新年首檔台劇話題作！《何百芮的地獄戀曲》情感尺度再升級 郭書瑤狂羨慕孫可芳角色

圖片來源:台灣大哥大MyVideo

2026 年開春最有話題度的台劇之一，非都會愛情喜劇《何百芮的地獄戀曲》莫屬。本劇由台灣大哥大 MyVideo 共同出品，改編自人氣 IP 續作，延續 2024 年《何百芮的地獄毒白》的犀利世界觀，新一季不只嘴更毒，戀愛與情慾尺度也全面升級。

圖片來源:台灣大哥大MyVideo

圖片來源:台灣大哥大MyVideo

聊到角色時，郭書瑤語出驚人，坦言自己最嚮往的其實是孫可芳飾演的「克拉拉」，原因超直白：「她真的是我最羨慕的角色，跟她對戲的人都不用穿戲服，而且還拿得起、放得下。」

不過她也立刻補一句，克拉拉這個角色對孫可芳本人來說其實很有挑戰性，因為私下反差超大，「她本人其實很有道德標準、比較正經，演起來真的滿辛苦的。」

被抓包脖子「草莓」？孫可芳冷靜接招，阿Ken補刀笑翻全場

圖片來源:台灣大哥大MyVideo

對於郭書瑤的爆料，孫可芳也大方承認「我本人真的比較少聊一些太放的話題，有時候會比較難加入聊天，可能大家就會覺得我比較嚴肅。」

沒想到話才說完，就被現場眼尖發現她脖子上疑似出現「草莓」痕跡，她立刻澄清只是痘痘，阿Ken馬上補刀追問：「那老公會不會幫你種草莓？」現場瞬間失控。

孫可芳臨危不亂、機智回應：「你是說回屏東種草莓嗎？」一句話成功化解，全場拍手大笑。她也忍不住鬆一口氣說：「我把我所有奔放的個性，其實都放在戲裡面了。」

戀愛、結婚、一夜情怎麼選？郭書瑤答案超犀利

圖片來源:台灣大哥大MyVideo

被問到如果要在劇中角色中選擇「談戀愛、結婚、一夜情」對象，郭書瑤幾乎沒有猶豫，答案一個比一個狠。

她笑說一夜情會選詹懷雲飾演的弟弟，「因為年輕、體力最好」；談戀愛則選阿Ken飾演的資深副總梁恕誠，「有趣又有財力」；至於結婚對象，則點名與她有感情戲的姚淳耀。

但話鋒一轉，她也直接爆料劇組最大「NG 王」其實就是姚淳耀，「他只要自己覺得好笑就會笑不停，笑到後來我們真的白眼翻到腳底板！」再度笑翻現場。

《何百芮的地獄戀曲》劇情亮點一次看

圖片來源:台灣大哥大MyVideo

《何百芮的地獄戀曲》講述平凡女子何百芮（郭書瑤 飾），在生日當天慘遭男友劈腿分手，情緒失控之下在社群平台寫下犀利「前男友罵文」，意外爆紅成為話題網紅。

但比起流量，她更在意的是如何拯救瀕臨倒閉的甜點店正職。面對因失戀而翹班多日、陷入低潮的甜點店老闆羅人傑（姚淳耀 飾），百芮被迫扛起責任，甚至親自幫他報名聯誼找對象，兩人在雞飛狗跳的日常中逐漸靠近，愛情也悄悄發酵。

播出資訊

《何百芮的地獄戀曲》 播出平台：台灣大哥大 MyVideo

播出時間：每週日晚間 10 點 跟播中