察到其事後產生巨大的心理壓力與自責，莫莉最終決定不要求前助理賠償這筆 98 萬元的損失，甚至鼓勵他一起努力把錢賺回來。

圖片來源：翻攝自 莫莉 IG

3. 職場崩壞：工作謊言與不實指控

即便莫莉給予寬容，前助理在後續工作上的表現卻愈發脫序：

1.不實謠言： 前助理對外聲稱被拖欠薪水三個月。根據來源顯示，除了9月份因出差時差延後兩天發薪外，公司每個月10號皆固定支付薪水。

2.萬聖節企劃爭議： 前助理在洽談場地時，假借其他合作 KOL經紀公司的名義，對場地方提出不實的保密協議賠償要求，甚至編造「律師說法」，導致莫莉、合作對象與場地方三方產生嚴重誤解。

圖片來源：翻攝自 莫莉 IG

4. 離職攻防：驚人的「自殺戲碼」與加班費

前助理於 11 月 6 日自行提出離職，雙方簽署了包含「不追究詐騙損失」的和解協議。然而，離職後前助理隨即反悔，宣稱是被資遣，並要求支付高達 84 萬台幣的加班費。

最令人驚駭的是，在2025年11月 10日律師核算費用的過程中，前助理竟用自己的 LINE 帳號，假冒「姊姊」與「律師」的身分傳訊，聲稱其本人已經「自殺未遂」。經紀人 Henry 隨後回撥電話，發現電話那頭的人語氣激動，且在「姊姊」與「媽媽」的角色間切換，但聲音聽起來全都是前助理本人。

5. 最終結案：17萬結清與釐清網路爭議

最終，在律師的核算下，莫莉公司支付了包含加班費、特休折現及剩餘薪資共 170,106 元，並在雙方律師陪同下簽署了離職切結書。

至於新聞媒體提到的「前助理墜樓」消息，莫莉團隊第一時間致電其母親，母親表示並未接到任何派出所或醫院的通知。此外，前助理離職後因「假借救貓名義募款」被網友質疑網暴，莫莉也澄清這與其團隊完全無關。

圖片來源：翻攝自 莫莉 IG

最後莫莉的反省與拒絕網暴

莫莉在事件結尾感性表示，她過去確實曾因追求流量做過讓人反感的錯事（如IU事件），她願意接受所有合理的批評與反省。但她堅決反對不實指控與網路霸凌，這也是她選擇不再沈默、公開事實的原因。