2026-01-08 16:43 女子漾／編輯周意軒
49歲金曲歌王蕭煌奇宣布結婚！甜曬喜訊照 幽默認了：今天剛好沒工作
2026 年才剛開始，演藝圈就傳出一樁溫暖喜訊。49 歲金曲歌王蕭煌奇今（8）日正式宣布結婚，透過華納音樂在官方臉書公開好消息，幽默寫下：「2026，這次沒有在跟你各位開玩笑！恭喜我們煌奇老師升級人生新角色，祝煌奇老師和奇嫂新婚快樂。」消息曝光後，立刻湧入大量祝福。
交往一年多修成正果 低調完成登記
蕭煌奇透露，自己與交往一年多的女友於今日前往戶政事務所完成結婚登記，在家人見證下，迎來人生重要時刻。對於另一半身分，他一貫低調，僅表示兩人是透過朋友介紹認識，因為聊得來、相處自在，加上對方也十分喜歡他的音樂，在相處一年多後，決定攜手共組家庭。
談到選擇今天登記的原因，蕭煌奇依舊不改幽默本色，笑說：「剛好今天沒有工作、沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」一句話展現他一貫的親切與真誠，也讓不少歌迷直呼「很蕭煌奇」。
事業、人生雙豐收 去年成績單亮眼
回顧蕭煌奇去年的表現，可說是事業與人生同步豐收。他不僅參加世壯運並奪下金牌，展現驚人運動實力；國語專輯《沒事的》第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，同時推出全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並特地前往北京舉辦發布會，作品能量橫跨華語與台語市場。
此外，他也在台北流行音樂中心舉辦出道 20 周年演唱會《朋友你現在好嗎？》，用音樂回顧一路走來的人生歷程，獲得歌迷高度肯定。
2026 開年震撼彈 粉絲湧入祝福
在事業站上新高點之際，蕭煌奇選擇在 2026 年初公開人生新篇章，消息一出，歌迷與圈內好友紛紛留言祝賀。對此，他也感性表示，感謝一路以來身邊朋友的祝福與支持，這份幸福對他而言格外珍貴。