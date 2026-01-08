2026-01-08 15:32 女子漾／編輯許智捷
把放鬆變成日常！LUSH 2025 熱銷 TOP10 盤點：必收儀式感洗護清單
迎接新的一年，不少消費者開始為新生活建立屬於自己的儀式感。以新鮮手作、天然原料與多元香氛聞名的 LUSH，近年透過沐浴、洗髮與按摩等產品，回應市場對放慢生活節奏與日常放鬆的需求，也讓清潔與香氛成為日常生活中的固定片刻。
以下整理 LUSH 公布的 2025 年度 TOP10 熱銷產品，趕快加入口袋名單吧！
TOP 1｜甜睡時光鎂鹽按摩芭
自去年在社群掀起熱烈討論後，「甜睡時光鎂鹽按摩芭」一路穩坐 LUSH 銷售冠軍，2025 年再度拿下 TOP 1。
產品揉合薰衣草精萃、洋甘菊精油與橙花精油，每 5 克含有 122 毫克鎂添加，成為許多人睡前放鬆、轉換狀態的固定步驟。
TOP 2｜山葵洗髮露
被不少人評價「洗完真的有感」的山葵洗髮露，以新鮮辣根、咖啡因粉與薄荷醇為基底，主打活絡頭皮。玫瑰、梔子花與西西里檸檬精油交織出淡雅香氣，清爽卻不刺激。
配方中加入海鹽幫助增加髮根豐盈感，搭配初榨橄欖油滋養髮根，讓這款洗髮露在清潔、調理與日常修護之間取得平衡。
TOP 3｜睡公主沐浴露
睡公主沐浴露長年穩居人氣榜單，2025 年依舊名列前茅。燕麥奶與鹿角菜膠能舒緩並軟化肌膚，搭配薰衣草花浸泡液與薰衣草精油，讓忙碌一整天後的沐浴時光，多了一份安定感。
依蘭依蘭精油的加入，讓香氣更加柔和圓潤，也成為不少人在難以入眠時的放鬆選擇。
TOP 4｜圓滿結局鎂鹽按摩芭
同樣含有鎂元素的圓滿結局鎂鹽按摩芭，榮登年度熱銷第 4 名。產品富含金縷梅與山金車等成分，搭配胡椒薄荷精油、尤加利葉精油與苦薄荷精，氣味清新卻不過於刺激。
薄荷醇有助於身體吸收鎂成分，成為許多人在情緒緊繃、需要快速放鬆時的日常選擇。
TOP 5｜和諧心靈沐浴露
延續 31 年的和諧心靈香氣，至今仍是 LUSH 最具代表性的氣味之一。辛香廣藿香與明亮柑橘層層交織，大地調性讓人心情沉靜，將日常沐浴昇華為一段與自己相處的時間。
產品推出多種容量，無論居家使用或外出攜帶，都能隨時享受熟悉的香氣陪伴。
TOP 6｜再新洗髮皂
固體型態的再新洗髮皂，長年是 LUSH 裸裝產品的代表。肉桂葉、丁香苞與胡椒薄荷成分可活絡頭皮，蕁麻與胡椒薄荷浸泡液協助調理頭皮狀態。
迷迭香的加入，讓髮絲洗後更顯光澤，也成為不少人回購多次的洗髮選擇。
TOP 7｜睡公主泡泡浴芭
睡公主泡泡浴芭延續甜睡系列的薰衣草調性，泡泡柔軟細緻，草本香氣溫和包覆肌膚。躺進浴缸的那一刻，彷彿把一天的疲憊慢慢放下。
對薰衣草愛好者來說，這是一款能讓沐浴變成放鬆儀式的泡澡選擇。
TOP 8｜Dirty 身體噴霧
LUSH 身體噴霧可使用於身體、織物與空間，其中 Dirty 身體噴霧以薄荷、龍蒿與檀香為基調，交織橙花香氣，清新卻不甜膩。不少人形容它為「乾淨系代表香」，成為日常隨手補香的高人氣款。
TOP 9｜水果特調洗髮露
水果特調洗髮露集結新鮮木瓜、鳳梨、奇異果與芒果汁，搭配有機特級初榨橄欖油與荷荷巴油，協助強韌髮絲。
海鹽讓髮絲更柔軟，海藻維持亮澤度，胡椒薄荷與杜松果則協助調理頭皮，是兼顧清潔與修護的綜合型洗髮產品。
TOP 10｜燕麥奶護髮噴霧（免沖洗）
燕麥奶護髮噴霧採用純素配方，加入杏仁奶、椰奶與燕麥奶進行補濕修護，質地輕盈不黏膩，適合各種髮質使用。
免沖洗的便利設計，讓它成為許多人洗後整理、外出前快速照顧髮絲的固定步驟，也創下全球每 22 秒賣出一瓶的銷售成績。
