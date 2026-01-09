2026-01-09 15:01 小R
網紅貓奴阿公出門，把日常錄成一集節目！
以分享祖孫日常走紅的「貓奴阿公」，最近和孫子孫女一起報名第六屆播客大賽，節目順利入選，也正式進入投票階段。比起競賽本身，更引人注意的，是他們選擇以「日常」作為創作的出發點。
這一集節目沒有在錄音室完成，而是把麥克風帶上車，陪著阿公前往壽山動物園。車子緩緩行駛，窗外風景一格格後退，車內的對話卻自然展開——聊生活、聊陪伴，也聊那些平時不太會被特別記下來的小事。
回程途中，他們問了阿公一個看似簡單的問題：「最喜歡的動物是什麼？」
答案出乎意料，也讓車內多了一段輕鬆的笑聲。沒有標準答案，卻意外成了這集節目最真實的亮點。
對這個家庭而言，比起比賽名次，更重要的是聲音被留下來了。阿公說話的節奏、偶爾的碎念、不經意冒出的幽默，都是只存在於當下的日常，一旦錯過，就很難再完整重來。
這集節目沒有刻意設計橋段，也沒有煽情包裝，只是把陪伴本身，好好的錄下來。對許多聽眾而言，這樣慢慢說、慢慢聽的節奏，反而顯得格外珍貴。
如果你喜歡不急、不吵，只是好好聊天、好好過日子的聲音紀錄，這一集或許能陪你度過一段安靜的時間。
📌延伸資訊｜播客投票方式
本集節目目前入選第六屆播客大賽，並開放聽眾投票。
有興趣的讀者，可透過「好好聽 FM APP」參與。
・每人每天可投 3 票
・3 票不可投給同一組
・也歡迎支持你聽後覺得喜歡的其他團隊
📱 投票方式：
至 Apple Store／Google Play 下載「好好聽 FM APP」，
註冊後即可投票（每日皆可）。
若操作上不熟悉，也可依照以下示意圖片一步一步完成。
