【心理測驗】Threads 爆紅「TYPES 人格測驗」是什麼？為何測出來的 MBTI 跟以前完全不一樣

Threads 爆紅「TYPES 人格測驗」是什麼？為何測出來的 MBTI 跟以前完全不一樣。圖片來源：Disney+提供、TYPES 人格測驗

最近在 Threads 上，一款名為「TYPES 人格測驗」的心理測驗快速竄紅，再度掀起一波 MBTI 討論。不少網友實際測完後才發現，結果和自己過去熟悉的 16 型人格差很大，甚至有人形容是「第一次測到一個不太像理想中自己的自己」。這也讓不少人開始重新思考，究竟是性格真的改變了，還是我們一直以來對 MBTI 的理解，本來就不只那一種答案，一起來玩玩看不同版本的 MBTI 測驗吧。

MBTI 是什麼？為什麼每隔一段時間就會再度爆紅

MBTI 源自心理學家榮格的性格理論，透過四個向度，外向與內向、實感與直覺、思考與情感、判斷與知覺，組合出 16 種人格類型。它並非用來評斷好壞，而是協助人們理解自己在思考、決策與人際互動中的偏好。也正因為 MBTI 提供了一種容易被理解、又能快速對照自我的語言，它長期在社群平台上被視為「認識自己」的入門工具。從交友、職涯到戀愛討論，MBTI 幾乎成了現代人的共同語彙。

圖片來源：16personalities

為何「TYPES 人格測驗」會在 Threads 上引發大量共鳴

與多數人熟悉的 MBTI 測驗不同，TYPES 人格測驗被網友形容為「不太討喜，卻很誠實」。題目設計多半以日常行為與長期習慣為核心，而非理想化的狀態選擇。

圖片來源：TYPES 人格測驗

作答時，使用者不太需要思考哪一個選項比較體面或聰明，只要更直覺地回應自己「平常真的會怎麼做」，選擇你最真實的反應。這種題目設計，減少了迎合社會期待的空間，因此不少人覺得測驗結果更貼近現實狀態，而非刻意描繪出的理想形象。

圖片來源：IG @cortis

為什麼這次測出的 MBTI 跟以前不一樣

不少人在測完 TYPES 人格測驗後，才發現自己熟悉的四個字母整組換了。其實原因並不複雜，過去作答時，我們常會不自覺選擇看起來比較理想、也比較符合期待的答案。再加上工作壓力或人生階段的轉換，某些特質容易被放大，久而久之就誤以為那是自己的性格核心。TYPES 的設計，正是刻意拉開理想形象與日常行為之間的距離，讓結果更貼近真實狀態，也因此更容易測出和以往不同的 MBTI。

圖片來源：Disney+提供

MBTI 四大維度的基本概念

MBTI 的人格類型，是由四個不同的心理偏好組合而成。每一個維度都沒有好壞之分，而是反映一個人在日常生活中較常出現的思考與行為傾向。

第一個維度是外向與內向，也就是 E 與 I，描述的是能量來源。有些人透過與人互動、外界活動獲得動力，也有人需要回到內在世界，才能重新充電。

第二個維度是實際與直覺，也就是 S 與 N，關乎接收資訊的方式。有些人偏好具體事實與可觀察的細節，也有人更習慣從概念、趨勢與未來可能性來理解世界。

第三個維度是思考與情感，也就是 T 與 F，反映做決定時的考量方向。有些人優先看重邏輯、原則與效率，也有人更在意關係、感受與價值是否被尊重。

第四個維度是判斷與感知，也就是 J 與 P，呈現面對生活節奏的態度。有些人偏好事情有計畫、有結論，也有人習慣保留彈性，隨情況調整。

圖片來源：Disney+提供

MBTI 16 型人格的四大家族分類

在 16 型人格之外，MBTI 也常被整理為四個「家族」，用來概括人格的整體氣質與行為走向，讓理解更加直觀。

SP 現實主義者（S 實際+P 彈性）

包含 ISTP、ISFP、ESTP、ESFP。這一類型的人重視當下體驗與實際行動，反應快、適應力強，擅長在變動中找出解決方式，也較享受感官與生活中的即時回饋。

圖片來源：16personalities

SJ 社群主義者（S 實際+J 計畫）

包含 ISTJ、ISFJ、ESTJ、ESFJ。這類人格重視秩序、責任與穩定，習慣依循制度與規則行事，在團隊與組織中往往扮演支撐與執行的重要角色。

圖片來源：16personalities

NF 理想主義者（N 直覺+F 感性）

包含 INFJ、INFP、ENFJ、ENFP。這一群人關注價值、意義與人際連結，對情感與理念特別敏感，常被視為具有同理心、願意為理想投入行動的類型。

圖片來源：16personalities

NT 理性主義者（N 直覺+T 理性）

包含 INTJ、INTP、ENTJ、ENTP。這類型的人擅長分析與系統性思考，重視邏輯與策略，常在規劃、創新與決策層面發揮影響力。

圖片來源：16personalities

快來做Threads 爆紅「TYPES 人格測驗」

測驗開始之前有幾道提醒，引導測驗者回到較為真實、貼近日常的作答狀態。

圖片來源：TYPES 人格測驗

前半段題目多為二選一設計，作答時不需要想太多，只要依照平常的直覺選擇即可。

圖片來源：TYPES 人格測驗

後半題目為 0 到 10 分的量表題，作答時依照當下與平時的狀態給分即可。

圖片來源：TYPES 人格測驗

測驗結束後，系統會請你填寫以前測過的 MBTI 類型，方便對照前後差異。

圖片來源：TYPES 人格測驗

測驗結果出爐！

圖片來源：TYPES 人格測驗

TYPES 人格測驗連結，大家快去玩玩看！