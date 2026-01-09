2026-01-09 11:10 女子漾／編輯黃冠婷
Apple TV+必看《誠實診療室》第三季暖心回歸! 低潮時最能接住你的一部影集，用幽默修補人生裂痕！
如果你也曾被一部影集溫柔接住情緒，那 Apple TV+ 的療癒喜劇《誠實診療室》（Shrinking）絕對榜上有名。這部以「笑著面對人生傷口」打動全球觀眾的暖心神劇，正式宣布推出第三季，不只原班人馬全數回歸，還加碼釋出讓影迷驚喜的重量級彩蛋——《回到未來》男神米高福克斯確定現身，話題度直接拉滿。
《追愛》傑森席格 ×「福伯」哈里遜福特
最不像心理師、卻最懂人心的師徒再度回歸
《誠實診療室》由《追愛總動員》傑森席格，搭檔「福伯」哈里遜福特主演，兩人在劇中飾演風格南轅北轍的心理治療師師徒檔，一個情緒滿溢、一個嘴硬心軟，卻意外成為彼此人生的重要支撐。
影集由《泰德拉索：錯棚教練趣事多》主創比爾勞倫斯，攜手布雷特戈德斯坦與傑森席格共同打造，用幽默、不說教的方式，討論失去、悲傷、原諒與成長，讓觀眾在笑聲中慢慢被治癒。
從「悲傷」、「寬恕」到「向前走」
第三季主題更貼近每個正在轉彎的人生階段，創作團隊透露，如果第一季談的是「悲傷」、第二季是「寬恕」，那麼第三季的關鍵字就是「向前邁進」。
新一季將聚焦角色們如何走出過去陰影，迎接人生的新篇章。這不只是關於心理治療的影集，而是獻給每一個「明明很努力，卻還在學著往前走」的大人。
米高福克斯加盟成最大驚喜
與哈里遜福特對戲，情懷與感動一次到位，第三季卡司同樣話題滿滿，除了原班人馬回歸，還迎來多位觀眾熟面孔，包括布雷特戈德斯坦、小戴蒙韋恩斯、溫蒂馬利克、蔻碧史莫德等人再度登場。
其中最讓人期待的，莫過於《回到未來》系列米高福克斯的加盟。這次他將在《誠實診療室》中現身，與哈里遜福特同台飆戲，對影迷來說不只是角色演出，更是一場充滿情懷的驚喜重逢。
爛番茄高分認證的療癒神劇
第三季開播前先補追也不晚
《誠實診療室》自第一季播出以來口碑持續走高，第一季在爛番茄拿下 91% 新鮮度，第二季更衝到 97%，被不少觀眾形容是「低潮時最需要的一部影集」。
目前第一、二季已在 Apple TV+ 全數上架，第三季將於 1 月 28 日全球首播，準備再次用笑聲與溫柔，陪大家走過人生的下一段路。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower