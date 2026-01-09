《整形過後》結局3大看點! 「宇頌派」vs.「宇菲派」揭曉温昇豪情歸何處?

《整形過後》大結局倒數！温昇豪命運生死線、女兒急送醫、三角戀終於攤牌

2026 年最受女性觀眾討論的醫療影集《整形過後》，終於迎來最終章。本週六（10 日）播出的大結局，被網友形容是「把眼淚、良心與選擇一次交出來的終極考驗」

從温昇豪飾演的整外名醫江浩宇無預警暈倒、確診聽神經瘤，到女兒 Emma 突發意外被推進手術室，再加上邱凱偉單元劇中「抱著病童逃離醫院」的社會級衝突，以及糾纏整季的三角戀選擇題，把最殘酷、也最貼近現實的問題，全都留到最後一刻!以下3大看點一次看

看點1：温昇豪從醫師變病人 聽神經瘤能否再站上手術台？

温昇豪患聽神經瘤能否再登手術台？ 圖片來源：六魚文創提供

温昇豪在劇中飾演一路站在手術台拯救病患的整形外科醫師江浩宇，卻在後段劇情揭露自己罹患聽神經瘤，角色命運瞬間翻轉，從「拯救他人」變成「被迫面對自己的恐懼」。

聽神經瘤手術不只牽動平衡感與顏面神經，對外科醫師而言，更可能直接終結精細手術能力。温昇豪也曾坦言，這個角色最沉重的不是醫療風險，而是心理壓力——那種反覆逼問自己「如果醒來，我還是不是原本的我」的恐懼。

看點2：連女兒都出事！Emma 無預警送醫 父親卻在手術中倒下

李曼唯Emma出事躺手術台，温昇豪（中）換上手術服親自上陣！ 圖片來源：六魚文創提供

預告中最讓觀眾心臟瞬間停拍的畫面，莫過於李曼唯飾演的 Emma 突發狀況。鄒承恩飾演的醫師徐徹天神色慌張趕回醫院，當場請張榕容轉告温昇豪一句關鍵話：「他女兒出事了。」下一秒，畫面直接切到 Emma 被推進手術室，氣氛瞬間降到冰點。更讓人不敢置信的是，穿上手術衣、親自替女兒動刀的江浩宇，竟在手術進行中突然昏倒，畫面戛然而止。

父親能不能撐過這一刻？女兒能不能平安下手術台？這場「醫師救不了自己孩子」的殘酷命題，成為《整形過後》最終回最讓人屏息的核心懸念。

看點3：「宇頌派」vs.「宇菲派」 温昇豪三角戀終於攤牌

温昇豪（左）與張榕容（右）舊情復燃？大結局將揭曉。圖片來源：六魚文創提供

除了醫療與親情，《整形過後》一路鋪陳的感情線，也在最終回被迫攤牌。

張榕容飾演的楊雅頌，是江浩宇青春記憶裡的舊愛，兩人情不自禁接吻，卻無法忽視現實的重量；安心亞飾演的蘇菲，則是一路陪他走過現實人生低谷的後盾。隨著江浩宇站在人生與死亡的交界線，這段三角關係也被迫做出選擇。

温昇豪（左）捲三角習題，安心亞（右）成人生後盾。圖片來源：六魚文創提供

網友早已分成「宇頌派」與「宇菲派」激烈站隊，究竟他會選擇回憶中的愛，還是陪伴至今的現在，成為感情線最終答案。

邱凱偉演父親崩潰線 抱病童逃醫院、轉求民俗療法正面對撞醫療體系

邱凱偉（右）求助民俗療法，帶女兒黃歆庭（左）逃院正面槓上醫療團隊。圖片來源：六魚文創提供

另一條同樣令人窒息的主線，來自邱凱偉飾演的單元角色「小文的父親」。女兒因背部燙傷送進急診，卻因病情交代不清引起醫療團隊質疑，他在壓力與恐懼下，竟選擇抱著女兒逃離醫院，轉而求助民俗療法，與醫療體系正面衝突。

邱凱偉坦言，身為父親的身份，讓他在詮釋角色時特別有感，「有了孩子之後，那種想保護家人的本能，真的會像開關一樣被打開。」戲中女兒病況持續惡化，那種無力感逼著角色只能死命抓住自己最相信的選擇，即使那條路可能是錯的，一邊想當孩子唯一的依靠，一邊又害怕自己的選擇反而傷害了她，讓角色顯得真實又殘酷。

把所有殘酷問題一次問完的最終章

從「醫師能不能再站上手術台」、到「孩子該不該被帶走」、再到「愛情該選回憶還是現在」，《整形過後》最終回沒有逃避任何問題，而是選擇一次攤開。

《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導。本週六（10 日）晚間 9 點於公視頻道首播連播 2 集，晚間 11 點於公視+、LINE TV、台灣大哥大 MyVideo、Hami Video 上架；後續也將於八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視播出。