2026 火象星座大預言：獅子 射手 牡羊 踏入人生實驗室

2026 火象星座大預言：2026 年被形容為火象星座的「人生實驗室」升級計畫，這一年不再只是單打獨鬥，而是透過更換新人際關係圈子來提升人生視野。

射手座在 2025 年經歷了安全感的嚴峻考驗，情緒常在「悶燒」與「暴衝」間遊走。進入 2026 年，沈重的負擔將轉化為創作的動能。

成長功課：精準導航與辨識 2026 年市場將回歸「創作者」導向。射手最大的挑戰在於從模糊的機會（海王星影響）中，利用時間（土星能量）去蕪存菁。無論是工作專案或感情，都需要拉長觀察期，慎防對方只是想利用你的同情心或甚至遭遇詐騙。

幸運機會：口碑行銷與新高度 這一年適合經營與人的「合作專案」，你的口碑將決定你的高度。下半年適合進修深造，接觸專業人士。可能會有遠距或異國桃花，你的創意與幽默感將使你閃耀光芒。

年度重點：7、8 月的高光時刻 7 月是突破的關鍵，適合物色新夥伴並推動專案，借用大環境的風向快速傳播。8 月則會陸續收穫好評，穩定累積名聲。

獅子座：迎接 12 年一次大運

獅子座在 2025 年經歷了心境的抑鬱與關係清算，這種狀態會持續到 2026 年 3 月。之後，你將迎來一場徹底的洗禮。

成長功課：把自己當成「新人」 核心建議是將過去的水杯倒光，歸零出發。適合深造專精技術或透過體能訓練（如運動、競賽）鍛鍊鋼鐵意志。不要怕一開始的模糊，多方嘗試後，找出能讓你感到專注與精神百倍的事物。

幸運機會：12 年一遇的歲星入命 下半年木星進入獅子座，你將成為當之無愧的人氣王，朋友圈會迎來大換血。然而，7 月要特別小心「爆紅」伴隨的「爆黑」，若過於剛愎自用、忽略他人感受，容易引發是非與嫉妒。

人際策略：與伴侶或同事需保持適度距離，尊重觀念分歧。8 月是學會收斂與照顧他人利益的關鍵月，這決定了你能否穩住好運。

牡羊座：學習收斂，建立處事質感

對於牡羊座而言，2026 年是從「自我」轉向「社交平衡」的一年，土星與海王星進入命宮，讓你的做人處事被放大檢視。

成長功課：

人際關係的界限 過往的暴衝或不體貼會在此時浮現問題。請珍惜那些對你提出建言的朋友與家人，他們的評價雖然是「苦口良藥」，卻能幫助你修正社交航道。上半年著重於自我檢討與家庭關係的平衡。

幸運機會：

快樂能量回歸 下半年隨著木星進入玩樂宮，戀愛運與受人崇拜的感覺會回升。天王星進入第三宮，建議學習「說話的藝術」，觀察那些受好評的人如何安排細節。大眾會根據你對人是否「用心」來決定給予你多少支持。

重點：下半年雖快樂，但需慎防與朋友產生利益衝突。

