雙男神正面對決太犯規！《韓國製造》收視狂飆，玄彬大露肌肉、鄭雨盛狠話震撼觀眾。圖片來源：Disney+提供

Disney+ 驚悚動作韓劇《韓國製造》開播後聲勢持續飆升，不僅穩坐台灣、南韓與香港 Disney+ 收視冠軍，更在全球平台排行榜衝上第四名，被觀眾封為開春最強韓劇之一。由玄彬、鄭雨盛兩大男神聯手主演，諜對諜的緊張劇情加上角色之間的強烈對立，成功掀起高度討論。

最新一集中，玄彬飾演的大毒梟白冀兌為了躲避追查，緊急換下西裝、僅穿著輕薄內衣現身，一開場就大露結實手臂與精實身材，畫面曝光後立刻引爆社群，網友直呼「完全移不開眼睛」。這一幕也被點名為《韓國製造》目前最具話題性的名場面之一。

與他正面對峙的，是由鄭雨盛飾演的正義檢察官張健榮。劇中屢次追查白冀兌未果的他，將怒氣轉向其弟弟白冀憲（禹棹奐 飾），隔空放話「一定要讓白冀兌付出代價、接受法律制裁」，讓雙男神的對決火藥味再升級。不過戲裡針鋒相對，戲外感情卻相當融洽，鄭雨盛更笑說自己原本不會打高爾夫，為了多培養一個興趣、也能和玄彬多相處，特地買了球桿開始練習，現在兩人常一起打球。

談到合作，鄭雨盛表示，兩人在劇中有許多衝突場面，如果沒有足夠默契，很難呈現角色的多面性，「我們嘗試了各種不同的表演方式，才能讓對立更有層次」。玄彬也回應，鄭雨盛是能讓對戲演員感到自在的人，讓片場始終維持輕鬆氣氛。

劇情方面，《韓國製造》隨著故事推進逐漸進入高潮。張健榮率領特搜小隊積極佈線，試圖掌握白冀兌的犯罪證據；另一方面，日本黑幫大老之女池田愉至（元志安 飾）也察覺白冀兌的野心，試圖藉由軍中事件打擊其弟弟白冀憲，卻反被白冀兌以強硬手段壓制，展現其不擇手段的梟雄本色。

飾演弟弟的禹棹奐戲外大讚玄彬是「好哥哥」，不僅在表演上給予許多建議，也讓他每天都能學到新東西。談到印象最深刻的拍攝經驗，他提及曾在泰國取景，拍攝地點附近常有大象出沒，讓他笑說每天都提心吊膽，幸好最後仍平安完成拍攝。

最新一集劇情尾聲更留下巨大懸念，張健榮在深夜大雨中騎車外出，最後卻只留下倒在地上的單車畫面，生死未卜，讓觀眾相當揪心。《韓國製造》背景設定在 1970 年代動盪的韓國，描繪白冀兌在金錢與權力誘惑下不斷擴張勢力，卻遭遇正義檢察官緊追不放的危險雙面人生。年度諜報動作大戲《韓國製造》每週三於 Disney+ 更新，將於 1 月 14 日迎來最終完結。