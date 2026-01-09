隱藏了二十年的好聲音！Kevin Jonas 終於發行個人單曲〈Changing〉！

via Kevin Jonas' Instagram

Hi there，美國男子樂團Jonas Brothers出道已經二十年了，三人在中間幾年曾經在度過了休團的時期，二哥Joe Jonas及小弟Nick Jonas也都各自發行了個人的音樂作品，就只有大哥Kevin Jonas沒有自己個人的單曲或專輯，並且他在團體的作品裡也都一直是負責吉他手的角色，頂多就是在歌曲或表演中和聲，沒有擔任過主要的歌唱部分，不過這種情形在經過了二十年後發生了轉變，他在去年 (2025年) 底時終於釋出了個人單曲〈Changing〉(2025)。

〈Changing〉是被 Jonas Brothers 的樂迷們高度期待的作品，畢竟除了 Joe 及 Nick 之外，也能在演唱會或各項公開活動或多或少地聽到 Kevin 的歌聲，所以大家都知道他唱歌也是不錯的，如今終於迎來了他的個人作品實在是令人驚喜，並且在驚喜之餘也感嘆他的唱功一點也不輸兩個弟弟啊！這副好聲音就這樣藏了二十年，都沒有公開作品讓大家的耳朵能夠好好地享受一下。

相較於 Joe 的狂野及 Nick 的灑脫，Kevin 的歌聲顯得十分斯文，儘管目前聽起來的聲線不算有太過強烈的個人特色，但是在厚實男聲中帶點柔情的情況下，這樣的聲音無疑是很討喜的，詮釋起情歌或是再稍微更輕快的歌曲都是很適合的。這次〈Changing〉在發行後獲得了不少正面評價，流量方面雖然沒有倒爆紅的程度，但以這次不怎麼強力的宣傳下也算是能接受了，這還是在 Kevin 有知名度的情形來看，我想假使有更多的宣傳應該會有更好的成績。

Kevin 在這首歌中想表達自己發現了自己的變化，雖然身而為人總是不斷地在改變，不過他卻將這樣的改變視為是一種生命前進的象徵，他認為必須一直嘗試去改變才能夠感受到自己在努力，只因不想要成為別人眼中一成不變的那個既定樣貌；這樣積極、果敢的情緒，配上節奏明顯的抒情搖滾曲風非常地契合，就像是這次 Kevin 無預警地釋出個人單曲，他總是嘗試在改變，就算出道了二十年也仍舊在追尋自己未曾試過的事情。

〈Changing〉的第一場現場演唱是在 Jonas Brothers 的二十週年巡迴演唱會《Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour》(2025) 上，在這個很具有紀念意義的演唱會上，Kevin 的這份禮物無疑給了樂迷很大的驚喜，並且從官方頻道中釋出的影片來看，Kevin 的現場唱功是很穩的，自彈自唱是很得心應手、很有魅力的，真不懂怎麼直到現在才想到要出來唱歌啊！

以這首〈Changing〉作為開端後，Kevin Jonas 透露他很可能會在今年發行自己的首張個人專輯，如果這件事成真，那麼也象徵著 Jonas Brothers 的三位成員都發行了自己的個人作品，在出道二十年後終於達成了這項里程碑，也算是目前在樂壇中資歷和人氣都有一席之地的男子團體了。總之，聽過〈Changing〉的錄音室和現場版本後，是更加期待 Kevin 的專輯了，感覺得出來他跟兩位弟弟會都是不一樣的風格，希望能在今年聽到完整的專輯啊！

