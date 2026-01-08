2026-01-08 13:45 女子漾／編輯黃冠婷
馬年居家佈置就選這組！IKEA FÖSSTA 新春系列限量登場
從玄關到客廳，一秒切換年節模式!奔馬鬃毛成焦點，動手編出新年好運造型
玄關作為迎福的第一站，可以先鋪上一張橘紅配色、印有動感奔馬圖案的 FÖSSTA 門墊，飛揚的鬃毛與奔跑姿態象徵韌性與前進的力量，也替新一年開啟繁榮好兆頭。
FÖSSTA 系列的視覺亮點一次看!
客廳佈置則可從 FÖSSTA 馬匹靠枕套開始，立體鬃毛可自由編織，造型變化度高，不只增添趣味，也象徵「馬到成功」的祝福；搭配柔和粉色調的FÖSSTA 金魚靠枕套，水墨線條描繪金魚悠游水草間的畫面，讓空間多了溫柔又不過度張揚的節慶感。還能加上靈感來自傳統走馬燈的FÖSSTA 金魚裝飾桌燈氣氛更到位！
外出走春也要有儀式感!
大容量 FÖSSTA 袋子，耐用又吸睛
準備走春、採買年貨或返鄉探親時，別忘了帶上 FÖSSTA 袋子。大容量設計好裝又耐用，奔馬圖案搭配立體鬃毛點綴，讓日常外出也多了一點新年的儀式感，從家裡佈置到出門在外，都能感受到奔騰好運一路相伴。
年年有魚！金魚白瓷餐具替圍爐餐桌加分!
年夜飯是一年中最珍貴的團聚時刻，餐桌佈置自然不能馬虎。FÖSSTA 沙拉碗以典雅白瓷為基底，外側點綴象徵「年年有餘」的金魚圖騰，大容量設計非常適合盛裝熱湯，為開席帶來滿滿好兆頭。
同系列的 FÖSSTA 湯盤，以金魚與水草細緻環繞盤緣，呈現金魚悠游水中的畫面，象徵新的一年好運源源不絕。上菜時搭配喜氣艷紅的 FÖSSTA 金魚隔熱墊，既實用又能成為餐桌亮點。餐墊則選用柔和紅粉色調的 FÖSSTA 餐墊，把福氣鋪滿整張餐桌。
馬年優惠一次整理!
滿額最高送 3,200 元，雙主餐優惠讓新年更有味道
不只居家換新裝，新年購物也能聰明省。IKEA 即日起至 2/4 推出宜家卡卡友獨享的「新年雙享禮」，家具家飾單筆消費滿 3,000 元可得 200 元商品抵用券，滿 5,000 元可得 500 元商品抵用券，最高可累積 3,200 元商品抵用券，非常適合除舊佈新時一起入手。
IKEA 也同步推出卡友限定的新年雙主餐優惠，暖胃又暖心!
「藥膳羊肉湯」（優惠價 168 元，優惠期間 1/1–2/28）以米酒、薑與多款藥材慢火熬煮，湯頭溫潤回甘，是冬天補氣暖身的好選擇。
「帕瑪森 8 盎斯肋眼牛排」（優惠價 369 元，優惠期間 1/1–1/31）經高溫烘烤鎖住肉汁，搭配帕瑪森白醬、奶油花椰米與烤水果玉米，口感層次豐富，吃得滿足又有節慶感。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower