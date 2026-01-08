2026-01-08 17:00 造咖
BTS將來台巡演？2026大事件「4大傳奇韓男團」回歸！BTS發專輯、BIGBANG一王者歸位
KPOP粉絲們！準備好接下來的韓流帝王大戰了嗎？在歌謠界各時代呼風喚雨的「4組傳奇韓國男團」，正準備好在2026年排隊回歸，神仙對決即將開打。
2026傳奇韓男團回歸1.
Bigbang
又等了一個「春夏秋冬」，傳奇男團「BIGBANG」即將在今年滿出道20週年的大日子正式歸位，隊長GD（權志龍）在去年於個人演唱會、年末頒獎典禮就提前預告回歸的消息，首個公開行程將會合體成員太陽、大聲站上美國Coachella音樂節的舞台，另外，曾經也是BIGBANG一員的T.O.P（崔勝鉉），也驚喜宣布將睽違13年帶著SOLO專輯《ANOTHER DIMENSION》重返歌手身份，對粉絲來說意義非凡。
大家都應該還記得GD在去年台北小巨蛋展開首場演出，不僅帶來連串人氣夯曲，更在萬人尖叫中親口宣布：「BIGBANG明年會來台灣，我們明年見！」真的很讓人期待～
2026傳奇韓男團回歸2.
BTS防彈少年團
全世界的阿米（A.R.M.Y）久等了！防彈少年團（BTS）自從全員「軍畢」退伍後，就在準備這一刻，宣告將於今年3月攜正規5輯回歸，這也是7個成員在各自事業領域上衝刺後，時隔3年9個月的完整體大團圓，所屬經紀公司證實，BTS將於3月20日推出全新正規專輯，消息一出，立刻讓全球ARMY陷入暴動，專輯預計會收錄防彈少年團親自參與創作的14首歌曲，一次讓粉絲們聽好聽滿，甚至連世界巡迴演唱會也排上日程。
更讓人開心的消息是他們也將展開史上最大規模的65場世界巡演，並且預計在2026下半年安排台灣場，官方表示：「巡演詳細行程將於1月14日凌晨12點公布。」實際檔期與售票細節，粉絲請等待主辦單位正式公告吧！
2026傳奇韓男團回歸3.
KPOP歌謠圈回憶殺〈咆哮（Growl）〉一出，相信很多粉絲淚崩了吧？EXO以Suho、燦烈、KAI、D.O.、世勳以及Lay「6人體制重新出發」，在去年年末的「2025 MMA（Melon Music Awards）」上重現〈狼與美女〉、〈Love Shot〉、〈咆哮〉等經典舞台引爆驚人迴響，將於 1月19日 帶著第八張正規專輯《REVERXE》出擊。
2026傳奇韓男團回歸4.
《PRODUCE 101》第二季的選秀代表男團「Wanna One」居然要滿血復活了？Mnet在1月1日元旦釋出「2026 COMING SOON」的神秘影片，以〈Spring Breeze〉的歌詞「我們再次相見」投下回歸重磅消息，接著有相關人士透露正在規劃一檔「團體綜藝節目」，讓粉絲們大呼：「活久見。」
【本文為造咖授權提供】
延伸閱讀
GD唱到感動告白：「台灣是很特別的地方」 明年帶BIGBANG回來開20週年演唱會！
韓國《12月男團品牌聲量榜》出爐！BTS再度奪冠，EXO暴衝、TWS竄紅、CORTIS也進榜
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower