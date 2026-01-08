49歲金曲歌王蕭煌奇宣布結婚！甜曬喜訊照　幽默認了：今天剛好沒工作

2026-01-08 16:43 女子漾／編輯周意軒
49歲金曲歌王蕭煌奇宣布結婚！甜曬喜訊照　幽默認了：今天剛好沒工作
49歲金曲歌王蕭煌奇宣布結婚！甜曬喜訊照　幽默認了：今天剛好沒工作 圖片來源：蕭煌奇 ｆｂ

2026 年才剛開始，演藝圈就傳出一樁溫暖喜訊。49 歲金曲歌王蕭煌奇今（8）日正式宣布結婚，透過華納音樂在官方臉書公開好消息，幽默寫下：「2026，這次沒有在跟你各位開玩笑！恭喜我們煌奇老師升級人生新角色，祝煌奇老師和奇嫂新婚快樂。」消息曝光後，立刻湧入大量祝福。

交往一年多修成正果　低調完成登記

蕭煌奇透露，自己與交往一年多的女友於今日前往戶政事務所完成結婚登記，在家人見證下，迎來人生重要時刻。對於另一半身分，他一貫低調，僅表示兩人是透過朋友介紹認識，因為聊得來、相處自在，加上對方也十分喜歡他的音樂，在相處一年多後，決定攜手共組家庭。

蕭煌奇
蕭煌奇　圖片來源：蕭煌奇 ｆｂ

談到選擇今天登記的原因，蕭煌奇依舊不改幽默本色，笑說：「剛好今天沒有工作、沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」一句話展現他一貫的親切與真誠，也讓不少歌迷直呼「很蕭煌奇」。

事業、人生雙豐收　去年成績單亮眼

回顧蕭煌奇去年的表現，可說是事業與人生同步豐收。他不僅參加世壯運並奪下金牌，展現驚人運動實力；國語專輯《沒事的》第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，同時推出全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並特地前往北京舉辦發布會，作品能量橫跨華語與台語市場。

蕭煌奇
蕭煌奇　圖片來源：蕭煌奇 ｆｂ

此外，他也在台北流行音樂中心舉辦出道 20 周年演唱會《朋友你現在好嗎？》，用音樂回顧一路走來的人生歷程，獲得歌迷高度肯定。

2026 開年震撼彈　粉絲湧入祝福

在事業站上新高點之際，蕭煌奇選擇在 2026 年初公開人生新篇章，消息一出，歌迷與圈內好友紛紛留言祝賀。對此，他也感性表示，感謝一路以來身邊朋友的祝福與支持，這份幸福對他而言格外珍貴。

蕭煌奇
蕭煌奇　圖片來源：蕭煌奇 ｆｂ

#音樂 #登記 #金曲 #老師 #角色 #蕭煌奇

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

2026-01-05 08:00 廖嘉紅

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷

#繼承 #媽媽 #感情 #房地產

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

2025-12-31 08:00 廖嘉紅

《Dcard》一篇求救文，有位網友因家人過世，面臨高達1600多萬的遺產稅，讓他相當苦惱。月入6-7萬的他，根本無法繳納這筆巨額稅款。

他上網爬過文遺產稅過期會罰錢 ，如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢最後遺產會充公嗎？！」他很擔心。

許多網友看了紛紛表示羨慕，認為能繳這麼多遺產稅，代表祖產市值上億。「真希望我也能為這種事情來困擾」

「幸福的煩惱」、「台灣人很怕提前談遺產分配，不然這一千多萬你還能直接省下來」、「沒做好遺產規劃，就會變這樣，所以啊，預留稅源很重要的！ 

------

🎯不怕！R姐給你3招解法

網路上有人說，遺產稅可以延期，可以分期。但是，延期1600萬的遺產稅不會變少；可以分期，但1620萬分18期，每2個月要繳90萬，月收入7萬，每2個月要繳90萬，分期繳還是很難很難﹗

------

👉不怕！R姐給你3招解法：

✅1. 夫妻差額分配：配偶一方死亡後，生存配偶可以先行使夫妻剩餘財產分配請求權，降低遺產稅。

✅2. 實物抵繳：遺產稅應納稅額30萬元以上，繳納現金有困難者，可向國稅局申請實物抵繳，將土地以公告現值抵繳遺產稅。

✅3. 提供擔保，緊急出售部分遺產：申請分期繳納遺產稅，並用自己的資產向國稅局提供擔保，緊急出售部分遺產來繳稅。

------

🎯注意事項：

✅夫妻差額分配，需配偶還在，而且財產差距大節稅效果才會好。

✅實物抵繳的公告現值遠低於市價，很可能不划算。

✅提供國稅局擔保，需能提供易於變現且無糾紛的資產，且不動產急售不容易賣到好價。

------

🎯繳不出遺產稅，財產會充公嗎？

如果一直繳不出遺產稅，可能會面臨罰鍰、公告通知、公開拍賣，整個法律流程超過15年。

確實遺產稅一直沒完稅，沒完成繼承登記，最後真的就變國家的，網友的擔心並非全無依據。目前沒人繼承歸國有的土地面積已經超過金門。

💝R姐貼心提醒💝

R姐提醒你，財富傳承還是要預先規劃，才不會讓留給子孫的禮物變成驚嚇！而且禮物還分給國稅局一大半！😭😭

#發生在別人身上是故事

#發生在自己身上是事故

#遺產稅繳不出來怎麼辦

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷

#繼承 #財富傳承 #繳不出遺產稅

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

2026-01-06 23:23 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】

—— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

台北市長蔣萬安去年底在雙城論壇發表的8分鐘演說，北一女中的國文老師在班級群組分享，要學生聽聽市長的演講技巧，更直呼「真精彩」。不過遭到學生質疑「政治不入校園呢？」

我看完蔣萬安8分鐘的演說，拿掉政黨與立場，不論是不是政治人物，都可以跟蔣萬安學習的演說表達力。

▋1 氣勢和自信做好做滿。

他上台後沒有急著開口，而是眼光掃過全場，微笑、站穩，再說第一句話。觀眾在他開口前，就已經被他的自信氣勢帥氣「接住」了。

▋2 幾乎沒有念稿感

不管有沒有題字機，他的眼睛都在看人。很多人一說話，眼神就追著字跑，溫度瞬間歸零，沒有感情，觀眾真的看的出來，聽得出來。甚至脫稿演出，不知道在說啥？

蔣萬安這場幾乎沒有。

▋3 語調有設計

講到1999、市政效率、生生喝鮮奶，語氣鏗鏘有力。提到1219北捷攻擊事件，語調自然放慢、變沉，情緒跟著轉彎，觀眾會跟著走。

▋4 豐富的肢體語言

提到賽先生、德先生，拳頭一握、比出2，視覺焦點立刻被鎖住。你不用記內容，也知道那一刻是重點。

▋5 一開場就吸睛

他說「飛越台灣海峽並不容易」，暗喻之前的卡關，陳述感受加一個停頓，掌聲就出現，高手讓觀眾替他說完沒說出口的話。

▋6 對比法印象深刻

「接觸」比「牴觸」好

「對話」比「對抗」好

「了解」比「誤解」好

「互動」比「衝動」好。

四組排比淬鍊，一句一句敲進腦袋。

▋7 比喻法是高招

蔣萬安說「雙城好，兩岸好」，上海就像是一棵聖誕樹—這是長篇小說「繁花」的作者金宇澄說的。「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」這招厲害，連繁花都用上了。高招。

▋8 用溫度政策行銷

以1999市政回應、生生喝鮮奶說明學生每周有牛奶喝，他把治理拆成高度與溫度，讓冷冰冰的政策變成日常感受。

如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

▋9 金句結尾鏗鏘有力

蔣萬安說，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。「這是我的期待，也是我努力的方向。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功「雙城好，兩岸好。」

▋10 幾乎沒有贅字

沒有嗯、沒有那，代表這不是臨時抱佛腳，是練到肌肉記憶的結果。

如果是你，這8分鐘，就算背稿，可以游刃有餘，匆匆容容？

你可以不同意他的政治立場，但很難否認，蔣萬安確實說出影響力。

這８分鐘演講，我相信，絕對不是一次就完成，刻意練習再練習，才能成就這一場致詞。為他的認真，努力以及超強記憶力拍拍手。




中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#老師 #上海 #蔣萬安

從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏

從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏

2025-12-30 18:04 女子漾／編輯許智捷
從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏。
從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏。圖／小紅書、侯明昊@官方微博

如果要選出 2025 年中國影劇圈最不能忽視的名字，侯明昊一定榜上有名。他不只是長得精緻、被封為「猴系帥哥」的高顏值代表，更是一位背景硬核、才華全面、角色跨度極大的實力型演員。

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

從年底接連霸榜的《玉茗茶骨》《逍遙》，到全年多部作品《入青雲》、《大夢歸離》等輪番上線，不只曝光密集，更關鍵的是每一個角色都讓人記住「不一樣的他」。

以下用 6 件事，帶你重新認識這位在 2025 年真正站上核心舞台的名字。

1. 2025 年「霸屏劇王」：一年四部全是話題作

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

2025 年成為侯明昊演藝生涯的重要轉折點。年底開播的《玉茗茶骨》中，他飾演落難狀元「陸江來」，外表溫順、內心腹黑，被網友封為「茶裡茶氣天花板」、「男版魏瓔珞」，成功顛覆過往少年形象。

隨後在《逍遙》中，他與譚松韻搭檔化身銀髮妖王「紅燁」，氣場與性張力全面升級，穩坐「仙俠劇門面」。同年《入青雲》、《大夢歸離》接連播出，更展現他往成熟、層次型角色轉型的企圖。

2. 「軍三代」出身 在部隊大院長大的演員

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊身上的自律與穩定氣場，來自他的成長背景。身為土生土長的北京人，爺爺、父親與大伯皆為軍人，自小在部隊大院長大，這種嚴謹的家教讓他極度自律，且具備一種不輕言放棄的韌性。即便進入演藝圈，他也始終保持著低調、不走捷徑的處事態度。

3. 「手風琴王子」是真的有底子

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊從來不只是靠臉吃飯的偶像。在紀律與藝術並行的家庭環境中長大，父母一路支持他的音樂興趣，他 4 歲開始學習手風琴，練琴長達 8 年，曾拿下北京市一等獎。長時間練習，甚至讓大腿被琴身夾破，卻也磨出了超乎年齡的耐力與專注力。

他也曾公開以義大利文演唱聲樂作品，音準與共鳴都展現專業水準，證明鏡頭之外，他同樣有紮實實力撐起舞台。

4. 曾是 SM 練習生？15 歲赴訓練

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊 15 歲時就獨自赴韓，在 SM 娛樂接受長達一年半的練習生訓練，唱跳、舞台、體能樣樣從零開始磨。即使最後沒能在韓國出道，他也沒有停下來。2014 年轉戰選秀舞台，在層層淘汰中被看見，以「Fresh 極客少年團」成員身分出道，與曾舜晞等人一起走過團體時期。

圖／抖音
圖／抖音

兩年後選擇離開團體，那段年少時咬牙撐過的訓練，成了他日後站在鏡頭前最穩定、也最值得信賴的底氣。

5. 穿衣顯瘦、脫衣有肉：演藝圈公認的自律天花板

圖／小紅書
圖／小紅書

侯明昊的身材反差，是不少粉絲入坑關鍵。他是出了名的運動狂熱者，愛打籃球到在橫店自建球場，拍戲空檔也不放過訓練。滑板、滑雪、游泳、重機樣樣來，甚至因拍戲考照後愛上騎車，常與愛車 Indian Chief 同框。長期自律累積的體態，也讓他在古裝與現代戲間切換自如。

6. 「明知不可為而為」：他不是走捷徑的那種人

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊曾用一句話形容自己的人生選擇：「明知不可為而為。」從最初不被看好能撐起古裝角色，到如今成為公認的「古裝神顏」，他始終選擇挑戰舒適圈，而不是複製成功公式。

更少人知道的是，他 18 歲起便低調資助貧困兒童，成為當年最年輕的明星慈善家之一，卻從未主動對外宣傳。對侯明昊而言，似乎被看見從來不是目標，把角色站穩，才是他一路走到現在的方式。

#古裝 #侯明昊 #入青雲 #玉茗茶骨

