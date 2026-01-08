《爆彈》還沒上映先起雞皮疙瘩！山田裕貴、佐藤二朗對戲火花太猛

山田裕貴也提到，從小說讀到劇本，他最著迷的就是角色之間的對話張力。《爆彈》裡的每個角色都不是單純的功能性人物，都被刻畫得非常立體。圖/官方提供

日本話題懸疑電影《爆彈》即將在台上映，幕前幕後的火花也搶先引爆討論。由《家族真命苦》《戀愛可以持續到天長地久》導演永井聰執導，改編自作家吳勝浩同名暢銷推理小說，集結山田裕貴、伊藤沙莉、染谷將太、坂東龍汰、渡部篤郎、佐藤二朗等實力派演員同台飆戲，被日媒形容是「角色魅力完全不輸謎團本身」的心理懸疑之作。

近年作品不斷的山田裕貴，這次在《爆彈》中飾演談判專家「類家」，是一名不按牌理出牌、智商超群的怪才型角色。頂著一頭爆炸頭、戴著眼鏡，西裝卻搭配運動鞋，第一眼就讓人印象深刻。為了貼近原作設定，山田裕貴也親自參與角色造型討論，從服裝到整體氣場都反覆調整。導演永井聰也笑說，定裝過程其實比想像中困難，原因竟然是——「山田裕貴的身材實在太好」。導演坦言，一開始怎麼試西裝都像名模在走秀。

「我懂他的孤獨」山田裕貴坦言對類家角色很有共鳴

談到類家這個角色，山田裕貴也透露自己其實非常有共鳴。他直言，雖然自己不像類家那樣聰明，但完全能理解他的心理狀態。

「他聰明到沒有朋友，覺得身邊的人都很愚蠢，對生活和人性不抱太多期待，常常會有『不如乾脆毀掉一切』的念頭，但又有點捨不得。」這種充滿矛盾、壓抑又孤獨的情緒，正是山田裕貴在演出時最想呈現的部分。

審訊室對笑不是劇本！山田裕貴 × 佐藤二朗即興對戲成名場面

片中最讓人印象深刻的一幕，莫過於山田裕貴與佐藤二朗在審訊室對峙，卻突然相視而笑的橋段。這場戲後來被工作人員形容為「現場直接起雞皮疙瘩」，而這一切，其實完全不在原本的劇本裡。

山田裕貴透露，這是他在與佐藤二朗對戲時，自然而然產生的即興演出。他形容那是一種只有角色之間才能理解的氛圍：「在那麼緊張的情境下，只有鈴木和類家可以輕鬆地笑出來，因為他們之間有一種『只有我們才懂彼此』的火花。」

也正是這種難以言喻的默契，讓這場戲成為全片最耐人尋味的瞬間之一。

《爆彈》劇情簡介：一句話都是提示，一場不能輸的猜謎遊戲

一名酒後鬧事被帶回警局的男子鈴木，自稱突然獲得感應，並準確預告了秋葉原的爆炸案，還放話「從現在開始將有三回合的爆炸」。

隨著街頭接連傳出爆炸聲，東京陷入恐慌。炸彈究竟被安置在哪裡？目的又是什麼？鈴木到底是誰？警方為了阻止悲劇，只能找來談判專家類家，卻發現嫌犯早已設下層層謎題。

每一句話都是線索、每一個挑戰都是倒數，這場連續爆炸案宛如一場密室解謎遊戲，帶領警方在東京街頭展開一場與時間賽跑的生死追逐。

上映資訊與預售優惠一次看

電影《爆彈》將於 1 月 16 日全台上映。

