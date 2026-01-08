2026-01-08 16:08 女子漾／編輯王廷羽
《咒的多重宇宙》沉浸式體驗登場！活動時間、地點、票價一次看
曾被觀眾封為「臺灣影史最強恐怖片」的電影《咒》，上映三年後正式打破銀幕界線，以大型實體活動形式回歸。《咒的多重宇宙》沉浸式體驗將於 2026 年 3 月限時登場，選址臺北信義區山林夜間場域，邀請影迷從「觀看恐怖」轉為「走進恐怖」，親身踏入《咒》的世界。
電影世界觀實體化，恐怖不再只存在於畫面
《咒的多重宇宙》以電影原有世界觀為核心，轉化為可被行走、聆聽與參與的沉浸式夜間體驗。活動結合 LIVE 電影音樂會、沉浸式演出、互動體驗與自由探索，觀眾不再只是坐在黑暗中觀看影像，而是實際成為故事的一部分，在山林夜色中展開屬於自己的體驗路徑。整體設計從電影級聲音製作、空間調度到劇場敘事節奏層層串聯，熟悉的「細思極恐」元素被全面放大，讓恐怖不只存在於銀幕，而是發生在觀眾身邊。
三方團隊聯手打造，影視文本轉化現場體驗
活動由 MUSDM、濪濪、故事工場文創三方共同主辦，並由故事工廠協辦。故事工廠過去曾推出《我們與惡的距離》全民公投劇場版、《火神的眼淚》音樂劇，擅長將影視作品轉化為高臨場感的舞台與沉浸式體驗。活動導演由故事工廠核心創作成員黃致凱擔綱，他曾創作《一個公務員的意外死亡》、《莊子兵法》等作品，並操刀多部影視改編劇場。黃致凱形容，《咒的多重宇宙》是臺灣首度在戶外山林打造的沉浸式恐怖電影音樂會，觀眾在觀看影像、聆聽音樂的同時，角色、儀式與詛咒事件會直接發生在身邊，整體體驗如同一場「集體催眠」。
兩條互動路線，自行選擇體驗方式
活動中特別設計互動體驗「與咒同行」，觀眾可於購票時選擇兩條不同體驗路線。偏好密閉空間、壓迫感恐怖的觀眾，可選擇密室型體驗「朵朵的召喚」；喜愛戶外探索與環境氛圍的，則可挑戰「破鬼特攻隊」。不同選擇，將帶來不同的體驗節奏與故事走向。
LIVE 電影音樂會升級，聲音成為恐怖關鍵
以《咒》為靈感打造的 LIVE 電影音樂會，是本次活動的重要亮點之一。原有電影聲音元素在現場重新編排，加入弦樂、打擊樂、嗩吶等樂手編制，並結合山林自然環境聲響，形成立體包覆式的聲音體驗。
音樂由金馬獎最佳原創電影音樂入圍、最佳音效得主李銘杰親自操刀，他曾參與《紅衣小女孩》系列、《誰是被害者》、《逆局》等作品。李銘杰表示，《咒的多重宇宙》是一場「各領域高手全到齊」的合作，現場將結合真人演員與樂手共同重現場景，陳家莊神祕遊行隊伍也將現身，讓影像與現實交錯，營造前所未有的臨場恐怖感。
拍照、餐飲與算命體驗一次到位
除了核心演出內容，《咒的多重宇宙》也同步規劃多項延伸體驗，讓整趟夜間行程更加完整。現場設有拍照區「與咒拍」，重現電影中的經典場景，讓影迷能在熟悉又詭譎的畫面中留下專屬紀錄，將恐怖記憶實體化帶回家。餐飲體驗同樣呼應《咒》的世界觀設計，每位觀眾皆可憑票兌換主題餐點一份，並於指定時段享有精釀靈水 Happy Hour 免費暢飲，在緊張與沉浸之間，為夜晚節奏增添另一層轉換。
活動更特別安排「除咒問命」互動體驗，邀請算命老師進駐現場，提供八字、紫微斗數與塔羅等占卜服務。購票觀眾可透過抽籤方式獲得算命機會，讓未知與命運成為體驗的一部分，也為整場活動增添更多討論度與話題性。
《咒的多重宇宙》活動資訊整理活動日期：
2026/3/12（四）–3/14（六）
2026/3/20（五）–3/21（六）
2026/3/27（五）–3/28（六）
活動時間：18:00–23:30
活動地點：微遠虎山
票種票價：深咒票 2,400 元／微咒票 2,000 元（詳細內容依售票官網為準）
售票官網：https://storyworks.tw/en00Pmiuy
