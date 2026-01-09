2026-01-09 12:47 女子漾／編輯黃冠婷
卡司豪華到犯規！ 《豐臣兄弟！》2026 年最強大河劇 菅田將暉出演「天才軍師」
《豐臣兄弟！》不只是歷史劇! 2026 年開年最受關注的日劇話題作，非大河劇《豐臣兄弟！》莫屬。該劇以戰國亂世為背景，描繪豐臣秀吉與弟弟豐臣秀長出身貧困農村，卻攜手翻轉命運、一步步登上權力巔峰的傳奇人生。作品日前在日本首播後好評不斷，也讓海外劇迷高度期待。
從「日本最強配角」到首度扛下大河劇主演
仲野太賀被封「神選角」壓力大到發抖
現年 32 歲的仲野太賀，自 13 歲入行以來，憑藉穩紮穩打的演技累積，被觀眾譽為擁有「國寶級演技」，更有「日本影壇最強配角」的封號。這次他挑戰歷史上被稱為「天下第一輔佐官」的豐臣秀長，也被日媒一致盛讚是名副其實的「神選角」。
劇中他與池松壯亮飾演的豐臣秀吉組成最強兄弟檔，首集就以高密度的動作戲與情感張力掀起話題。兩人透露，角色在劇中被戲稱為「兩隻猴子」，象徵靈活、爆發力強，因此在正式開拍前三個月便展開密集訓練，展現兄弟之間的默契與性格差異。
小栗旬詮釋織田信長：在不同人面前切換角色
談到自己飾演的「織田信長」，小栗旬分享，信長在豐臣兄弟面前會相對坦率、放鬆，但在家臣面前，則必須隨時維持領袖的威嚴。他笑說，這種狀態其實和自己很像，「就像我在那些仰慕我的後輩面前，也會忍不住想扮演『正經的小栗旬』一樣。」一番話也讓角色更添真實感。
宮崎葵、小栗旬睽違 24 年再同框
組成「戰國最強兄妹」成最大驚喜
劇中飾演織田信長之妹「阿市」的宮崎葵，睽違 24 年再度與小栗旬合作。兩人上一次同台時都還不到 20 歲，如今以兄妹角色再度共演，讓她直呼相當期待。
宮崎葵表示，這次的兄妹關係，將呈現與豐臣兄弟截然不同的情感樣貌，「現在長大成人後，能以兄妹角色再度共事真的很開心，也很期待會建立出什麼樣的角色關係。」
14 年至交戲裡戲外並肩作戰
菅田將暉出演「天才軍師」感性告白仲野太賀
《豐臣兄弟！》近期壓軸公布，由仲野太賀相識超過 10 年的摯友菅田將暉，出演「天才軍師」竹中半兵衛。菅田將暉感性表示，這十幾年來一路看著仲野太賀如同豐臣兄弟般努力攀升，如今能在他首次擔任大河劇主演時並肩作戰，意義非凡。
播出資訊:《豐臣兄弟！》
平台：LINE TV 時間：每週日晚間 8 點 跟播
