《逍遙》譚松韻×侯明昊 甜虐反轉一路逼哭觀眾! 前一秒說永不分離，下一秒血濺喜堂！

古裝奇幻仙俠劇《逍遙》迎來大結局前最關鍵的高潮篇章，劇情甜中帶刀、刀中再反轉，讓觀眾情緒一路被拉到最高點。譚松韻飾演的肖瑤，兩度啟動「光陰倒轉」法陣，一步步揭開她與侯明昊飾演的萬妖之王紅燁，橫跨前世與今生的宿命糾葛，生死、誤會與深情層層堆疊，為最終章埋下滿滿情緒伏筆。

人妖對立下的命定相遇

譚松韻誤闖萬妖谷 侯明昊再度動搖冰封的心

《逍遙》以人族與妖族圍繞「玉醴神泉」的紛爭為主線，描述性格灑脫的人族少女肖瑤（譚松韻 飾），誤闖神秘的萬妖谷，意外攪動妖界局勢，並與對人族充滿戒備的萬妖之王紅燁（侯明昊 飾）捲入一連串奇異事件。

歷經滄桑的紅燁，本已對人族築起高牆，卻在與心性純粹、情感真誠的肖瑤相處過程中，再度被動搖。兩人之間其實早已跨越前世今生，成為無法切割的羈絆。

光陰倒轉揭前世真相

譚松韻被迫持刀刺愛人 血染喜堂成全劇最痛名場面

為了取回紅燁原神的一滴淚晶、恢復他的靈力，肖瑤義無反顧啟動光陰倒轉法陣，意外回到前世，以「寧安公主」的身分，與年輕時的紅燁重新相識，度過短暫卻甜蜜的時光。

然而，幸福很快被撕裂。寧安公主的父皇表面上安排和親，實際卻設局要她親手殺死紅燁。在傀儡術操控下，她含淚持刀刺向紅燁，並違心說出「不曾愛過」的絕情話語。當紅燁消失於眼前，寧安崩潰癱地痛哭，成為《逍遙》最讓觀眾心碎的一幕。

今生補償前世遺憾

萬妖谷婚禮甜度爆表 觀眾集體從心碎切換戀愛模式

成功取得淚晶後，肖瑤回到今生，獻吻助紅燁恢復靈力，兩人終於在萬妖谷舉行婚禮。她緊握紅燁的手深情告白：「從此我們長相廝守，永不分離。」在經歷極致大虐後迎來極致大甜，也讓觀眾情緒瞬間從刀山切換成戀愛暴擊。

譚松韻入戲太深一度喊停

侯明昊鏡頭外默默守護陪她醞釀情緒

拍攝前世大婚離別的虐心戲時，譚松韻獨自坐在地上反覆翻閱劇本、醞釀情緒，必須在冷漠與悲傷之間來回切換。由於情感投入過深，她在拍攝過程中一度主動喊停，落淚坦言「我有點難受」，即便收工後情緒仍久久無法抽離。

她也將這場戲選為自己最難忘的一場，「雖然我們隔得很遠、眼裡都是淚，其實很難看清楚彼此，但我能感受到情感的流動非常真實，對我來說是很珍貴的經驗。」

侯明昊也坦言：「那是一種彼此守護的感覺!」

吻戲拍到發暈名場面

侯明昊呆問「我剛親上面還下面？」全場笑翻

回到今生的重逢吻戲，也留下超可愛花絮。正式開拍前，侯明昊一臉認真發問：「不好意思，我剛彩排時是親上面還下面？」呆萌提問讓譚松韻當場笑出來，乾脆直接用手示範位置，兩人反覆確認細節、瞬間沉浸在自己的世界。

一旁飾演群妖的演員全程圍觀，忍不住小聲嘀咕：「他們是在那邊商量什麼啊？」浪漫瞬間瞬間多了喜感反差，也成為劇迷津津樂道的幕後亮點。

《逍遙》能否迎來圓滿結局？

人妖對立、宿命愛情最終走向成最大看點 。人族與妖族的紛爭是否能被化解？肖瑤與紅燁能否真正打破宿命、迎來圓滿結局？也成為《逍遙》最終章的最大懸念。

