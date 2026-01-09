2026-01-09 10:39 女子漾／編輯黃冠婷
《恨女的逆襲》李千娜氣場太強！刺青紅跑車登場，被王彩樺當場冷喊「小三來了」
金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》由監製何平、導演李宜珊率領主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤一同出席，現場氣氛熱鬧又笑料不斷。由李千娜飾演的「小美」，刺青＋紅色跑車＋高跟鞋，引發全場關注!
李千娜「小美」角色魅力全開
李千娜飾演的小美，身上有大片刺青、不時拿著平板計算數字，開著醒目的紅色跑車，氣場與神秘感直接拉滿。是一個事業成功、剛柔並濟、擁有高情商社交手腕的女性，獨特品味與自信讓角色層次非常豐富，也是她當初被劇本吸引的重要原因。
王彩樺飾演的角色眼中，小美卻是破壞家庭的「第三者」。戲裡冷戰、戲外母女情深，放飯時間狂喊「小三來了」戲外情同母女的王彩樺與李千娜，這次在片中必須維持極度疏離的關係。李千娜甚至在開拍前傳訊息問王彩樺：「媽咪，妳在片場是不是不會跟我打招呼？」
高跟鞋卡人行道變名場面！李千娜、游安順即興演出獲導演大讚
談到與游安順的合作，李千娜也分享一段讓導演驚喜的即興橋段。有一場戲因為游安順沒有把敞篷車停好，李千娜下車時高跟鞋直接卡在人行道，鞋子還脫落。
她索性順著角色性格當場開罵，游安順則一秒接住情緒，不慌不忙地安撫她，還立刻繞到副駕攙扶，整段演出自然又可愛，讓導演直呼效果超乎預期，也成為片中亮點之一。
拳擊訓練超硬派！演員為角色吃苦不手軟
片中飾演拳擊隊成員的黃惟與曾皓澤，也為了角色付出不少代價。黃惟從原本 46 公斤的纖細體型，每天補充至少 100 克蛋白質，成功增肌到 54 公斤；曾皓澤則在訓練時被林毓家擊中肋骨，痛到休養整整一週。
飾演林怡婷弟弟的田翔元，本身是擁有十多年經驗的桌球選手，被問到和飾演教練的黃冠智誰比較強，他笑說：「沒打過，但我應該會贏吧！」一句話笑翻全場。
李竺芯獻唱片尾曲《拌拌咧》 看完電影情緒潰堤
電影片尾曲邀來金曲最佳台語女歌手李竺芯，以代表作《拌拌咧》為電影收尾。她日前觀影後情緒久久無法平復，哽咽表示對女主角的心境非常有共鳴。
電影資訊一次看
電影《恨女的逆襲》 上映時間：1 月 16 日全台熱血上映
更多資訊可關注電影官方 Facebook 粉絲團與 Instagram
