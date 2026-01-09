2026-01-09 09:21 女子漾／編輯 Wendi
蔡依林再創演唱會天花板！盤點流行天后Podcast節目《Mommy Jolin說故事》15大金句！
台灣流行樂壇天后蔡依林日前盛大舉辦《PLEASURE》演唱會，她以「人間樂園」為主題，透過巨型動物、奇幻道具，描繪人類在慾望中的掙扎與重生。三層樓高巨大蟒蛇、貪婪豪奢金豬、夢幻奔騰飛馬…這些奇幻生物不僅是單純佈景，而是與觀眾一起建構出探索慾望重生的「愉悅宇宙」。今天就跟著女子漾一起透過蔡依林首創Podcast節目 《Mommy Jolin說故事》，深入感受15大自我金句吧！
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句1：
我先正視我的痛苦，我才能夠得到自由，從舊的自己轉換到新的自己。
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句2：
原來我一直在假裝堅強、假裝不需要別人，但其實那些害怕、膽小、焦慮的樣子全部都是自己。
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句3：
藝人多半被崇拜，但我們自己是否曾經羨慕，或者想成為別人？
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句4：
我自己對身體有沒有發自內心地寵愛她或是欣賞她？或是感受她的喜怒哀樂？
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句5：
追求完美讓我活得不像人！人本來就有各種情緒，適時地發洩和轉換才是跟情緒共處的最好方法。
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句6：
在外在角色與自我之間，我學會了覺察、掙扎，再到擁抱。
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句7：
探索自己的身體語言，感受情緒與欲望的真實回聲。
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句8：
在流行文化裡頭，女性型態就像運動員一樣有期限，我該怎麼漂亮轉身？
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句9：
我很喜歡看到自己進步，身體的判斷力和直覺力，是我以前沒察覺到的。
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句10：
扮演歌手跟製作人之間的切換，讓我重新理解自己的聲音。
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句11：
讓心態一直是對自己好奇的，「我想要成為新的自己」，這對我而言是青春的創造力。
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句12：
「選擇聆聽自己的聲音」，這個很漫長的時間，其實很多時候都是在重複自己在關係上跌跌撞撞的故事。
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句13：
我很肯定我每一步走的路都是很有意義、很值得的。
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句14：
很多時候我們都在扮演角色，我們的面具是什麼？這讓我挖掘出自己在社交面具底下，我用什麼樣的IMAGE在跟舞台上的蔡依林溝通？
蔡依林《Mommy Jolin說故事》金句15：
我想要讓自己很真實呈現在每一個呼吸、每一個咬字裏頭，而不是我要演給誰看。
