Myles Smith 由內而外的自我覺察，深情且磅礡的〈Stargazing〉真的值得一聽！

Hi there，就在去年 (2025)，算是英國新人Myles Smith的一年，他不僅讓更多的聽眾認識了他，也收獲了個人的第一支熱門單曲〈Stargazing〉(2025)。起先 Myles 跟很多年輕的創作者、音樂人一樣，在短影音平台 TikTok 上傳自己的作品，並且就是這首〈Stargazing〉的未完成版本在 TikTok 上獲得了超過8000萬次的流量，於是 Myles 便加快速度讓這首歌完成並發行，果然在發行後就迅速取得了不錯的成績！

作為來自英國的新人歌手，他憑著這首〈Stargazing〉一舉打入美國 Billboard Hot 100、前進了前二十名的好成績，並且在家鄉英國的 Official Singles Chart 上更是一度衝到了第四名；要知道英、美兩國作為目前英文歌曲最大的輸出國家來說，同時在兩地榜單都成功上榜的歌手，要嘛是已經有知名度的歌手，要嘛就要真的是很紅的歌曲，因此顯然地 Myles 能夠達成這樣的成績實在是不容易！

初次聽到這首歌時，在嗓音部分讓我聯想到Alex Warren的感覺，就像在〈Ordinary〉(2025) 裡的聲音運用一樣，粗曠且溫柔的聲線實在是很有特色；而在歌曲的部分則很有Avicii及Coldplay的味道，那種遼闊、自由中又帶有治癒的氛圍，根本就有種同出一脈的感覺，而後來我也看到了 Myles 在採訪中提到影響他創作很深的音樂人之一，就有著 Coldplay 的主唱 Chris Martin，所以在音樂中聽到前輩歌手的一絲影子也就不太意外了。

〈Stargazing〉的歌名是「觀星」的意思，當初看到時我也愣了一下，畢竟對於非英文母語者來說，這個單詞確實不算常用的。而藉由觀星這件事，Myles 表達出對於自己內心的覺察，在心裡的種種想法就像是天空中的點點繁星一樣，雖然數量繁多但卻都代表著不同的光芒，而 Myles 也從觀察自己的內心發現，原來有些事、有些愛就算自己沒發現，也會悄悄地在心裡紮根、成長，到了成熟的時候就會發現，自己愛著的、愛著自己的人事物都一直在心中滋潤著自己。

Myles 並沒有釋出〈Stargazing〉的 MV，這是我覺得蠻可惜的一件事，然而好在他在很多場合、活動都演唱了這首歌，上面就放了我最喜歡的一場，是去年在 Glastonbury 音樂節的演出，在這場現場演唱裡可以看到 Myles 在音樂裡的享受及自如，他是真的很陶醉的音樂的世界中，並且也對舞台有很大的熱情的，這從歌手臉上表情就能分辨出來，而因為他這樣的狀態，進而讓台下的觀眾也都非常投入，光是從影片就能看見 Myles 用音樂帶給大家的能量啊。

目前在英國、美國都已經逐漸累積起人氣的 Myles Smith，也和樂壇中的其他歌手有越來越多的互動，像 Alex Warren、Ed Sheeran他都同台合唱過，今天分享的〈Stargazing〉收錄在他第二張迷你專輯裡《A Minute...》(2024)，這也意味著他還沒推出正式的錄音室專輯，所以在首張專輯到來之前他還有很多時間可以好好打磨，我想 Myles 在未來幾年的樂壇中應該也會是越來越強勢的歌手之一！

