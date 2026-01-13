2026-01-13 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】這是大家的問題，也是「每一個人」都該重視的問題－《空烏》
有時候我覺得空汙是一種邪惡，因為它讓人感到無能為力、無可奈何，又會覺得反正所有人都得接受這樣的威脅，那就也不必努力地表現良善。更糟的是，它會給人一種錯覺，好像就是要使壞才能賺錢，才能生存。我覺得它比自己做壞還壞，因為它會害人變壞，那是最大的惡意。
空汙在台灣早就不是新議題，自從1991年台塑六輕石化廠啟用後，對於西部空氣更是影響劇烈。但隨著中國崛起、有境外污染源可以「頂罪」，加上人民對於議題的疲乏，討論力道越來越不足。但在疫情延燒期間，各國空氣一度因為人類活動減少而好轉，不少人開始重新反思，而廣告導演盧建彰在此時出版的《空烏》，更企圖以小說的形式，重新喚起人們對於台灣本土污染，以及生命逐漸凋零的關注。
根據統計，空污每年造成全球700萬人死亡，台灣每年更是有上千人，犧牲在名為經濟發展的大旗下。透過虛構的劇情，加上空汙在現實造成的各種危害，《空烏》以一樁綁架案及一名導演的思維，說明為了經濟發展犧牲環境與人命，是多麽不值得。
「你們知道嗎？全台灣最貧窮的縣市，就是那裡，在二十年前，為了尋求工作機會，而讓企業過去設廠，這是貧窮地區的宿命，可是二十年後，他們依舊是全國平均收入最低的縣市，唯一上升的，只有罹癌率。」
除了辛苦賺的錢全部賠在健康上，因為企業母公司設在台北，地方政府甚至也無法收到相應的稅收，在這場不公平的交易中，地方用環境與一條條真實的人命，成就了全國約一成的GDP。儘管環保意識高漲，讓企業本身面臨壓力，然而他們卻往往弔詭地選擇把錢花在做假資料、辯駁與公關，而不願意有效改善生產流程。
雖然不算是特別精彩的推理小說，但透過身為廣告人的創意，盧建彰的作品換了另一個角度及說法，讓PM2.5不再是冷冰冰的名詞；而在閱讀的過程中，也能感受到他為了從生活中尋找創意，鍛鍊出來的敏銳觀察力，以及對於環境的關懷。雖然結局有些過於理想化，但或許也代表作者依舊相信我們能夠做出改變。
「如果可以的話，我會希望我不要留下太糟的狀態，甚至如果可以的話，我們可不可以從現在開始，有沒有那麼一點變好的可能？」— 盧建彰
「任何世上的問題都會得到重視，只要它變成你的問題時。」雖然談論的議題不同，但《空烏》總是讓人想到當年引起軒然大波的「白米炸彈客」楊儒門。在資本社會的現今，「錢」在許多場合被視為衡量標準的最高指標，但卻養成了現代社會只知道錢，卻忘記自然環境、動物甚至是自我心靈的重要與珍貴。
在人類貪得無厭地活動下，地球已經開始反撲，然而要到什麼時候，我們才會意識到錢只是象徵，無法喚回蔚藍的天空與海洋，甚至不能真的填飽肚子？或許也只有到生命的盡頭，那些生活在金字塔頂端的人們，也才會真正意識到自己不過和一般人一樣，只是苟活在世上的一條生命。
