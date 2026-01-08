穿越時空的終身考績：拆解古代皇帝的 KPI 考核與命名系統──皇帝稱號由來

【原來古代也有「年終考核」？而且評語一留就是幾千年！】

新的一年到來，最近各大公司是否都在進行考績審核，講到考核，大家可能會想到辦公室裡的 KPI。

但您知道嗎？古代皇帝其實也有一套超嚴格的「售後評價系統」。古代皇帝駕崩後，後人會根據他這輩子的「KPI 績效」給予不同的評價。

今天老師就來幫大家拆解這套古代皇室的「年終考核系統」！

一、廟號——你是「集團創辦人」還是「專業經理人」？

首先是「廟號」，這是放在太廟裡供奉的名號，看的是「創業功勞」。

「祖」字輩（創業一代）： 通常是白手起家的「集團創辦人」。

像是漢高祖劉邦、宋太祖趙匡胤。

看到「祖」字就知道，這江山是他拿命拚回來的，KPI 表現通常是開創性的滿分。

「宗」字輩（專業經理人）： 就是「接班人」，負責發揚光大、穩固制度。

最有名的就是唐太宗李世民，雖然是二代接班，但把公司經營成「大唐盛世」這塊業界金字招牌。

二、諡號——歷史給你的「畢業評語」

這部分叫做「諡號」，是根據皇帝這輩子的德行與為人，由後人給出的終身評價。

頂尖優等生——「文」： 這通常是最高榮譽，代表勤學好問、慈惠愛民。譬如漢文帝，那是所有皇帝夢寐以求的評語。

這通常是最高榮譽，代表勤學好問、慈惠愛民。譬如漢文帝，那是所有皇帝夢寐以求的評語。 好人卡代表——「惠」： 這就是大家常問的：為什麼「惠」聽起來很棒，但叫「惠帝」的多半能力平平？在考核系統裡，「惠」代表「為人厚道，但性格軟弱，實權常被掌控」。

經典案例：晉惠帝與他的「肉糜粥」講到晉惠帝，大家一定聽過那個著名的歷史故事。當年天下大饑荒，百姓沒米吃、餓死在路邊。晉惠帝聽了之後，非常不解地問了一句：「何不食肉糜？」（為什麼不喝肉粥呢？）

其實，他並不是像紂王那樣殘暴，他只是真的「好傻好天真」。他生長在深宮，完全不了解民間疾苦。雖然心腸不壞，但這種「脫離現實的善良」對國家來說，卻是致命的。所以，後世給他一個「惠」字，其實藏著一聲長長的、遺憾的嘆息。

三、為什麼我們稱呼皇上的方式一直在變？

您可能發現了，漢朝我們叫「漢武帝」（諡號），唐朝叫「唐太宗」（廟號），到了明清卻叫「康熙」（年號）。這其實是「拍馬屁文化」與「制度演進」的結果：