【選書】這是人類史上最接近平權的時代，卻不該是放棄進步的時代－《女神自助餐》
「這是最好的時代，也是最壞的時代。」我想起狄更斯的名句，對這個時空的這個我而言，或許可以解讀成：這是人類史上最接近性別平權的時代，但也因為這樣，太容易被當成「已經夠平等了」，所以可以放棄進步的時代。
第一位女性總統出現、選出歷屆最高比例的女性立委，台灣性別平權看似不斷往前，但女性遭受性別暴力、歧視的事件卻未曾停止；當某些人高喊「女權過剩」的同時，充滿男性霸權的「女神」稱號，正充斥各大媒體版面。相對於「女權自助餐」，《女神自助餐》的書名取得恰到好處，就算是在最接近平權的年代，女性依舊如履薄冰，而被「封神」的標準，也有可能讓人瞬間墜入凡塵，甚至不被視為人。
或許從書名就可以判斷《女神自助餐》所要談論的領域，但除了性別暴力與犯罪，劉芷妤花了更多力氣，描寫那些發生在現實生活中，你我或許不曾察覺到的日常惡意與歧視。包含用「很 Man」形容有責任感與具決斷力的特質、女性總被認為容易歇斯底里不講理、經常被以外貌與年紀評斷等，不論是平凡女性、高等知識份子，或是能夠長生不死的嫦娥，都不得不戴上社會所「賦予」的項圈，與現實妥協。
「『讀過西蒙波娃』卻受到年齡束縛的女性主義者」、「就連真正的女性神祗，都無法逃離男性霸權」，劉芷妤以黑色幽默，描寫出女性主義者的困頓。然而更令人感到洩氣的，或許是女性在婆婆、媳婦、小姑等家庭角色中，互相為難的現實，以及服膺於傳統社會價值，並以攻訐女性主義為己任卻不自知的女性衛道者。
「喔—第、五、胎、欸！我的天，妳能想像嗎？這年頭還有那麼會生的人，總統府還是社會局真該發個獎狀給她，而且也該發個獎狀給我，我都幫她代兩次了，她到底幹嘛一直生小孩？沒事就產假育嬰假，然後一天到晚老大在學校摔倒老二腸病毒老三公托有小孩感冒隔離，各種藉口在請假，怎麼不乾脆辭職在家專心生小孩就好。」
如果《房思琪的初戀樂園》是社會事件，《這是愛女，也是厭女》是學術論文，那麼《女神自助餐》就是發生在現實生活中，你我隨手可觸及的日常。封面寫的「本書情節並非純屬虛構，如有雷同，我很遺憾。」，似乎也預示著讀者將會對於書中的情節感到熟悉。
《女神自助餐》是一本「血淚斑斑，讀了卻無比舒暢的痛快之作」，但讀者也可能在其中，發現自己就是那個被無心傷害，或是不經意傷害他人的角色。劉芷妤的文字（以及出版時引發的爭議），揭示了女性平權是多麽困難且極度政治正確的目標，但或許看清障礙物的同時，我們也能找到向前邁進的方向。
