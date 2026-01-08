2026-01-08 17:30 巧比。針線包
差最後一分鐘的那班南下高鐵列車
太刺激了，捷運車廂一開門就往外衝，跑了兩座樓梯，感覺狀態還不錯，繼續小跑趕路時，發現發車時間只剩下一分鐘而已，要不要放棄改搭下一班呢？開始在腦海盤旋。
一分鐘的轉念
既然還有一分鐘，何不親眼目睹在我前面關閉車門的那一刻？於是啟動續航力衝向高鐵閘門，這時聽到列車預備關門啟程的警鳴聲，可是這時我感應刷不過卡啦，應該是到了開車時刻，車票已經逾時了。
連忙求救一旁的高鐵員工，她很有經驗的開啟側門讓我先進去，輕聲說「你先去趕車，其他我來處理。」於是，我快馬加鞭衝下月台，直盯著尚開啟的車門，真怕它在我面前闔眼！
及時抵達順利登車
好不容易進入列車，但我身後的另一位乘客就沒有那麼幸運。慢慢地，穿越幾列滿座的車廂，走向我應該乘坐的位置，這樣匆忙的場景似曾相識（ 2025年的國片電影96分鐘 ）。
最後在門口前，我站定不動緩和一下，讓呼吸慢慢回到該有的節奏。門外的月台已經靜下來，警示聲消失，列車內只剩行李滑輪與低語交錯的聲響。剛才那三分鐘的雙鐵奔跑，好像被剪接進了新年的第一個鏡頭。
如果當時放棄了
列車緩緩啟動，我終於坐上座位，窗外開始後退，而心跳還停留在剛才那一刻。
如果再慢一步，故事就會是另一種版本了。
