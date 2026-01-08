2026-01-08 16:03 陳唯君
全家瘋走路種花！網：爸媽連續日走萬步，走到鞋子磨平
近日有民眾在社群上分享，自己的家人瘋玩皮克敏，甚至還特地做海報來慶祝遊戲成就達成，連家裡的群駔每天也充斥著各種遊戲的訊息，爸爸更是走到鞋子磨平的誇張行徑，文章一發出後也引起許多玩家的共鳴，底下網友也紛紛留言家人玩瘋的情形，有人說皮克敏即將成為繼寶可夢後，台灣人瘋玩的現象級遊戲，也有部分網友在底下交流久走鞋款的討論，由此可見有許多玩家都因為遊戲，愛上了散步，社群上也充斥著各種相關的文章。
有網友日前在Threads上發文分享自己家人瘋玩皮克敏的事蹟，圖片中網友爸媽拿著「賀！連續一周日走萬部成就達成」的海報，網友也曬出家裡群組的截圖，每天都充斥的散步邀約、打蘑菇邀請，爸爸甚至走到鞋子都磨破了，為此網友還貼心買了新鞋送給爸媽，並發文詢問大家的爸媽都為了玩皮克敏做了什麼誇張的事，有網友回覆自己爸爸都會邊走路邊搖手機偷吃步，甚至還有網友留言：全台有多少家族群組叫做「我們這一家」？，認真走路的網友則在底下討論哪些鞋款能夠減輕腳的負擔。
網友送給爸媽的鞋款，為台灣品牌「USTINI我挺你健康鞋」的「豹豹極地鞋」，品牌小編也在文章底下與網友互動留言，USTINI表示，公司內部也有許多皮克敏瘋狂玩家，自家品牌超輕量的設計，融合雙層共構的3D大底及搖擺省力結構，以及360度足弓支撐設計，都能透過支撐與緩衝結構分散步行壓力，讓玩家可以輕鬆達成日走萬步的成就，此外多國「排靜電」專利，也讓散步種花的同時，能為身體釋放靜電，一舉多得，因此被許多「皮友」推薦。
文章發出後也吸引眾多玩家留言分享「爸爸穿粉色鞋子好蝦趴喔」、「根本我家，爸媽每晚都揪團種花，沒種滿還不回家，穿一雙好走的鞋超重要！！」、「爸爸穿粉色豹豹鞋也太可愛！我們家是媽媽穿」、「我也因為長輩太愛陪皮克敏走路幫他們換鞋，看起來我們買的是同款我挺你豹豹鞋」，可以看出全台瘋玩皮克敏的程度，也讓更多民眾愛上出門散步！
