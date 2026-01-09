《藍色男孩事件》跨性導演 × 跨性演員 共同揭開被歷史掩蓋的真實審判!

圖片來源：天馬行空提供

改編自 1960 年代日本真實案件，《藍色男孩事件》揭開日本 60 年代被掩蓋的人權傷口、入選 2025 東京影展特選單元的話題電影《藍色男孩事件》（The Blue Boy Trial），即將於 2026 年 3 月 13 日在台上映。本片由新銳跨性別導演 飯塚花笑 原創企劃，攜手跨性別演員 中川未悠 擔綱主演，從司法審判出發，回望一段被歷史忽略的人權現場。電影以冷靜卻充滿情感張力的視角，重新詮釋一場震撼日本社會的重大審判，也拋出直指人心的提問——什麼才是真正的幸福？我究竟是誰？

「藍色男孩」是誰？一條法律，如何讓一群人被迫站上法庭

圖片來源：天馬行空提供

故事背景設定於 1960 年代，日本經濟快速起飛，為迎接東京奧運，政府大力整頓社會風氣，頒布反賣淫法、嚴格掃黃。然而，這條法律只針對女性，讓部分跨性別性工作者遊走於法規邊緣，她們因此被稱為「藍色男孩」。

警方無法直接取締這些人，轉而將矛頭指向替她們進行變性手術的 赤誠醫生（山中崇 飾），以「違反優生保護法」為由將其逮捕。為替醫生辯護，律師 狩野（錦戶亮 飾）四處奔走，試圖說服曾接受手術的「藍色男孩」站上法庭作證。

她們的人生，被迫公開審視，法庭成為最殘酷的告白現場

圖片來源：天馬行空提供

站上證人席的三名女性，有人仍在風塵中掙扎，有人早已過上平凡安穩的生活。在一來一往的法庭攻防中，問題不再只是「手術是否合法」，而是逐漸指向更深層的存在提問——

「我有權選擇自己的身體嗎？」

「我追求幸福，錯了嗎？」

「我究竟是誰？」這些發言不只是為醫生辯護，也成為一場為整個社會敲響的震撼教育。

跨性導演 × 跨性演員

飯塚花笑：這部電影，我非拍不可

圖片來源：天馬行空提供

導演飯塚花笑坦言，自己在青少年時期探索性別認同時，第一次接觸到這起案件，便被當年留下的法庭紀錄深深震撼。

「當我讀著那些出庭者的心聲時，我強烈感受到，無論如何都要把這段歷史拍成電影。」

儘管史料有限，電影中約八成劇情為虛構，但劇組仍在史實基礎上進行大量考證，只為盡可能貼近那個年代跨性別者的真實生活樣貌。

零演出經驗卻一鳴驚人

圖片來源：天馬行空提供

中川未悠首登大銀幕就撐起整部電影，《藍色男孩事件》女主角「小幸」由 中川未悠飾演，這是她人生第一次演戲，卻在公開徵選中脫穎而出。導演表示，試鏡時她在法庭獨白戲中，將自身作為跨性別者的生命經驗自然融入台詞，讓整場戲真實到令人屏息。

中川未悠也分享，片中小幸對「是否該站出來作證」的猶疑與恐懼，與她當年接受紀錄片《成為女人》拍攝邀請時的心情極為相似。

「我希望自己能成為一道光，帶給和我一樣的人一些勇氣。」

為真實案件注入沉穩力量

圖片來源：天馬行空提供

電影也找來 錦戶亮飾演為赤誠醫生辯護的狩野律師，以及山中崇詮釋身陷司法風暴的赤誠醫生。兩位實力派演員收斂鋒芒，以沉穩演技撐起法庭戲份，讓整部作品在情感之外，也保有冷靜與理性的重量。

不只是電影，而是一段被補上的歷史

本片於日本上映後，首日即獲專業電影網站評選為「滿意度第一名」，口碑持續發酵。

不是煽情的控訴，而是一封寫給社會的提問信。它回望一段被忽略的人權歷史，也映照出至今仍在發生的現實處境。當法庭落槌、證人退場，留下的不是對錯，而是每個人都無法迴避的問題——「你幸福嗎？」

電影資訊整理

片名｜藍色男孩事件 The Blue Boy Trial 上映日期｜2026 年 3 月 13 日