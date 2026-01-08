2026-01-08 12:31 新頭條Thehubnews
灰色質感生活系列美學登場 — 你的清潔用品 也是居家裝潢的質感配件
隨著現代人對居家生活品質與裝潢美學的追求日益提升，家中的每個細節都成為體現品味的關鍵。然而，色彩鮮豔、視覺突兀的傳統清潔用品，往往會在選購上有點遲疑。
給講究生活質感的你! 我們不輕易妥協!
清潔用品領導品牌3M百利，推出灰色質感居家清潔用品系列，以低飽和、高質感的中性灰色調設計，完美呼應時下流行的無印風、工業風、簡約風、低調輕奢風等裝潢風格，讓清潔用品不再只是工具，更是你居家空間中一抹和諧的質感配件。你再也不用糾結於外表與功能上，3M百利為你準備好了!兼具清潔效率與高顏質的產品!
灰色質感生活美學：質感升級，與家完美融合
過去，清潔用品的功能性優先於美觀。但越來越多消費者重視『眼所見之處』 的和諧。鮮豔的紅、黃、藍色系，很難融入精緻的居家裝潢。因此推出能與各種材質（如：木紋、水泥、金屬）完美搭配的質感灰色系，徹底解決了清潔用品收納在檯面或開放空間時的突兀感。
本次「百利灰色質感生活」系列涵蓋了五款居家清潔必備單品，兼具高效清潔力與設計美感：
- 百利日系三層海綿菜瓜布： 特殊混珠除汙粒子，高效輔助去汙。日系簡約配色，適合現代廚房美學設計。
- 百利萬用刷(小圓刷)： 細緻刷毛，不易刮傷，省力握把設計。適用於餐具、浴缸、廚房或浴室水槽等多用途。也是放入洗碗機前的簡單刷洗的熱門小工具。
- 百利縫隙刷： 專為細節清潔打造，幫助清潔浴室角落、窗戶溝槽、排水溝槽、水龍頭周圍接縫等小區域的堆積汙垢。
- 百利灰色掛勾手套： 高質感乳膠手套，添加木炭溫和親膚，一改傳統手套的笨重感，清洗時也能保持時尚。
- 百利無痕雙層刮水刀： 大幅寬雙刮片，除汙輕鬆不留痕，簡約線條設計，可完美搭配玻璃或瓷磚牆面。
- Post it 狠黏便利貼莫蘭迪色系： 便利貼再也不只走高彩度色系，這款讓人 愛不釋手的質感灰階狠黏便利貼，連貼張便條紙也能提升居家美感氛圍。
迎春大掃除新選擇：百利灰色清潔用品 迎來質感新年
農曆春節將近，正是家家戶戶進行「除舊佈新」大掃除的關鍵時刻。「百利灰色質感生活」系列提供追求生活品質的消費者一個全新的選擇，讓你在忙碌的年前清潔階段，也能使用到視覺舒適、具設計感的專業工具。洗碗時，用著百利日系質感三層海綿菜瓜布，那優質的起泡力，搭配特殊混珠除汙粒子，一個兼具清潔力與美感的小工具，讓你的居家清潔有效率也充滿儀式感。你的居家清潔工具，不再需要被藏起來。即便是隨手放置，也能成為家裡最優雅的角落。打掃完，為自己沏一壺茶，或是來杯應景的熱紅酒，好好犒賞自己，生活美好儀式從此開始。3M百利陪你打造質感居家生活。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數