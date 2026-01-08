那些關於錢，卻不只是在談錢的事。能欣賞別人的風景，是一種該被好好養大的能力。

前幾天跟林恰恰閒聊，我問他。

「你小時候對於家裡經濟狀況，有了解嗎?」

他搖頭說沒有。

「我也是耶!完全不會去意識家裡有沒有錢這件事情。」我回。

「但至少會知道哪個同學家裡可能還不錯?比如常出國這樣。」我又接著問他。

「沒有啊!我們小時候身邊沒有人會出國。」他表示。

他說，可能他成長環境跟我不一樣，

因為他在鄉下，那年代很少人會出國，

而大家的父母幾乎都是從事一樣的產業，

所以不會覺得有什麼地方不同，頂多會知道有哪些同學家境比較不好。

之所以心血來潮跟他聊這個，

是因為我發現現在的孩子，跟我們以前真的很不一樣。

比如苳會問我們一個月賺多少錢，家裡總共有多少錢；

同學間彼此會說誰家住豪宅，誰家爸媽一個月賺多少錢...等等，

國小就開始有金錢的意識，

這根本是我以前小時候，完全不會想到要問的問題。

其實我覺得這沒有什麼不好，

提早擁有金錢的概念，也是一件不錯的事情。

但也因為這樣，

我更看重的是孩子對於事情的態度:她會不會用金錢去衡量一個人，

以及會不會看到別人擁有更好的，而感到自我匱乏。

我想起我國小時，

有一次老師要每個人上台發表，自己暑假去哪裡玩。

有一個男同學說他去迪士尼樂園，坐太空山的體驗。

後來下課時，我的一個女生同學，不是很高興的跟我說，

她覺得那男生在炫耀，聽了很討厭。

然後她緊接著說，她們家很少會帶小孩子出去玩。

我心裡很訝異她怎麼會有這種想法，

同樣在台下聽，我卻完全沒有覺得男同學有在炫耀的意思，

而且聽他分享，讓我覺得好像真的蠻好玩的。

因為女生同學是帶著很不屑的口吻跟我說，

讓我印象之深，才會到現在還記得很清楚。

現在長大回頭去看，

能懂人家說的「越缺什麼，越覺得別人在炫耀什麼」這句話，似乎有它的道理。

很多事情，我常常會覺得別人是在分享，

無論那東西我是否擁有，我也不會把它導向為炫耀。

即使我沒有，我頂多會有的情緒是羨慕，而不是仇視。

當然，有些人可能真的是在炫耀，但那又怎麼樣呢?

身處在社群如此活曜的時代，

如果要一直憤世嫉俗，那會活得很辛苦。

當你太容易充滿自我匱乏感，就會逐漸長成一個有刺的模樣。

應該是要把自己活成，自己想要的樣子。

我希望我們與孩子，都能成為一個，

可以欣賞別人的風景，也不會否定自己路的人。

這種內在的富足，才不會迷失自己。