北川景子全素顏演出《午夜之花》　向森田望智告白「我希望你成為我的家人」

日本導演內田英治繼五年前以《午夜天鵝》勇奪日本奧斯卡最佳影片後，再度推出自編自導的原創電影《午夜之花》，延續他一貫關注人性邊緣與情感困境的創作風格。這次，內田英治找來過往總給人亮眼形象的北川景子，挑戰演出一名為了替孩子完成夢想，不惜鋌而走險、非法販售毒品的單親媽媽「夏希」，顛覆形象的演出一曝光便引發高度討論。

《午夜之花》電影劇情

《午夜之花》描述單親媽媽夏希為了躲避債主，帶著兩個孩子逃往東京，即使日夜兼職拚命工作，仍難以維持生計。某個夜晚，她意外撞見毒品交易現場，為了孩子的夢想決定孤注一擲，並與內心同樣孤獨的格鬥選手多摩惠組成搭檔，進行更危險的交易。然而，一名女學生的意外身亡，卻讓她們的人生走向難以預料的轉折。

為貼近角色狀態，北川景子在片中幾乎全程素顏上陣，蒼白膚色搭配染成藍色的頭髮，營造出長期在社會邊緣掙扎的疲憊與不安感，讓角色更添神秘氣息。與她搭檔演出的，則是以《全裸監督》一戰成名的森田望智，飾演負責在交易時保護夏希的地下格鬥選手多摩惠。兩人在片中從互不相識到相互依靠，在黑暗世界中建立起深刻連結，將女性之間最真摯、也最脆弱的情誼細膩呈現。

被生活逼到絕境的夏希，曾在片中直接向多摩惠喊話：「我希望你可以成為我的家人，和我一起守護我的孩子！」這句台詞成為全片最動人的情感核心，也讓觀眾看見非血緣卻同樣深刻的守護關係。兩人突破性的演出，分別獲得報知電影獎最佳女主角與最佳女配角肯定，實力備受影壇認可。

除了情感戲層層堆疊，《午夜之花》中也安排了唱歌橋段，讓北川景子在開拍前一度緊張不已。她笑稱，片中另外兩位男演員佐久間大介與澀谷龍太皆出身音樂圈，私下三人經常聊音樂，為了這場演出，她特別向身為樂團主唱的澀谷龍太請教，沒想到對方只給了她一句關鍵建議：「唱歌重要的不是技巧，而是靈魂！」也讓她放下壓力，專注投入角色情感。

談到接下這部作品的契機，北川景子透露，自己與內田英治導演其實早在日劇《落日》合作時便已結緣，當時導演便曾向她表示，希望未來能在自己親自編劇的作品中再次合作，《午夜之花》也因此促成。近年成為母親的她，在閱讀劇本時，對夏希為了孩子不惜一切的選擇特別有感觸。

北川景子坦言，片中夏希的行為或許極端，但她認為每個父母在教養孩子的過程中，都一定會犯錯，也都在不斷嘗試與摸索如何盡全力守護孩子。「夏希始終沒有放棄努力，這一點讓我非常感動。」她也分享，與片中飾演兒女的小演員相處十分融洽，長時間拍攝下來，她很快發現若孩子玩得太久，容易累到睡著，因此會刻意避免過於激烈的互動，想辦法讓孩子們保持體力完成拍攝。即便沒有刻意扮演母親角色，孩子們仍自然地與她建立親密關係，互動就像真正的母子般真實。

《午夜之花》將於 2 月 6 日在台上映，超值預售套票已於天馬行空官方表單與博客來售票網同步開賣，購買單人套票即可獲得「A3 中文紀念海報」一張。