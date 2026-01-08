2026-01-08 17:12 女子漾／編輯王廷羽
南韓罕見雙女主犯罪片！韓韶禧 × 全鐘瑞主演《末路雙嬌》頂流女神正面硬碰
由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作團隊操刀的南韓犯罪電影《末路雙嬌》，正式定檔 2026 年 1 月 30 日 在台上映。電影集結韓韶禧、全鐘瑞兩位頂流女星首度同台，以罕見的雙女主設定展開一場高速逃亡行動，融合黑色電影美學、緊湊節奏與人性拉扯，在尚未上映前便已橫掃國際影展，成為年度最受矚目的話題作品之一。
《末路雙嬌》電影劇情
電影故事發生在華麗卻冰冷的都市之中。美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則遊走於聲色場所，原以為即將迎來平凡穩定的人生，卻因一場詐騙失去一切。走投無路之際，她與同居如家人般親密的好友道敬（全鐘瑞飾演）做出關鍵決定，企圖從賭場老闆（金聖喆飾演）手中竊取非法資金，作為翻轉人生的唯一機會。
然而，兩人卻在藏匿黑錢的地點意外發現大量金條，事態瞬間失控，也讓她們被捲入一場牽涉多方勢力、無法回頭的危險追逐戰。在欲望、謊言與求生本能交織的黑暗世界中，每一步都可能致命。
《末路雙嬌》由李煥擔任編劇與導演，他曾以《朴花英》、《那些大人們不懂的事》在影壇引起強烈討論，擅長描繪被社會推向邊緣的人物狀態。本片延續其風格，以簡潔卻強烈的主線，透過連環追逐與壓迫式敘事，將緊張感推至極限。
韓韶禧與全鐘瑞的首度合作更是話題焦點。兩人從狂野奔放到細膩情感的層次轉換，展現截然不同卻彼此呼應的角色魅力。韓韶禧形容這個角色「像是從天而降的劇本」，而全鐘瑞則表示，能與同齡女演員共同拍攝如此動感刺激的作品，對她而言意義重大。
電影尚未正式上映，便強勢入選多倫多影展、釜山影展、夏威夷影展等國際影展，並勇奪倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」。影評普遍盛讚電影兼具刺激腎上腺素的動作場面，以及深刻的人性情感描寫，成功拓展當代新黑色電影的類型邊界。
音樂部分由人氣嘻哈音樂人 GRAY 擔任音樂總監，並邀請華莎、金完宣、DeVita、Hoody、安信愛等多位女歌手參與演唱，融合洗鍊節拍與都市感性，為電影注入強烈潮流氣息，進一步放大角色的情緒張力與逃亡節奏。
《末路雙嬌》1月30日於台灣上映。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower