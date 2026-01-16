2026-01-16 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】神給了人能夠欣賞音樂的耳朵 從此讓人陷入「尋找共鳴」的詛咒—《尋琴者》
起初，我們都只是靈魂，還沒有肉體。當神想要把靈魂肉體化的時候，靈魂們都不願意進入那個會病會老，而且無法自由穿越時空的形體裡。於是，神想出了一個辦法，讓天使們開始演奏醉人的音樂。
那樂聲實在太令靈魂們陶醉了，都想要聽得更清楚一點。然而，能夠把那音樂聽得更清楚的方法，只能透過一個管道，那就是人類的耳朵。神的伎倆因此得逞了，靈魂從此有了肉體。
為了音樂，靈魂失去自由成為人；但為了愛情，又有多少人再次失去了自由？一位鋼琴教師逝去，讓曾經是鋼琴界明日之星的調音師，與絲毫不懂音樂的生意人產生交集，在緬懷亡者的路上他們結伴同行，甚至決定合夥開啟新事業。然而，他們的交會，卻撞擊出了調音師最深層的回憶，與最不堪的過去⋯⋯
尋「琴」，同時也尋「情」
如同正文開始前，許多推薦者所強調的，被譽為是作者郭強生最好作品的《尋琴者》，是一本以琴喻情的小說，藉由琴來訴說關於人與人間的愛恨糾葛。故事的敘述者「我」，是一位調音師，曾經背負著「天才鋼琴家」的期望，最後卻寧願成為表演中，最關鍵卻不被注視的存在。
「調音師」顧名思義，就是調整音律的專業人員，擁有絕佳的聽覺想必也是基本門檻，但《尋琴者》是一本小說，如何透過「視覺」的文字，呈現「聽覺」，也就成為這本作品的一大特色。除了以景物譬喻、對於彈奏者動作的描述，書中屢屢強調「聽」的寫法，更神奇地讓讀者在用眼睛閱讀的同時，不自覺也打開心中的耳，聽見作者想要表達的聲音。
談琴、談情 也談那些與琴有關的種種
然而，小說中談到的不只是單純的「尋琴（情）之旅」，對於鋼琴界內幕、鋼琴家們對於演奏想法的歧異，甚至是鋼琴產業的興衰，都有所著墨。其中描述二手鋼琴工廠，如集中營、屠宰場般（失去琴蓋的、斷腿的，被清空內臟的，還有那一組組從內臟清空出來的銅弦，如同少了血肉保護的神經掛在牆上，還會簌簌在抖動著）的場景，更是會讓讀者們印象深刻。
與其說我們在聆聽演奏鋼琴，不如說，我在聆聽的，是逝去。每個音鍵吐出的，都只有那個當下，永遠不可能重來。
既使是最孤獨的人、最窮困的人、甚至瀕死的人。他們都能夠從一首德布西或巴哈中，得到相同的感動，因為那是我們共同的來處與去處，他說。
「世人喜愛的音樂，正是我以最大的痛苦寫成。」在所有的作曲家中，書中著墨最多的大概就是「莫札特」，而其貌不揚、愛情路上跌跌撞撞的音樂家，正好是「我」的最佳隱喻。
除了「喻情」之外，不論是受傷的或是無伴的，小說中的「琴」或許更常被用來作為人的替代。至於書中兩次出現「將兩台鋼琴放在同一個房間」的敘述，卻有截然不同的結論，或許也以「共鳴」暗示了「相知可貴，知音難尋」的感慨。
