從被忽略到被約面試！善用AI寫履歷7個關鍵重點與實戰範例

2026-01-08 09:42 享民頭條

編輯/李明真撰文

這幾年談到求職，幾乎不可能不談AI。有人偷偷用、有人光明正大用，也有人一邊用一邊心虛，深怕履歷被看出「這句太像機器寫的」。但說實話，AI本來就不是來幫妳作弊的，而是來幫妳把原本說不清楚、寫不漂亮、包裝不到位的經歷，整理成資方看得懂的版本。問題從來不是「要不要用AI寫履歷」，而是「妳有沒有用對」。

1.履歷其實是問題解決說明書

善用AI的第一個關鍵，是搞清楚履歷的本質。履歷不是人生自傳，也不是感動自己的成長故事，而是一份高度目的導向的文件。它存在的唯一目的，就是讓資方在極短時間內理解妳能協助他們解決什麼問題。AI很擅長幫妳把零散經歷變成結構清楚的文字，但前提是，妳要先餵給它正確的素材，而不是丟一句「幫我寫一份很厲害的履歷」就期待奇蹟發生。

履歷不是人生自傳，也不是感動自己的成長故事，而是一份高度目的導向的文件。圖/123RF圖庫
履歷不是人生自傳，也不是感動自己的成長故事，而是一份高度目的導向的文件。圖/123RF圖庫

2.讓AI幫妳把經歷轉換成工作成果

在實際操作上，AI最適合協助的，是把妳曾經做過什麼轉換成妳能帶來什麼價值。很多人履歷寫得像流水帳，例如只寫「負責社群經營」或是「協助專案執行」，但資方真正想知道的是，妳做的事情對公司產生了什麼影響。這時候，妳可以先把事實丟給AI，例如妳經營過哪些平台、追蹤數多少、做了哪些調整，請它幫妳轉換成以成果為導向的描述，再由妳修正語氣，讓內容貼近自己的真實經驗。

舉個例子來說，如果妳原本的履歷寫的是：「負責公司社群帳號經營，提升品牌曝光度。」這句話本身沒有錯，但非常安全，也非常容易被忽略。經過AI協助優化後，可以變成：

「獨立負責公司Instagram與Facebook帳號經營，透過內容主題規劃與數據分析，三個月內將平均互動率提升40%，並成功導流至官網活動頁。」

這時候，妳不是只說「我有做事」，而是清楚告訴資方「我做事有結果」。

在實際操作上，人工智慧最適合協助的，是把妳曾經做過什麼轉換成妳能帶來什麼價值。圖/123RF圖庫
在實際操作上，人工智慧最適合協助的，是把妳曾經做過什麼轉換成妳能帶來什麼價值。圖/123RF圖庫

3.讓AI把履歷結構寫清楚

一份好的AI輔助履歷，通常會清楚包含幾個重點。開頭的自我摘要，不是性格宣言，而是職能定位，讓人一眼就知道妳是什麼類型的人才，適合什麼角色。接下來的工作經歷，重點不在職稱多漂亮，而在妳實際解決過哪些問題，用了什麼方法，帶來什麼結果。技能區塊也不是關鍵字堆疊，而是與應徵職位高度相關的能力清單。AI可以幫妳整理，但是否精準，還是要由妳把關。

4.自傳要改寫成在職場的定位

再看一個履歷表裡的自傳範例。很多人會寫：「我是個細心、負責、有學習熱忱的人。」這類句子沒有錯，但幾乎每個人都可以用。妳可以請AI協助，把妳的經歷濃縮成更職場導向的描述，例如：

「具三年內容行銷經驗，熟悉社群經營與專案協作，擅長將抽象概念轉化為具體執行方案，並在時程與品質壓力下穩定產出成果。」

這種寫法，聽起來專業，卻仍然建立在妳真實做過的事情上。

6.AI只是輔助 履歷表要填入自己的靈魂

不過，用AI最大的地雷，就是全盤照收、不做調整。AI很會寫「合理但空泛」的句子，如果妳完全不改，履歷讀起來就會很順，但沒有靈魂。資深面試官其實一眼就看得出來，那種每一句都完美卻沒有細節的文字，反而容易被懷疑。真正好的做法，是把AI當成初稿助手，而不是最終作者。妳要做的，是確認每一句話妳都能在面試時講出具體例子，否則那句話就不該留在履歷上。

人工智慧輔助寫履歷，要把妳的經歷和成績都轉換成價值，在妳公開做簡報介紹自己時，都能拿出來強調。圖/123RF圖庫
人工智慧輔助寫履歷，要把妳的經歷和成績都轉換成價值，在妳公開做簡報介紹自己時，都能拿出來強調。圖/123RF圖庫

7.人生方向沒辦法靠AI決定

最後要提醒的是，AI 再怎麼聰明，也不知道妳想過怎樣的職涯。妳在使用它之前，最好先想清楚自己要投什麼類型的工作，否則寫出來的履歷只會「什麼都會一點」，卻沒有明確定位。當妳方向清楚，AI就能成為放大器，幫妳把優勢說得更清楚，而不是把妳包裝成連自己都不認得的人。

結語 AI會讓對的資方更快看見妳

善用AI寫履歷，從來不是偷懶，而是一種效率選擇。重點不是讓履歷看起來多華麗，而是讓資方更快理解，為什麼妳值得被邀請進下一關。當妳掌握這個原則，AI不只不會害妳，反而會成為妳求職路上，非常實用的一位幕後寫手。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#AI #行銷 #職涯 #履歷表 #職場建議

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
往下滑看更多精彩文章
2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

2026-01-05 08:00 廖嘉紅

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #媽媽 #感情 #房地產

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

2025-12-31 08:00 廖嘉紅

《Dcard》一篇求救文，有位網友因家人過世，面臨高達1600多萬的遺產稅，讓他相當苦惱。月入6-7萬的他，根本無法繳納這筆巨額稅款。

他上網爬過文遺產稅過期會罰錢 ，如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢最後遺產會充公嗎？！」他很擔心。

許多網友看了紛紛表示羨慕，認為能繳這麼多遺產稅，代表祖產市值上億。「真希望我也能為這種事情來困擾」

「幸福的煩惱」、「台灣人很怕提前談遺產分配，不然這一千多萬你還能直接省下來」、「沒做好遺產規劃，就會變這樣，所以啊，預留稅源很重要的！ 

------

🎯不怕！R姐給你3招解法

網路上有人說，遺產稅可以延期，可以分期。但是，延期1600萬的遺產稅不會變少；可以分期，但1620萬分18期，每2個月要繳90萬，月收入7萬，每2個月要繳90萬，分期繳還是很難很難﹗

------

👉不怕！R姐給你3招解法：

✅1. 夫妻差額分配：配偶一方死亡後，生存配偶可以先行使夫妻剩餘財產分配請求權，降低遺產稅。

✅2. 實物抵繳：遺產稅應納稅額30萬元以上，繳納現金有困難者，可向國稅局申請實物抵繳，將土地以公告現值抵繳遺產稅。

✅3. 提供擔保，緊急出售部分遺產：申請分期繳納遺產稅，並用自己的資產向國稅局提供擔保，緊急出售部分遺產來繳稅。

------

🎯注意事項：

✅夫妻差額分配，需配偶還在，而且財產差距大節稅效果才會好。

✅實物抵繳的公告現值遠低於市價，很可能不划算。

✅提供國稅局擔保，需能提供易於變現且無糾紛的資產，且不動產急售不容易賣到好價。

------

🎯繳不出遺產稅，財產會充公嗎？

如果一直繳不出遺產稅，可能會面臨罰鍰、公告通知、公開拍賣，整個法律流程超過15年。

確實遺產稅一直沒完稅，沒完成繼承登記，最後真的就變國家的，網友的擔心並非全無依據。目前沒人繼承歸國有的土地面積已經超過金門。

💝R姐貼心提醒💝

R姐提醒你，財富傳承還是要預先規劃，才不會讓留給子孫的禮物變成驚嚇！而且禮物還分給國稅局一大半！😭😭

#發生在別人身上是故事

#發生在自己身上是事故

#遺產稅繳不出來怎麼辦

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

 👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #財富傳承 #繳不出遺產稅

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

2026-01-06 23:23 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】

—— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

台北市長蔣萬安去年底在雙城論壇發表的8分鐘演說，北一女中的國文老師在班級群組分享，要學生聽聽市長的演講技巧，更直呼「真精彩」。不過遭到學生質疑「政治不入校園呢？」

我看完蔣萬安8分鐘的演說，拿掉政黨與立場，不論是不是政治人物，都可以跟蔣萬安學習的演說表達力。

▋1 氣勢和自信做好做滿。

他上台後沒有急著開口，而是眼光掃過全場，微笑、站穩，再說第一句話。觀眾在他開口前，就已經被他的自信氣勢帥氣「接住」了。

▋2 幾乎沒有念稿感

不管有沒有題字機，他的眼睛都在看人。很多人一說話，眼神就追著字跑，溫度瞬間歸零，沒有感情，觀眾真的看的出來，聽得出來。甚至脫稿演出，不知道在說啥？

蔣萬安這場幾乎沒有。

▋3 語調有設計

講到1999、市政效率、生生喝鮮奶，語氣鏗鏘有力。提到1219北捷攻擊事件，語調自然放慢、變沉，情緒跟著轉彎，觀眾會跟著走。

▋4 豐富的肢體語言

提到賽先生、德先生，拳頭一握、比出2，視覺焦點立刻被鎖住。你不用記內容，也知道那一刻是重點。

▋5 一開場就吸睛

他說「飛越台灣海峽並不容易」，暗喻之前的卡關，陳述感受加一個停頓，掌聲就出現，高手讓觀眾替他說完沒說出口的話。

▋6 對比法印象深刻

「接觸」比「牴觸」好

「對話」比「對抗」好

「了解」比「誤解」好

「互動」比「衝動」好。

四組排比淬鍊，一句一句敲進腦袋。

▋7 比喻法是高招

蔣萬安說「雙城好，兩岸好」，上海就像是一棵聖誕樹—這是長篇小說「繁花」的作者金宇澄說的。「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」這招厲害，連繁花都用上了。高招。

▋8 用溫度政策行銷

以1999市政回應、生生喝鮮奶說明學生每周有牛奶喝，他把治理拆成高度與溫度，讓冷冰冰的政策變成日常感受。

如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

▋9 金句結尾鏗鏘有力

蔣萬安說，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。「這是我的期待，也是我努力的方向。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功「雙城好，兩岸好。」

▋10 幾乎沒有贅字

沒有嗯、沒有那，代表這不是臨時抱佛腳，是練到肌肉記憶的結果。

如果是你，這8分鐘，就算背稿，可以游刃有餘，匆匆容容？

你可以不同意他的政治立場，但很難否認，蔣萬安確實說出影響力。

這８分鐘演講，我相信，絕對不是一次就完成，刻意練習再練習，才能成就這一場致詞。為他的認真，努力以及超強記憶力拍拍手。




中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#老師 #上海 #蔣萬安

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏

從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏

2025-12-30 18:04 女子漾／編輯許智捷
從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏。圖／小紅書、侯明昊@官方微博
從 SM 練習生到《玉茗茶骨》霸屏男主　侯明昊為什麼現在才爆紅？6 件事認識這位古裝神顏。圖／小紅書、侯明昊@官方微博

如果要選出 2025 年中國影劇圈最不能忽視的名字，侯明昊一定榜上有名。他不只是長得精緻、被封為「猴系帥哥」的高顏值代表，更是一位背景硬核、才華全面、角色跨度極大的實力型演員。

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

從年底接連霸榜的《玉茗茶骨》《逍遙》，到全年多部作品《入青雲》、《大夢歸離》等輪番上線，不只曝光密集，更關鍵的是每一個角色都讓人記住「不一樣的他」。

以下用 6 件事，帶你重新認識這位在 2025 年真正站上核心舞台的名字。

編輯推薦

1. 2025 年「霸屏劇王」：一年四部全是話題作

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

2025 年成為侯明昊演藝生涯的重要轉折點。年底開播的《玉茗茶骨》中，他飾演落難狀元「陸江來」，外表溫順、內心腹黑，被網友封為「茶裡茶氣天花板」、「男版魏瓔珞」，成功顛覆過往少年形象。

隨後在《逍遙》中，他與譚松韻搭檔化身銀髮妖王「紅燁」，氣場與性張力全面升級，穩坐「仙俠劇門面」。同年《入青雲》、《大夢歸離》接連播出，更展現他往成熟、層次型角色轉型的企圖。

2. 「軍三代」出身 在部隊大院長大的演員

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊身上的自律與穩定氣場，來自他的成長背景。身為土生土長的北京人，爺爺、父親與大伯皆為軍人，自小在部隊大院長大，這種嚴謹的家教讓他極度自律，且具備一種不輕言放棄的韌性。即便進入演藝圈，他也始終保持著低調、不走捷徑的處事態度。

3. 「手風琴王子」是真的有底子

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊從來不只是靠臉吃飯的偶像。在紀律與藝術並行的家庭環境中長大，父母一路支持他的音樂興趣，他 4 歲開始學習手風琴，練琴長達 8 年，曾拿下北京市一等獎。長時間練習，甚至讓大腿被琴身夾破，卻也磨出了超乎年齡的耐力與專注力。

他也曾公開以義大利文演唱聲樂作品，音準與共鳴都展現專業水準，證明鏡頭之外，他同樣有紮實實力撐起舞台。

4. 曾是 SM 練習生？15 歲赴訓練

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊 15 歲時就獨自赴韓，在 SM 娛樂接受長達一年半的練習生訓練，唱跳、舞台、體能樣樣從零開始磨。即使最後沒能在韓國出道，他也沒有停下來。2014 年轉戰選秀舞台，在層層淘汰中被看見，以「Fresh 極客少年團」成員身分出道，與曾舜晞等人一起走過團體時期。

圖／抖音
圖／抖音

兩年後選擇離開團體，那段年少時咬牙撐過的訓練，成了他日後站在鏡頭前最穩定、也最值得信賴的底氣。

5. 穿衣顯瘦、脫衣有肉：演藝圈公認的自律天花板

圖／小紅書
圖／小紅書

侯明昊的身材反差，是不少粉絲入坑關鍵。他是出了名的運動狂熱者，愛打籃球到在橫店自建球場，拍戲空檔也不放過訓練。滑板、滑雪、游泳、重機樣樣來，甚至因拍戲考照後愛上騎車，常與愛車 Indian Chief 同框。長期自律累積的體態，也讓他在古裝與現代戲間切換自如。

6. 「明知不可為而為」：他不是走捷徑的那種人

圖／侯明昊@官方微博
圖／侯明昊@官方微博

侯明昊曾用一句話形容自己的人生選擇：「明知不可為而為。」從最初不被看好能撐起古裝角色，到如今成為公認的「古裝神顏」，他始終選擇挑戰舒適圈，而不是複製成功公式。

更少人知道的是，他 18 歲起便低調資助貧困兒童，成為當年最年輕的明星慈善家之一，卻從未主動對外宣傳。對侯明昊而言，似乎被看見從來不是目標，把角色站穩，才是他一路走到現在的方式。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#古裝 #侯明昊 #入青雲 #玉茗茶骨

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

最新文章

2026 火象星座大預言：獅子 射手 牡羊 踏入人生實驗室

2026 火象星座大預言：獅子 射手 牡羊 踏入人生實驗室

#心理測驗 #星座運勢 #好物推薦 #獅子座 #射手座

金星小姐姐 茱麗安 Julianne 2026.01.08 9
韓綜《單身即地獄5》未播先轟動！劇情亮點、男女成員 IG 公開　GD 曖昧對象、滾床接吻、三人行話題一次看

韓綜《單身即地獄5》未播先轟動！劇情亮點、男女成員 IG 公開　GD 曖昧對象、滾床接吻、三人行話題一次看

#單身即地獄 #互動 #戀綜 #曖昧 #緋聞

女子漾／編輯周意軒 2026.01.08 35
從被忽略到被約面試！善用AI寫履歷7個關鍵重點與實戰範例

從被忽略到被約面試！善用AI寫履歷7個關鍵重點與實戰範例

#履歷表 #職場建議 #AI #行銷 #職涯

享民頭條 2026.01.08 13
那些關於錢，卻不只是在談錢的事。能欣賞別人的風景，是一種該被好好養大的能力。

那些關於錢，卻不只是在談錢的事。能欣賞別人的風景，是一種該被好好養大的能力。

#親子教育 #親子教養 #自我成長 #家庭關係 #金錢

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.01.08 12
那些關於錢，卻不只是在談錢的事。能欣賞別人的風景，是一種該被好好養大的能力。

那些關於錢，卻不只是在談錢的事。能欣賞別人的風景，是一種該被好好養大的能力。

#親子教育 #親子教養 #自我成長 #家庭關係 #金錢

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.01.08 9
我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

#繼承 #房地產 #不動產抵繳遺產稅 #財富傳承 #遺囑

廖嘉紅 2026.01.08 11
【心理測驗】深夜咖啡館：你的靈魂在等待哪一種愛情？

【心理測驗】深夜咖啡館：你的靈魂在等待哪一種愛情？

#心理測驗 #咖啡館 #伴侶

SWALLOW 2026.01.07 38
剛滿18 歲就成Dior形象大使 Lily 許韶恩「對我來說很勵志！」愛用彩妝清單公開

剛滿18 歲就成Dior形象大使 Lily 許韶恩「對我來說很勵志！」愛用彩妝清單公開

#Lily #彩妝 #新品 #迪奧 #媽媽 #Dior #小S

女子漾／編輯張念慈 2026.01.07 312
每首都超洗腦！KKBOX 2025 年度榜單揭曉，GD、BLACKPINK 都上榜仍敗給他

每首都超洗腦！KKBOX 2025 年度榜單揭曉，GD、BLACKPINK 都上榜仍敗給他

#音樂 #排行榜 #GD權志龍 #BLACKPINK

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.07 65
Myles Smith 由內而外的自我覺察，深情且磅礡的〈Stargazing〉真的值得一聽！

Myles Smith 由內而外的自我覺察，深情且磅礡的〈Stargazing〉真的值得一聽！

#歌手 #歌單推薦 #英國 #新歌推薦 #內心

睿忒 2026.01.07 13
18+